Spor ekonomisti Tuğrul Akşar: ‘Kulüp borçları, siyasetin futbola etkisinin önünü açıyor’
güçlü özgan
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu spor ekonomisti Tuğrul Akşar oldu. Akşar, “Futbol kulüplerinin harcadıkları tutarlar gelirlerinin çok üstünde. Gelirinizin çok üstünde harcama yapmak en basit ekonomide bile bütçe açığına neden olur.” dedi.
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın futbolun finansmanıyla ilgili sorularını yanıtlayan spor ekonomisti Tuğrul Akşar, “Futbol kulüplerinin kaynaklara erişebilmeleri için siyasetle arasını iyi tutması gerekiyor” dedi.
Akşar, şöyle konuştu:
“Olmayan parayı harcayabilmek maharet gerektirir ya da bir yerlere güveniyor olmanız gerekir. Çünkü gelirinizin çok üstünde harcama yapmak en basit ekonomide bile bütçe açığına neden olur. Giderlerinizi kontrol altına almadığınız sürece bu durum sürdürülebilir değil. O zaman sürekli borçlu yaşamak durumundasınız. Ülkemize baktığımız zaman futbol kulüplerimizin hep borç dinamiğiyle büyüdüğünü görürsünüz. Borç demek gelecekte kazanacağınız olası gelirlerinizi bugünden harcamak demek. Futbol kulüplerinin harcadıkları tutarlar gelirlerinin çok üstünde. Borçlu her zaman alacaklıya biat eder ve alacaklıyla olan ilişkilerini iyi tutmak zorundadır. Futbol gelirleri 2024-2025 sezonu itibariyle yaklaşık 600 milyon euroya tekabül ediyor. Borçlarımız ise neredeyse iki katına yakın durumda. Bu borçlanma doğal olarak kulüpleri bu kaynaklara sürekli erişebilmeleri açısından siyasetle ilişkilerin iyi tutulmasını gerektiriyor. Siyasetin dümen suyuna gittiler. Futbol kulüpleri bu şekilde kendilerine bu şekilde sürekli fon tesis etmeye başladılar.”
‘Siyaset futbol üzerinde etkili olmak istiyor’
“Siyaset zaten futbolun üzerinde etkili olmak istiyor. Çünkü kitleleri yönetme konusunda futbolda nüfuz alanını artırmayı istiyor. Futbol kulüpleri de oradan gelen sinyallerle borçlanma olanağı yarattığı için buna teşne oluyor. Karşılıklı böyle bir ilişki götürülüyor. Bunlar Anadolu kulüplerine çok fazla çalışmıyor, dört büyük kulübe daha çok çalışıyor. Çünkü en çok borçlanma olanağı yaratılanlar dört kulüp. Borçlanmak bir maliyete katlanmak demek. Beklenen sportif başarı da gelmediği zaman bunlar zarara dönüşüyor. Bu kısır döngü içerisinde futbol kulüpleri yolunu bulmaya çalışıyor.”
‘Futbol devasa bir endüstriye dönüşmüş ve buradan pay alma savaşı var’
“Nereden tutsanız elinizde kalan bir futbol yapılanması var. Haksız rekabetin olduğu, servet birikiminin sadece belli kulüplerde yoğunlaştığı bir durumla karşı karşıyayız. İrdelemelerim sonucunda gördüm ki bu olaylar tesadüf değil, bilinçli olarak götürülüyor. Avrupa’da UEFA bu işin mimarıdır. Orada şunu görüyoruz, futbol artık sadece sportif bir boş zaman etkinliği olmaktan çıkmış, yıllık milyar Eurolar yaratan devasa bir endüstriye dönüşmüş ve buradan pay alma savaşı var. Bu Avrupa’da da böyle bizde de böyle”