Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putin-trump-gorusmeleri-ele-alinan-konular-verilen-kararlar-infografik-1098429316.html
Putin-Trump görüşmeleri: ele alınan konular, verilen kararlar infografik
Putin-Trump görüşmeleri: ele alınan konular, verilen kararlar infografik
07.08.2025
2025-08-07T17:45+0300
2025-08-07T17:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098429000_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbe04c13ac81ed74552ce349e378ab6e.png
Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” dedi. Sputnik, daha önce Putin ile Trump arasında yapılan görüşmeleri bir infografikte derledi.
Putin-Trump görüşmeleri: ele alınan konular, verilen kararlar infografik

17:45 07.08.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin düzenlenmesi yönünde anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” dedi.
Sputnik, daha önce Putin ile Trump arasında yapılan görüşmeleri bir infografikte derledi.
