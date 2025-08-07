Türkiye
Ünlü şarkıcı Selcan Asyalı'dan iyi haber: İki yıldır mücadele ettiği kanseri atlattığını duyurdu
Ünlü şarkıcı Selcan Asyalı'dan iyi haber: İki yıldır mücadele ettiği kanseri atlattığını duyurdu
İki yıldır meme kanseri tedavisi gören ünlü şarkıcı Sevcan Asyalı, kanseri atlattığını duyurdu.
Meme kanseri nedeniyle iki yıldır tedavi gören şarkıcı Selcan Asyalı'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Ünlü isim kanseri atlattığını duyururken, kanserin yinelenmemesi için 4 yıl daha ilaç kullanmaya devam edeceğini söyledi. İki memesi de alınmıştıŞarkıcı Selcan Asyalı, iki yıl önce meme kanserine yakalandı. Gördüğü kemoterapi tedavisinin yanı sıra vücudun başka bölgelerine sıçrama riski nedeniyle iki memesi alınan Asyalı, kanseri atlattı. Habertürk'ün haberine göre, Asyalı, iki yıllık mücadele sonunda kanseri atlatmış olmasının mutluluğunu yaşarken önünde 4 yıllık zorlu bir süreç daha olduğunu dile getirdi. Bu günler de geçecekKullandığı ilaçların yan etkilerinin kendisini bir hayli zorladığını söyleyen Asyalı, "Buna da şükür. Evimde dinleniyorum, ilaçların yan etkilerinden dolayı aşırı yorgunluk oluyor, sokağa çok zor çıkıyorum. Olsun, bu günler de geçecek. Kanserin yinelenmemesi için 4 yıl ilaç kullanacağım. Kendimi iyi hissetmeye başladığımda işime dönebileceğim. Herkes sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı Selcan Asyalı'dan iyi haber: İki yıldır mücadele ettiği kanseri atlattığını duyurdu

İki yıldır meme kanseri tedavisi gören ünlü şarkıcı Sevcan Asyalı, kanseri atlattığını duyurdu.
Meme kanseri nedeniyle iki yıldır tedavi gören şarkıcı Selcan Asyalı'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Ünlü isim kanseri atlattığını duyururken, kanserin yinelenmemesi için 4 yıl daha ilaç kullanmaya devam edeceğini söyledi.

İki memesi de alınmıştı

Şarkıcı Selcan Asyalı, iki yıl önce meme kanserine yakalandı. Gördüğü kemoterapi tedavisinin yanı sıra vücudun başka bölgelerine sıçrama riski nedeniyle iki memesi alınan Asyalı, kanseri atlattı. Habertürk'ün haberine göre, Asyalı, iki yıllık mücadele sonunda kanseri atlatmış olmasının mutluluğunu yaşarken önünde 4 yıllık zorlu bir süreç daha olduğunu dile getirdi.

Bu günler de geçecek

Kullandığı ilaçların yan etkilerinin kendisini bir hayli zorladığını söyleyen Asyalı, "Buna da şükür. Evimde dinleniyorum, ilaçların yan etkilerinden dolayı aşırı yorgunluk oluyor, sokağa çok zor çıkıyorum. Olsun, bu günler de geçecek. Kanserin yinelenmemesi için 4 yıl ilaç kullanacağım. Kendimi iyi hissetmeye başladığımda işime dönebileceğim. Herkes sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum" dedi.
