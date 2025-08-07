https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/unlu-sarkici-selcan-asyalidan-iyi-haber-iki-yildir-mucadele-ettigi-kanseri-atlattigini-duyurdu-1098426764.html
Ünlü şarkıcı Selcan Asyalı'dan iyi haber: İki yıldır mücadele ettiği kanseri atlattığını duyurdu
Ünlü şarkıcı Selcan Asyalı'dan iyi haber: İki yıldır mücadele ettiği kanseri atlattığını duyurdu
Sputnik Türkiye
İki yıldır meme kanseri tedavisi gören ünlü şarkıcı Sevcan Asyalı, kanseri atlattığını duyurdu. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T16:03+0300
2025-08-07T16:03+0300
2025-08-07T16:03+0300
yaşam
meme kanseri
meme kanseri tedavisi
selcan asyalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098426611_0:85:1243:784_1920x0_80_0_0_c60eca2aea181f907c7712d6c190d23f.jpg
Meme kanseri nedeniyle iki yıldır tedavi gören şarkıcı Selcan Asyalı'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Ünlü isim kanseri atlattığını duyururken, kanserin yinelenmemesi için 4 yıl daha ilaç kullanmaya devam edeceğini söyledi. İki memesi de alınmıştıŞarkıcı Selcan Asyalı, iki yıl önce meme kanserine yakalandı. Gördüğü kemoterapi tedavisinin yanı sıra vücudun başka bölgelerine sıçrama riski nedeniyle iki memesi alınan Asyalı, kanseri atlattı. Habertürk'ün haberine göre, Asyalı, iki yıllık mücadele sonunda kanseri atlatmış olmasının mutluluğunu yaşarken önünde 4 yıllık zorlu bir süreç daha olduğunu dile getirdi. Bu günler de geçecekKullandığı ilaçların yan etkilerinin kendisini bir hayli zorladığını söyleyen Asyalı, "Buna da şükür. Evimde dinleniyorum, ilaçların yan etkilerinden dolayı aşırı yorgunluk oluyor, sokağa çok zor çıkıyorum. Olsun, bu günler de geçecek. Kanserin yinelenmemesi için 4 yıl ilaç kullanacağım. Kendimi iyi hissetmeye başladığımda işime dönebileceğim. Herkes sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/sebze-ve-meyveleri-pestisitten-kurtarma-rehberi-su-sirke-karbonat-kabartma-tozu-tuz-ve-firca-en-1098283546.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098426611_0:0:1243:933_1920x0_80_0_0_7a72e454d601091e707c5125c745e90d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meme kanseri, meme kanseri tedavisi, selcan asyalı
meme kanseri, meme kanseri tedavisi, selcan asyalı
Ünlü şarkıcı Selcan Asyalı'dan iyi haber: İki yıldır mücadele ettiği kanseri atlattığını duyurdu
İki yıldır meme kanseri tedavisi gören ünlü şarkıcı Sevcan Asyalı, kanseri atlattığını duyurdu.
Meme kanseri nedeniyle iki yıldır tedavi gören şarkıcı Selcan Asyalı'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Ünlü isim kanseri atlattığını duyururken, kanserin yinelenmemesi için 4 yıl daha ilaç kullanmaya devam edeceğini söyledi.
Şarkıcı Selcan Asyalı, iki yıl önce meme kanserine yakalandı. Gördüğü kemoterapi tedavisinin yanı sıra vücudun başka bölgelerine sıçrama riski nedeniyle iki memesi alınan Asyalı, kanseri atlattı. Habertürk'ün haberine göre, Asyalı, iki yıllık mücadele sonunda kanseri atlatmış olmasının mutluluğunu yaşarken önünde 4 yıllık zorlu bir süreç daha olduğunu dile getirdi.
Kullandığı ilaçların yan etkilerinin kendisini bir hayli zorladığını söyleyen Asyalı, "Buna da şükür. Evimde dinleniyorum, ilaçların yan etkilerinden dolayı aşırı yorgunluk oluyor, sokağa çok zor çıkıyorum. Olsun, bu günler de geçecek. Kanserin yinelenmemesi için 4 yıl ilaç kullanacağım. Kendimi iyi hissetmeye başladığımda işime dönebileceğim. Herkes sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum" dedi.