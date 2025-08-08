https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/baris-mutlu-cozum-sureci-konusunda-bolgede-beklenti-daha-farkli-1098452350.html
Barış Mutlu: ‘Çözüm süreci konusunda bölgede beklenti daha farklı’
Barış Mutlu: ‘Çözüm süreci konusunda bölgede beklenti daha farklı’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu. Mutlu, çözüm sürecini bölgeden değerlendirdi. 08.08.2025
Yeni çözüm süreci kapsamında PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan ve 48 üyeden oluşan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos’ta yaptı.İlk oturumda Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından siyasi partiler adına konuşmalar yapıldı. Kurtulmuş dahil bütün konuşmacılar, Anayasa değişikliğinin komisyonun gündemi olmadığını vurguladı. Toplantı sekiz saat sürdü. Komisyon ikinci kez ise bugün toplandı.Süreci bölgeden değerlendiren gazeteci Barış Mutlu, Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.“İki taraf da sürecin ileri gideceği konusunda güveniyor” diyen Mutlu, şöyle konuştu:
Yeni çözüm süreci kapsamında PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan ve 48 üyeden oluşan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos’ta yaptı.
İlk oturumda Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından siyasi partiler adına konuşmalar yapıldı. Kurtulmuş dahil bütün konuşmacılar, Anayasa değişikliğinin komisyonun gündemi olmadığını vurguladı. Toplantı sekiz saat sürdü. Komisyon ikinci kez ise bugün toplandı.
Süreci bölgeden değerlendiren gazeteci Barış Mutlu, Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
“İki taraf da sürecin ileri gideceği konusunda güveniyor” diyen Mutlu, şöyle konuştu:
“Siyasi olarak şunu söylemek gerekirse süreçle birlikte geçen senelerde yol kontrolleri başta olmak üzere bölgede birçok konuda hem yumuşama hem de gerginlikten uzak bir hava olduğu hissediliyor. Daha sağlıklı değerlendirme için güneye inmek gerekiyordu. Orada bu sorun daha can yakıcı. Tabi yine bir belirsizlik var. En somut adım silah yakma meselesinden sonra komisyon kurulması. CHP’nin komisyona girmesi nasıl olacak gibi tartışmalar var. Ama bundan sonraki süreç için bölgede beklenti daha farklı. Devletin daha fazla adım atmasını istiyorlar. DEM Parti’nin güçlü olduğu yerlerde bile süreci soru işaretiyle karşılayanlar var. Komisyonun toplanması devletin de bu işe daha ciddi eğildiğini gösteriyor. İnsanlar da bu nedenle daha ümitvar oluyorlar. MHP’nin süreçten yana olması süreci biraz daha garanti altına alıyor diyebiliriz. İki taraf da sürecin ileri gideceği konusunda güveniyor.”