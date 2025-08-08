Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/kandilli-duyurdu-adanada-korkutan-deprem--1098444068.html
Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem
Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana Kozan'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T12:30+0300
2025-08-08T12:30+0300
son depremler
adana
kandilli rasathanesi
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Adana Kozan'da, saat 11.40'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Karahamzalı Mahallesi olarak belirtiler depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/marmaranin-deprem-gizemi-denizde-7den-kucuk-karada-7den-buyuk-olabilir-1098418076.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana deprem
adana deprem

Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem

12:30 08.08.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana Kozan'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Adana Kozan'da, saat 11.40'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkez üssü Karahamzalı Mahallesi olarak belirtiler depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Deprem haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
TÜRKİYE
Marmara'nın 'deprem gizemi': Denizde 7'den küçük, karada 7'den büyük olabilir
Dün, 11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала