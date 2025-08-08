https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/kandilli-duyurdu-adanada-korkutan-deprem--1098444068.html
Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana Kozan'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Adana Kozan'da, saat 11.40'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Karahamzalı Mahallesi olarak belirtiler depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
