Baro Başkanı Kaan Kır anlattı: 6 Şubat'ta yaşamını yitiren kaç avukatın diploması kopyalandı?

Bu iş çok yükseldi. Amacım aslında iktidarı ve diyaneti uyarmaktı. Yükselmesi bu açıdan önemli. Fakat bu kadar yoğunlaşacağını düşünmemiştim. Olumlu tepkiler çok oldu. Olumsuz tepkilerde çok başka yere çekiştiren var. Önemli olan ben Müslüman olarak aslında dinimin, inancımın kesinlikle çarpıtılmasını önlemek için bu kavramları bu kadar bedene indirgemek, o kavramların derinliğini yok etmek, İslam dünyasının düşünce ufkunu daraltıyor. Buna asla izin vermemek gerekiyor. Kurumsal yapılarda temel ahlak ilkelerine ayırıdır gibi sözler üzerine, bütün kadınlara da bir başörtüsü dayatması getirilebilir mi diye düşündüm. Bunu bazı örnekleri var. Bütün kadınlara değil ama bunların yaşatıldığı kadınlar var. Bu örneklerden yola çıkarak ‘eyvah, diyanet iktidarın propoganda aygıtı, sermaye, kamu bürokratları böyle istiyor diye hareket etmeyi örnekleri artıracak şekilde sürdürürler’ dedim. Bu ihtimaller üzerine ‘hayır yapamazsınız’ demek istedim. Çünkü dinimizde zorlama yoktur.