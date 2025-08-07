Spor ekonomisti Tuğrul Akşar: ‘Kulüp borçları, siyasetin futbola etkisinin önünü açıyor’

“Olmayan parayı harcayabilmek maharet gerektirir ya da bir yerlere güveniyor olmanız gerekir. Çünkü gelirinizin çok üstünde harcama yapmak en basit ekonomide bile bütçe açığına neden olur. Giderlerinizi kontrol altına almadığınız sürece bu durum sürdürülebilir değil. O zaman sürekli borçlu yaşamak durumundasınız. Ülkemize baktığımız zaman futbol kulüplerimizin hep borç dinamiğiyle büyüdüğünü görürsünüz. Borç demek gelecekte kazanacağınız olası gelirlerinizi bugünden harcamak demek. Futbol kulüplerinin harcadıkları tutarlar gelirlerinin çok üstünde. Borçlu her zaman alacaklıya biat eder ve alacaklıyla olan ilişkilerini iyi tutmak zorundadır. Futbol gelirleri 2024-2025 sezonu itibariyle yaklaşık 600 milyon euroya tekabül ediyor. Borçlarımız ise neredeyse iki katına yakın durumda. Bu borçlanma doğal olarak kulüpleri bu kaynaklara sürekli erişebilmeleri açısından siyasetle ilişkilerin iyi tutulmasını gerektiriyor. Siyasetin dümen suyuna gittiler. Futbol kulüpleri bu şekilde kendilerine bu şekilde sürekli fon tesis etmeye başladılar.”