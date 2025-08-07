Baro Başkanı Kaan Kır anlattı: 6 Şubat'ta yaşamını yitiren kaç avukatın diploması kopyalandı?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve Yazar Berrin Sönmez oldu.
Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren 100 kadar avukat meslektaşlarının diplomaları sahte diploma çetesinin eline geçme ihtimalini anlattı. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise mağarada yaşamını yitiren 12 asker hakkında bilinmeyenleri anlatırken, Yazar Berrin Sönmez de tartışılan kararını yorumladı.
‘6 Şubat depremlerinde, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da 100 civarında meslektaşımız var.’ diyen Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır şunları söyledi:
Diğer devam eden bir soruşturma daha var. O soruşturmanın daha kapsamlı olduğunu, belki sadece Nesibe Hanım ile sınırlı kalmayacağını, vefat eden başka meslektaşlarımızın da o soruşturma kapsamında isminin geçebileceğini söylediler. 6 Şubat depremlerinde, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da 100 civarında meslektaşımız var.
‘Amacım aslında iktidarı ve diyaneti uyarmaktı’ diyen Yazar Berrin Sönmez ise şunları söyledi:
Bu iş çok yükseldi. Amacım aslında iktidarı ve diyaneti uyarmaktı. Yükselmesi bu açıdan önemli. Fakat bu kadar yoğunlaşacağını düşünmemiştim. Olumlu tepkiler çok oldu. Olumsuz tepkilerde çok başka yere çekiştiren var. Önemli olan ben Müslüman olarak aslında dinimin, inancımın kesinlikle çarpıtılmasını önlemek için bu kavramları bu kadar bedene indirgemek, o kavramların derinliğini yok etmek, İslam dünyasının düşünce ufkunu daraltıyor. Buna asla izin vermemek gerekiyor. Kurumsal yapılarda temel ahlak ilkelerine ayırıdır gibi sözler üzerine, bütün kadınlara da bir başörtüsü dayatması getirilebilir mi diye düşündüm. Bunu bazı örnekleri var. Bütün kadınlara değil ama bunların yaşatıldığı kadınlar var. Bu örneklerden yola çıkarak ‘eyvah, diyanet iktidarın propoganda aygıtı, sermaye, kamu bürokratları böyle istiyor diye hareket etmeyi örnekleri artıracak şekilde sürdürürler’ dedim. Bu ihtimaller üzerine ‘hayır yapamazsınız’ demek istedim. Çünkü dinimizde zorlama yoktur.
‘Ben vaktiyle başörtüsü yasaklarına karşı başımı örttüm. Şimdi de başörtüsü dayatması ihtimaline karşı başımı açıyorum’ diyen Yazar Berrin Sönmez konuşmasını şöyle noktaladı:
Allah adaleti emreder ama ülkemizde adaletten eser yok. Onlara bakabiliriz kadınların bedenine değil. ‘Yolsuzluk, hırsızlık değildir’ fetvasından sonra bu ülkede yolsuzluklar arttı. Diyanet burada ne yapıyor? Asıl bakması gereken yerlere, asıl koruması gereken dini ilkelere bakmıyor da insanların sadece kendi şahsını ilgilendiren, hem dünyada hem ahırette sadece kendi sorumluluğu olan konulara bakıyor. Ben de buna ‘hayır’ diyorum, bakamazsınız. Asıl bakmanız gereken yer, şiddet, Aladağ yangını, ölen çocuklar... O kadar çok olay oldu ki Diyanet bunların hiçbirine en ufak tepki göstermedi asıl hayasızlık budur. İlkeli durmak gerekiyor. Ben vaktiyle başörtüsü yasaklarına karşı başımı örttüm. Şimdi de başörtüsü dayatması ihtimaline karşı başımı açıyorum