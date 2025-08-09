https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/afad-duyurdu-balikesirde-deprem-1098467556.html

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem

AFAD, Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 09.08.2025, Sputnik Türkiye

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.03'te meydana gelen depremin 6.98 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

