https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/baraj-doluluk-orani-yuzde-1in-altina-indi-tekirdagda-hangi-saatlerde-su-kesilecek-1098442151.html
Baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına indi: Tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?
Baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına indi: Tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü. Kent genelinde su kesintileri sürüyor. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T11:15+0300
2025-08-08T11:15+0300
2025-08-08T11:15+0300
türki̇ye
tekirdağ
su kesintisi
susuzluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098442267_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_715110aeda9f4febb31ce0a5611166f6.jpg
Tekirdağ'da barajlardaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü.Tekirdağ'a yağış yokTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentteki içme suyu barajlarında su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyledi.Yüceer, Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen "Kapaklı Altyapı Temel Atma ve Arıtma Tesisi Çalışması" programının tanıtımında yaptığı açıklamada, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.Tekirdağ'daki barajlar dolu mu?Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.Yüceer, su ihtiyacının olağanüstü düzeyde arttığını belirterek, Naip Barajı ve Türkmenli Göleti'nin tükenmek üzere olduğunu kaydetti.65 yılın en az yağışıİklim değişikliğinin Tekirdağ'da doğrudan hissedildiğini dile getiren Yüceer, "65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız son derece kuru. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz. Uzak bir tehdit değil, şu anda kentimizi doğrudan etkileyen bir gerçek." ifadelerini kullandı.Yüceer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılacak çalışmaları anlattı.
türki̇ye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098442267_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e64b80fac04e866e7db3313b6bb392ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?
tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?
Baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına indi: Tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?
Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü. Kent genelinde su kesintileri sürüyor.
Tekirdağ'da barajlardaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentteki içme suyu barajlarında su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyledi.
Yüceer, Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen "Kapaklı Altyapı Temel Atma ve Arıtma Tesisi Çalışması" programının tanıtımında yaptığı açıklamada, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.
Tekirdağ'daki barajlar dolu mu?
Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.
Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.
Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.
Yüceer, su ihtiyacının olağanüstü düzeyde arttığını belirterek, Naip Barajı ve Türkmenli Göleti'nin tükenmek üzere olduğunu kaydetti.
İklim değişikliğinin Tekirdağ'da doğrudan hissedildiğini dile getiren Yüceer, "65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız son derece kuru. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz. Uzak bir tehdit değil, şu anda kentimizi doğrudan etkileyen bir gerçek." ifadelerini kullandı.
Yüceer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılacak çalışmaları anlattı.
Tekirdağ'da su kesintileri saatleri
08 Ağustos 10:30
08 Ağustos 12:30
ANA ŞEBEKE ARIZASI
ERGENE / CUMHURİYET MAH. /
08 Ağustos 10:10
08 Ağustos 11:10
İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
SÜLEYMANPAŞA / FERHADANLI MAH. /
08 Ağustos 09:30
08 Ağustos 12:30
DOĞAL ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA HAT ARIZASI
SÜLEYMANPAŞA / TOPAĞAÇ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / BARBAROS MAH. /
08 Ağustos 09:30
08 Ağustos 12:00
İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
ÇERKEZKÖY / İSTASYON MAH. /
08 Ağustos 08:00
08 Ağustos 11:00
İÇME SUYU HATTI ARIZASI
SARAY / BÜYÜKYONCALI MERKEZ MAH. / ,SARAY / AZİZİYE MAH. /
08 Ağustos 09:00
09 Ağustos 09:00
İÇME SUYU DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI KESİNTİ
MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /