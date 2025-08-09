Çanakkale'deki yangında zarar gören alanlar helikopterden görüntülendi

© AA / Alperen Baran Metecan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sabah saaterinde yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü ve Bayramiç ilçesindeki iki yangının büyük oranda kontrol altını alındığı ve yangınlarla ilişkili 4 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.