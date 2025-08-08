Prof. Tuğcu, BTK açıklamasını yorumladı: Bakanlık kimseyi takmadı
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademisyeni Profesör Tuna Tuğcu, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve Nurgül Göksu oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademisyeni Profesör Tuna Tuğcu, sahte diploma skandalının ortaya çıkmasından günler sonra açıklama yapan BTK’nın metnini değerlendirdi. Nurgül Göksu ise 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı’nda yaşamını yitiren gelini Nesibe Kaya’nın hukuk belgesinin kopyalanarak satıldığı bilgisinin detaylarını anlattı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise saldırı sonrası ilk açıklamasını Radyo Sputnik canlı yayınında yaptı.
BTK’nın açıklamasını yorumlayan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademisyeni Profesör Tuna Tuğcu şunları söyledi:
Sanırım BTK Başkanı dahil kimse hissetmiyor. Konuyu değiştirmeye uğraşıyorlar. Bu açıklama hiçbir bilgi içermiyor sadece kendi mağduriyetinden söz ediyor. Mağdur olma hakkı yok. BTK açıklaması, sanki sular idaresi nasıl sorumluysa BTK da o kadar anlamına gelen bir açıklama. Bizim bu olayla hiçbir ilgimiz ve sorumluluğumuz anlamına geliyor. Konuyla ilgili hiçbir bilgi vermeyerek kendisini minderin dışına çıkarıyor. Olayla ilgim yok ve mağdurum havasına giriyor. BTK açıklamasında, sahte imza vakaları Ağustos 2024’ten itibaren soruşturuluyor diyor. Sayın Bakan, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın veri sızıntısı, Türkiye’deki herkesin kişisel verilerinin vaktinde sızmasının bu olayın örtbas edilmesi yatıyor. O bilgiler kullanılarak BTK başkanı dahil olmak üzere birçok yetkilinin e-imzalarının ikinci kopyaları oluşturuluyor ve onlar kullanılarak bu usulsüzlükler yapılıyor. Bunun altında yatan şey daha önce kişisel verilerin çalınması olayıydı. Bakan Uraloğlu tarafından önemsizleştirildi ve geçiştirildi. BTK da bu olayın üzerine yattı, sorularımıza yanıt vermedi. Bakanlığa da sorular sordum. Bizim sorularımıza bakanlık cevap vermedi kelimenin tam anlamıyla kimseyi takmadı. Türkiye’de biliniyor ki hiçbir konu 10 günden fazla gündemde kalmaz, ölü taklidi yapalım, sorulara yanıt vermeyelim, gündem değişince unutulur güvencesiyle bu hareketleri yapıyorlar. Ama bu döndü dolaştı yine kendi ayakalarına dolaştı. Geriye dönüp BTK açıklamasına baktığınızda konuşmaya değecek hiçbir şey söylemiyor.
'3 yıldır uzatıldı ama ben vazgeçmiyorum'
6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı’nda yaşamını yitiren gelini Nesibe Kaya’nın hukuk belgesinin kopyalanarak satıldığı bilgisinin detaylarını anlatan Nurgül Göksu, şöyle konuştu:
Üç gündür şok içindeyim. Üç gündür uyumadım. En çok içimi acıtan bu ahlaksız insanların kendi aralarında konuşurken ‘rahmetlinin de sicil numarasını kullanıyorduk’ diyerek birbiriyle şakalaşmaları, laf atmalarıydı. Çocuklarımın meslekleriyle dalga geçerek kendilerine diploma yapmışlar. Bu insanlar tutuksuz olarak yargılanıyor. Gazi Üniversitesi mezunu gelinimin diplomasının kopyalandığını hissettim. 3 yıldır adalet için mücadele ediyorum. Bina kolonu kesenler 700 gündür firari. Tüm delilleri ben savcılığa verdim. 3 yıldır uzatıldı ve oyalanma yapıldı. Ama ben vazgeçmiyorum.
Fındıklı Belediye Başkanı saldırı anlarını anlattı
Saldırıya uğrayan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, tüm detayları ilk kez canlı yayında anlattı. Çervatoğlu şunları söyledi:
Halk plajı yapıyorduk. Son aşamalarına geliyorduk. Bir arkadaşımızla orada yürüyorduk. Birileri gelmiş, tanıyorum onları. Küçücük bir kent. Önce belediyeye gelmişler, orada çalışanım beni aradı ben sahildeyim dedim oraya gelip orada saldırdılar. Çok fazla bir şey yok, kendimizi korumaya çalıştık. Köpek gibi ısırdı, köpeğe hakaret olur kusura bakmasın canlılar. Göğsümde iz var, yumruk yedik. Kavga veriyoruz evet Fındıklı’nın daha kardeşçe bir ilçe olması için. Bu kavga çocuklarımızın aydınlık geleceği için. Bu kavgadan bir milim geri adım atmayız. Bundan rahatsız olan birileri bunları teşvik etmiş olabilir. Çünkü organize görünüyor. Kişilerle hiçbir husumetim yok. Birileri yaptırmış olabilir ama ispat edemem. İnsana ve insanlığa dair çalışmalar yürütüyoruz. Bundan rahatsız olanlar olabilir.