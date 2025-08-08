Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Karabük'te 5 Ağustos'ta söndürülen yangın, merkeze bağlı Arıcak köyündeki ormanlık alanda dün tekrardan başladı. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına bugün de devam ediyor.
karabük
orman yangını
Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor

10:50 08.08.2025
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
© AA / Orhan Kuzu

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

© AA / Orhan Kuzu

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

© AA / Orhan Kuzu

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

© AA / Orhan Kuzu

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

© AA / Yusuf Korkmaz

Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

© AA / Yusuf Korkmaz

Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

© AA / Orhan Kuzu

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

© AA / Orhan Kuzu

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

© AA / Yusuf Korkmaz

Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

© AA / Yusuf Korkmaz

Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

