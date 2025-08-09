Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
ABD'de 'Dünyanın En Çirkin Köpeği' yarışması düzenlendi
ABD’de ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışması düzenlendi
Sputnik Türkiye
Kaliforniya'da düzenlenen 'Dünyanın En Çirkin Köpeği' yarışmasında, sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Petunia birinciliği kazanarak 5 bin dolar ödülün sahibi... 09.08.2025
ABD’de ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışması düzenlendi

11:17 09.08.2025
Kaliforniya’da düzenlenen ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasında, sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Petunia birinciliği kazanarak 5 bin dolar ödülün sahibi oldu.
© AA / Tayfun Coşkun

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Rosa’da bulunan Sonoma County Etkinlik Merkezi, 2025 yılı ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasına ev sahipliği yaptı.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Rosa’da bulunan Sonoma County Etkinlik Merkezi, 2025 yılı ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasına ev sahipliği yaptı.

© AA / Tayfun Coşkun

Etkinlikte, sıradışı görünümüyle dikkat çeken köpekler bir araya gelirken, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘Petunia’ isimli köpek birinciliğe layık görüldü.

© AA / Tayfun Coşkun

Etkinlikte, sıradışı görünümüyle dikkat çeken köpekler bir araya gelirken, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘Petunia’ isimli köpek birinciliğe layık görüldü.

© AA / Tayfun Coşkun

Petunia, aldığı ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ unvanıyla birlikte 5 bin dolar ödülün sahibi oldu.

© AA / Tayfun Coşkun

Petunia, aldığı ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ unvanıyla birlikte 5 bin dolar ödülün sahibi oldu.

© AA / Tayfun Coşkun

Yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem eğlenceli hem de sevimli anlara sahne oldu ve katılımcılar ile izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

© AA / Tayfun Coşkun

Yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem eğlenceli hem de sevimli anlara sahne oldu ve katılımcılar ile izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

© AA / Tayfun Coşkun

‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasında köpekler objektiflere poz verdi.

© AA / Tayfun Coşkun

‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasında köpekler objektiflere poz verdi.

© AA / Tayfun Coşkun

‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasında köpekler objektiflere poz verdi.

© AA / Tayfun Coşkun

‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasında köpekler objektiflere poz verdi.

