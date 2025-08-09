Çanakkale'deki yangında zarar gören alanlar helikopterden görüntülendi

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alan helikopterden görüntülendi.
Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alan helikopterden görüntülendi.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde dün çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar tamamlandı.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde dün çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar tamamlandı.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangında zarar gören alanı helikopterden inceledi.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangında zarar gören alanı helikopterden inceledi.
Alevlerden zarar gören alanı Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntüledi.
Alevlerden zarar gören alanı Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntüledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sabah saaterinde yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü ve Bayramiç ilçesindeki iki yangının büyük oranda kontrol altını alındığı ve yangınlarla ilişkili 4 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sabah saaterinde yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü ve Bayramiç ilçesindeki iki yangının büyük oranda kontrol altını alındığı ve yangınlarla ilişkili 4 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.