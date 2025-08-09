AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/afad-duyurdu-balikesirde-deprem-1098467556.html
09.08.2025
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.03'te meydana gelen depremin 6.98 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
