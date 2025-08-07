Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/spor-ekonomisti-tugrul-aksar-kulup-borclari-siyasetin-futbola-etkisinin-onunu-aciyor-1098423480.html
Spor ekonomisti Tuğrul Akşar: ‘Kulüp borçları, siyasetin futbola etkisinin önünü açıyor’
Spor ekonomisti Tuğrul Akşar: ‘Kulüp borçları, siyasetin futbola etkisinin önünü açıyor’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu spor ekonomisti Tuğrul Akşar oldu. Akşar, “Futbol kulüplerinin harcadıkları... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T13:34+0300
2025-08-07T13:34+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
uefa
kulüp
siyaset
borç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098196610_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cda8de57835a1df5cc1142888683a865.jpg
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın futbolun finansmanıyla ilgili sorularını yanıtlayan spor ekonomisti Tuğrul Akşar, “Futbol kulüplerinin kaynaklara erişebilmeleri için siyasetle arasını iyi tutması gerekiyor” dedi.Akşar, şöyle konuştu:‘Siyaset futbol üzerinde etkili olmak istiyor’‘Futbol devasa bir endüstriye dönüşmüş ve buradan pay alma savaşı var’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098196610_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9d00e9e78fb6009d89c868b20b45e28d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, uefa, kulüp, siyaset, borç
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, uefa, kulüp, siyaset, borç

Spor ekonomisti Tuğrul Akşar: ‘Kulüp borçları, siyasetin futbola etkisinin önünü açıyor’

13:34 07.08.2025
güçlü özgan
güçlü özgan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu spor ekonomisti Tuğrul Akşar oldu. Akşar, “Futbol kulüplerinin harcadıkları tutarlar gelirlerinin çok üstünde. Gelirinizin çok üstünde harcama yapmak en basit ekonomide bile bütçe açığına neden olur.” dedi.
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın futbolun finansmanıyla ilgili sorularını yanıtlayan spor ekonomisti Tuğrul Akşar, “Futbol kulüplerinin kaynaklara erişebilmeleri için siyasetle arasını iyi tutması gerekiyor” dedi.
Akşar, şöyle konuştu:
“Olmayan parayı harcayabilmek maharet gerektirir ya da bir yerlere güveniyor olmanız gerekir. Çünkü gelirinizin çok üstünde harcama yapmak en basit ekonomide bile bütçe açığına neden olur. Giderlerinizi kontrol altına almadığınız sürece bu durum sürdürülebilir değil. O zaman sürekli borçlu yaşamak durumundasınız. Ülkemize baktığımız zaman futbol kulüplerimizin hep borç dinamiğiyle büyüdüğünü görürsünüz. Borç demek gelecekte kazanacağınız olası gelirlerinizi bugünden harcamak demek. Futbol kulüplerinin harcadıkları tutarlar gelirlerinin çok üstünde. Borçlu her zaman alacaklıya biat eder ve alacaklıyla olan ilişkilerini iyi tutmak zorundadır. Futbol gelirleri 2024-2025 sezonu itibariyle yaklaşık 600 milyon euroya tekabül ediyor. Borçlarımız ise neredeyse iki katına yakın durumda. Bu borçlanma doğal olarak kulüpleri bu kaynaklara sürekli erişebilmeleri açısından siyasetle ilişkilerin iyi tutulmasını gerektiriyor. Siyasetin dümen suyuna gittiler. Futbol kulüpleri bu şekilde kendilerine bu şekilde sürekli fon tesis etmeye başladılar.”

‘Siyaset futbol üzerinde etkili olmak istiyor’

“Siyaset zaten futbolun üzerinde etkili olmak istiyor. Çünkü kitleleri yönetme konusunda futbolda nüfuz alanını artırmayı istiyor. Futbol kulüpleri de oradan gelen sinyallerle borçlanma olanağı yarattığı için buna teşne oluyor. Karşılıklı böyle bir ilişki götürülüyor. Bunlar Anadolu kulüplerine çok fazla çalışmıyor, dört büyük kulübe daha çok çalışıyor. Çünkü en çok borçlanma olanağı yaratılanlar dört kulüp. Borçlanmak bir maliyete katlanmak demek. Beklenen sportif başarı da gelmediği zaman bunlar zarara dönüşüyor. Bu kısır döngü içerisinde futbol kulüpleri yolunu bulmaya çalışıyor.”

‘Futbol devasa bir endüstriye dönüşmüş ve buradan pay alma savaşı var’

“Nereden tutsanız elinizde kalan bir futbol yapılanması var. Haksız rekabetin olduğu, servet birikiminin sadece belli kulüplerde yoğunlaştığı bir durumla karşı karşıyayız. İrdelemelerim sonucunda gördüm ki bu olaylar tesadüf değil, bilinçli olarak götürülüyor. Avrupa’da UEFA bu işin mimarıdır. Orada şunu görüyoruz, futbol artık sadece sportif bir boş zaman etkinliği olmaktan çıkmış, yıllık milyar Eurolar yaratan devasa bir endüstriye dönüşmüş ve buradan pay alma savaşı var. Bu Avrupa’da da böyle bizde de böyle”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала