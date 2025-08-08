https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/konut-piyasasinda-yeni-trend-satis-fiyati-yuzde-30a-kadar-dusuyor-1098448870.html

Konut piyasasında yeni trend: Satış fiyatı yüzde 30 düşüyor

Türkiye konut piyasasında kiracılı daireler yeni yatırım trendi haline geldi. Satış fiyatı yüzde 30 düşen bu evler, düşük kira kontratları, tahliye zorlukları... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Gayrimenkul piyasasında aynı binada, aynı metrekaredeki iki daire arasında yalnızca “kiracı” farkı nedeniyle satış fiyatında yüzde 30’luk düşüş yaşanıyor. Kiracılı evler daha düşük bedelle el değiştirirken, bu durum yatırımcılar için hem fırsat hem risk anlamına geliyor.Fiyatı düşüren ama alıcıyı caydıran 4 nedenHürriyet'e konuşan Vartur Emlak CEO’su Şerif Varlı, kiracılı dairelerin daha ucuz satılmasının 4 temel sebebini şöyle özetliyor:'Risk var ama talep de yüksek'Varlı’ya göre, uzun vadeli yatırımcılar kiracılı evleri piyasa altı fiyat avantajı için tercih ediyor. Duygusal alıcılar ise “hayalimdeki ev” olarak gördükleri konutun boşalmasını sabırla bekliyor. Profesyonel yatırımcılar ise kira sözleşmesi analizi ve pazarlık gücü sayesinde yüksek kazanç elde edebiliyor.Yüksek kazanç potansiyeliVarlı, “Piyasa değeri 100 birim olan bir evi, kiracı nedeniyle 70 birime alan yatırımcı, ileride değer normale dönünce yüzde 43 kâr sağlar” diyor. Ayrıca, yüzde 30 indirimle alınan bir daire, neredeyse 6 yıllık kira gelirini peşin kazandırıyor.İstanbul’da kiracılı–boş daire farkıResmi veri bulunmasa da sahada yüzde 10–20 fiyat farkı gözlemleniyor. Sahibinden Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul’da konutların amortisman süresi son iki yılda 255 aydan 203 aya geriledi. Bu, kiraların satış fiyatlarına kıyasla daha hızlı arttığını gösteriyor.Bağcılar önde, Esenyurt dengede

