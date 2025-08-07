https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putin-trump-gorusmeleri-ele-alinan-konular-verilen-kararlar-infografik-1098429316.html
Putin-Trump görüşmeleri: ele alınan konular, verilen kararlar infografik
2025-08-07T17:45+0300
2025-08-07T17:45+0300
2025-08-07T17:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098429000_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbe04c13ac81ed74552ce349e378ab6e.png
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098429000_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_998f27b4bfc5d798fb040210a9243ebd.png
donald trump, abd, yuriy uşakov, i̇nfografi̇k, rusya, vladimir putin, инфографика
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin düzenlenmesi yönünde anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” dedi.
Sputnik, daha önce Putin ile Trump arasında yapılan görüşmeleri bir infografikte derledi.