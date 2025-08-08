Türkiye
Baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına indi: Tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?
Baraj doluluk oranı yüzde 1'in altına indi: Tekirdağ'da hangi saatlerde su kesilecek?
Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü. Kent genelinde su kesintileri sürüyor.
Tekirdağ'da barajlardaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü.Tekirdağ'a yağış yokTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentteki içme suyu barajlarında su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyledi.Yüceer, Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen "Kapaklı Altyapı Temel Atma ve Arıtma Tesisi Çalışması" programının tanıtımında yaptığı açıklamada, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.Tekirdağ'daki barajlar dolu mu?Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.Yüceer, su ihtiyacının olağanüstü düzeyde arttığını belirterek, Naip Barajı ve Türkmenli Göleti'nin tükenmek üzere olduğunu kaydetti.65 yılın en az yağışıİklim değişikliğinin Tekirdağ'da doğrudan hissedildiğini dile getiren Yüceer, "65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız son derece kuru. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz. Uzak bir tehdit değil, şu anda kentimizi doğrudan etkileyen bir gerçek." ifadelerini kullandı.Yüceer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılacak çalışmaları anlattı.
türki̇ye
tekirdağ
Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü. Kent genelinde su kesintileri sürüyor.
Tekirdağ'da barajlardaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü.

Tekirdağ'a yağış yok

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentteki içme suyu barajlarında su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyledi.
Yüceer, Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen "Kapaklı Altyapı Temel Atma ve Arıtma Tesisi Çalışması" programının tanıtımında yaptığı açıklamada, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.

Tekirdağ'daki barajlar dolu mu?

Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.
Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.
Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.
Yüceer, su ihtiyacının olağanüstü düzeyde arttığını belirterek, Naip Barajı ve Türkmenli Göleti'nin tükenmek üzere olduğunu kaydetti.

65 yılın en az yağışı

İklim değişikliğinin Tekirdağ'da doğrudan hissedildiğini dile getiren Yüceer, "65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız son derece kuru. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz. Uzak bir tehdit değil, şu anda kentimizi doğrudan etkileyen bir gerçek." ifadelerini kullandı.
Yüceer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılacak çalışmaları anlattı.
Tekirdağ'da su kesintileri saatleri

08 Ağustos 10:30

08 Ağustos 12:30

ANA ŞEBEKE ARIZASI

ERGENE / CUMHURİYET MAH. /

08 Ağustos 10:10

08 Ağustos 11:10

İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI

SÜLEYMANPAŞA / FERHADANLI MAH. /

08 Ağustos 09:30

08 Ağustos 12:30

DOĞAL ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA HAT ARIZASI

SÜLEYMANPAŞA / TOPAĞAÇ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / BARBAROS MAH. /

08 Ağustos 09:30

08 Ağustos 12:00

İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI

ÇERKEZKÖY / İSTASYON MAH. /

08 Ağustos 08:00

08 Ağustos 11:00

İÇME SUYU HATTI ARIZASI

SARAY / BÜYÜKYONCALI MERKEZ MAH. / ,SARAY / AZİZİYE MAH. /

08 Ağustos 09:00

09 Ağustos 09:00

İÇME SUYU DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI KESİNTİ

MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /

