Prof. Tuğcu, BTK açıklamasını yorumladı: Bakanlık kimseyi takmadı

Sanırım BTK Başkanı dahil kimse hissetmiyor. Konuyu değiştirmeye uğraşıyorlar. Bu açıklama hiçbir bilgi içermiyor sadece kendi mağduriyetinden söz ediyor. Mağdur olma hakkı yok. BTK açıklaması, sanki sular idaresi nasıl sorumluysa BTK da o kadar anlamına gelen bir açıklama. Bizim bu olayla hiçbir ilgimiz ve sorumluluğumuz anlamına geliyor. Konuyla ilgili hiçbir bilgi vermeyerek kendisini minderin dışına çıkarıyor. Olayla ilgim yok ve mağdurum havasına giriyor. BTK açıklamasında, sahte imza vakaları Ağustos 2024’ten itibaren soruşturuluyor diyor. Sayın Bakan, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın veri sızıntısı, Türkiye’deki herkesin kişisel verilerinin vaktinde sızmasının bu olayın örtbas edilmesi yatıyor. O bilgiler kullanılarak BTK başkanı dahil olmak üzere birçok yetkilinin e-imzalarının ikinci kopyaları oluşturuluyor ve onlar kullanılarak bu usulsüzlükler yapılıyor. Bunun altında yatan şey daha önce kişisel verilerin çalınması olayıydı. Bakan Uraloğlu tarafından önemsizleştirildi ve geçiştirildi. BTK da bu olayın üzerine yattı, sorularımıza yanıt vermedi. Bakanlığa da sorular sordum. Bizim sorularımıza bakanlık cevap vermedi kelimenin tam anlamıyla kimseyi takmadı. Türkiye’de biliniyor ki hiçbir konu 10 günden fazla gündemde kalmaz, ölü taklidi yapalım, sorulara yanıt vermeyelim, gündem değişince unutulur güvencesiyle bu hareketleri yapıyorlar. Ama bu döndü dolaştı yine kendi ayakalarına dolaştı. Geriye dönüp BTK açıklamasına baktığınızda konuşmaya değecek hiçbir şey söylemiyor.