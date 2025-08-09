Türkiye
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
AFAD, Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.03'te meydana gelen depremin 6.98 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
12:37 09.08.2025
AFAD, Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.03'te meydana gelen depremin 6.98 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Marmara'nın 'deprem gizemi': Denizde 7'den küçük, karada 7'den büyük olabilir
7 Ağustos, 11:26
