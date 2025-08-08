Yapay Zeka Komisyonu Üyesi Öztürk: ‘E-devlet gecekondu gibi çöküyor’
11:56 08.08.2025 (güncellendi: 12:01 08.08.2025)
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programının konuğu TBMM Yapay Zeka Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Hasan Öztürk oldu.
E-imza skandalını değerlendiren ve konuyla ilgili soru önergesi verdiğini söyleyen Hasan Öztürk, “Yandaşlara diploma verilmediğini kim ispat edecek?” diye sordu.
Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Öztürk, şöyle konuştu:
“Allah’ın sopası yok. Bugün gerçek diplomaları iptal edenlerin aslında gerçek diplomalara sahip olmadığını görüyoruz. Ama bilgi güvenliği konusunda devletin ne kadar güvenilirliğini sarstığınızı görüyoruz. Eğitim hayatı bitmiş bir kişinin diplomasını kim hangi yetkiyle güncelleyebilir? Veya geriye dönük birinin diploma kaydını hangi yetkiyle kim oluşturabilir? Böyle bir yetki kimsede olamaz. Bir insanın diplomasıyla ilgili bir şey ancak hukuksal ve anormal bir durumda olur. O zaman biz o koltuklarda oturan kişilerin birçok kişiye diploma verip vermediğiyle ilgili nasıl emin olabiliriz? Bir bilgisayar mühendisi olarak söylüyorum öğrenci işleri aktif öğrencilerin notlarıyla diplomayı tasarlayıp kaydı kapatır. Ama eğer içeride bilgi güvenirliği konusunda güvenilmez ve bu ülkeye ihanet edecek birileri bu işi yapmışsa ancak bu mümkün olabilir. Bir insanın bir tane e-imzası olur. Senin e-imzan iptal olmuş haberin yok mu? Bir insanın iki tane e-imzası olmaz biri otomatik düşer.”
‘Geriye dönük diploma veriliyorsa ölmüş birini de yeniden doğurtursun’
“E-imzanın doğruluğuyla ilgili çok yönlü doğrulama gerektiği şart. Bir şeyi yaparken bilgi güveliği ve siber güvenliğini önemseyerek yapmak lazım. Devlete olan güvenlerini kaybediyorlar. Burada da en büyük sorun devletin kurallarının siyasete göre değiştirilmesi. İnsanlar artık bunların dağıtıldığını düşünüyor. Ölmüş insanı bile doğurtursun eğer geriye dönük diploma işliyorsa. Ölmüş birinin bilgilerini çoğaltabilirsin. Bütün bunlar ciddi sorunlar ve kaygılar. İlgili e-imza sahiplerinin yandaşlarına diploma vermediğini kim ispat edecek? Onlarca site kurmuşlar ve sen bu konuda uyanmıyorsun. Bununla ilgili soru önergesi verdim. Bir kişi geriye dönük diplomayı nasıl verebilir? Bilmediğimiz yüzlerce böyle işler yapanlar çıkacağına eminim. E-devlet gecekondu gibi çöküyor”