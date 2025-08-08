Barış Mutlu: ‘Çözüm süreci konusunda bölgede beklenti daha farklı’

“Siyasi olarak şunu söylemek gerekirse süreçle birlikte geçen senelerde yol kontrolleri başta olmak üzere bölgede birçok konuda hem yumuşama hem de gerginlikten uzak bir hava olduğu hissediliyor. Daha sağlıklı değerlendirme için güneye inmek gerekiyordu. Orada bu sorun daha can yakıcı. Tabi yine bir belirsizlik var. En somut adım silah yakma meselesinden sonra komisyon kurulması. CHP’nin komisyona girmesi nasıl olacak gibi tartışmalar var. Ama bundan sonraki süreç için bölgede beklenti daha farklı. Devletin daha fazla adım atmasını istiyorlar. DEM Parti’nin güçlü olduğu yerlerde bile süreci soru işaretiyle karşılayanlar var. Komisyonun toplanması devletin de bu işe daha ciddi eğildiğini gösteriyor. İnsanlar da bu nedenle daha ümitvar oluyorlar. MHP’nin süreçten yana olması süreci biraz daha garanti altına alıyor diyebiliriz. İki taraf da sürecin ileri gideceği konusunda güveniyor.”