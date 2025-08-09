ABD’de ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışması düzenlendi

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Rosa’da bulunan Sonoma County Etkinlik Merkezi, 2025 yılı ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasına ev sahipliği yaptı.
Etkinlikte, sıradışı görünümüyle dikkat çeken köpekler bir araya gelirken, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘Petunia’ isimli köpek birinciliğe layık görüldü.
Petunia, aldığı ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ unvanıyla birlikte 5 bin dolar ödülün sahibi oldu.
Yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem eğlenceli hem de sevimli anlara sahne oldu ve katılımcılar ile izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.
‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasında köpekler objektiflere poz verdi.
