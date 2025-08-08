https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-hangi-durumlarda-kidem-tazminati-alinir-1098453062.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, hangi durumlarda kıdem tazminatı alınabileceğini anlattı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, hangi durumlarda kıdem tazminatı alındığını detaylarıyla aktardı.Kıdem tazminatının bir nevi güvence parası olduğunu belirten Elmen, şöyle anlattı:
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, hangi durumlarda kıdem tazminatı alınabileceğini anlattı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, hangi durumlarda kıdem tazminatı alındığını detaylarıyla aktardı.
Kıdem tazminatının bir nevi güvence parası olduğunu belirten Elmen, şöyle anlattı:
“Kıdem tazminatının nasıl alınacağı genelde bilinir ama genç arkadaşlar bilmiyor olabilir. Bir iş yerinde bir yıl ve üstü çalışan işçi işten çıkarılırsa eğer kıdem tazminatı öder. İşveren geçerli bir neden olmadan sizi işten çıkardıysa, işçide işverenin kendisine iyi niyet kuralları dışında ihlal yaptığını kanıtlayacak bir evrakı varsa, bazı durumlarda sağlık nedeniyle, askerlik durumunda, kadın işçi evlendiğinde, emekli olunduğunda kıdem tazminatı alınıyor. Bir nevi güvence parası. Bir iş yerinde çalışırken kıdem tazminatını alma soruları çok soruluyor, bu işverenin inisiyatifine kalmış bir durum. Bedelli askerliğe ayrılan birine de aslında kıdem ödenmesi gerekiyor ancak bunun kanunda yeri yok. Aslında bir gün bile askerlik yaptıysa kıdem alması gerekiyor. Ama işveren diyor ki sen bedelliye ayrıldın ben tazminat vermem.”