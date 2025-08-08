https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/1098441360.html
Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Karabük'te 5 Ağustos'ta söndürülen yangın, merkeze bağlı Arıcak köyündeki ormanlık alanda dün tekrardan başladı. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına bugün de devam ediyor.
2025-08-08T10:50+0300
2025-08-08T10:50+0300
2025-08-08T10:50+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
karabük
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098440484_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_448596e2d17c03db78c294224c76751a.jpg
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098440484_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_aa4598cd6e1061f348c3cb86654cc463.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karabük, orman yangını, arıcak köyü, yangın müdahalesi, itfaiye, orman işletme, yangın haberleri, türkiye yangınları,
karabük, orman yangını, arıcak köyü, yangın müdahalesi, itfaiye, orman işletme, yangın haberleri, türkiye yangınları,
Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
© AA / Orhan Kuzu
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
© AA / Orhan Kuzu
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.
© AA / Yusuf Korkmaz
Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.
Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.
© AA / Orhan Kuzu
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.
© AA / Yusuf Korkmaz
Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.
Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.