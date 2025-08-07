https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putin-trump-gorusmeleri-ele-alinan-konular-verilen-kararlar-infografik-1098429316.html

Putin-Trump görüşmeleri: ele alınan konular, verilen kararlar infografik

Putin-Trump görüşmeleri: ele alınan konular, verilen kararlar infografik

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin düzenlenmesi yönünde anlaşmaya varıldığı... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T17:45+0300

2025-08-07T17:45+0300

2025-08-07T17:45+0300

multi̇medya

donald trump

abd

yuriy uşakov

i̇nfografi̇k

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098429000_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbe04c13ac81ed74552ce349e378ab6e.png

Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” dedi. Sputnik, daha önce Putin ile Trump arasında yapılan görüşmeleri bir infografikte derledi.

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, yuriy uşakov, i̇nfografi̇k, rusya, vladimir putin, инфографика