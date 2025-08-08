https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/baraj-doluluk-orani-yuzde-1in-altina-indi-tekirdagda-hangi-saatlerde-su-kesilecek-1098442151.html

Baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına indi: Tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?

Baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına indi: Tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü. Kent genelinde su kesintileri sürüyor. 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T11:15+0300

2025-08-08T11:15+0300

2025-08-08T11:15+0300

türki̇ye

tekirdağ

su kesintisi

susuzluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098442267_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_715110aeda9f4febb31ce0a5611166f6.jpg

Tekirdağ'da barajlardaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü.Tekirdağ'a yağış yokTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentteki içme suyu barajlarında su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyledi.Yüceer, Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen "Kapaklı Altyapı Temel Atma ve Arıtma Tesisi Çalışması" programının tanıtımında yaptığı açıklamada, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.Tekirdağ'daki barajlar dolu mu?Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.Yüceer, su ihtiyacının olağanüstü düzeyde arttığını belirterek, Naip Barajı ve Türkmenli Göleti'nin tükenmek üzere olduğunu kaydetti.65 yılın en az yağışıİklim değişikliğinin Tekirdağ'da doğrudan hissedildiğini dile getiren Yüceer, "65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız son derece kuru. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz. Uzak bir tehdit değil, şu anda kentimizi doğrudan etkileyen bir gerçek." ifadelerini kullandı.Yüceer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılacak çalışmaları anlattı.

türki̇ye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?