Yapay Zeka Komisyonu Üyesi Öztürk: ‘E-devlet gecekondu gibi çöküyor’

“Allah’ın sopası yok. Bugün gerçek diplomaları iptal edenlerin aslında gerçek diplomalara sahip olmadığını görüyoruz. Ama bilgi güvenliği konusunda devletin ne kadar güvenilirliğini sarstığınızı görüyoruz. Eğitim hayatı bitmiş bir kişinin diplomasını kim hangi yetkiyle güncelleyebilir? Veya geriye dönük birinin diploma kaydını hangi yetkiyle kim oluşturabilir? Böyle bir yetki kimsede olamaz. Bir insanın diplomasıyla ilgili bir şey ancak hukuksal ve anormal bir durumda olur. O zaman biz o koltuklarda oturan kişilerin birçok kişiye diploma verip vermediğiyle ilgili nasıl emin olabiliriz? Bir bilgisayar mühendisi olarak söylüyorum öğrenci işleri aktif öğrencilerin notlarıyla diplomayı tasarlayıp kaydı kapatır. Ama eğer içeride bilgi güvenirliği konusunda güvenilmez ve bu ülkeye ihanet edecek birileri bu işi yapmışsa ancak bu mümkün olabilir. Bir insanın bir tane e-imzası olur. Senin e-imzan iptal olmuş haberin yok mu? Bir insanın iki tane e-imzası olmaz biri otomatik düşer.”