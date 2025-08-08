Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-hangi-durumlarda-kidem-tazminati-alinir-1098453062.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, hangi durumlarda kıdem tazminatı alınabileceğini anlattı. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T17:35+0300
2025-08-08T17:36+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
melis elmen
sgk uzmanı
kıdem tazminatı
sosyal güvenlik
bedelli askerlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, hangi durumlarda kıdem tazminatı alındığını detaylarıyla aktardı.Kıdem tazminatının bir nevi güvence parası olduğunu belirten Elmen, şöyle anlattı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
melis elmen, sgk uzmanı, sgk, sosyal güvenlik uzmanı, çalışma hayatım, kıdem tazminatı, bedelli askerlik
melis elmen, sgk uzmanı, sgk, sosyal güvenlik uzmanı, çalışma hayatım, kıdem tazminatı, bedelli askerlik

SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır?

17:35 08.08.2025 (güncellendi: 17:36 08.08.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Melis Elmen
Tüm yazılar
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, hangi durumlarda kıdem tazminatı alınabileceğini anlattı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, hangi durumlarda kıdem tazminatı alındığını detaylarıyla aktardı.
Kıdem tazminatının bir nevi güvence parası olduğunu belirten Elmen, şöyle anlattı:
“Kıdem tazminatının nasıl alınacağı genelde bilinir ama genç arkadaşlar bilmiyor olabilir. Bir iş yerinde bir yıl ve üstü çalışan işçi işten çıkarılırsa eğer kıdem tazminatı öder. İşveren geçerli bir neden olmadan sizi işten çıkardıysa, işçide işverenin kendisine iyi niyet kuralları dışında ihlal yaptığını kanıtlayacak bir evrakı varsa, bazı durumlarda sağlık nedeniyle, askerlik durumunda, kadın işçi evlendiğinde, emekli olunduğunda kıdem tazminatı alınıyor. Bir nevi güvence parası. Bir iş yerinde çalışırken kıdem tazminatını alma soruları çok soruluyor, bu işverenin inisiyatifine kalmış bir durum. Bedelli askerliğe ayrılan birine de aslında kıdem ödenmesi gerekiyor ancak bunun kanunda yeri yok. Aslında bir gün bile askerlik yaptıysa kıdem alması gerekiyor. Ama işveren diyor ki sen bedelliye ayrıldın ben tazminat vermem.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала