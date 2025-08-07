Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

Hawaii'de yer alan ve dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Kilauea, yeniden faaliyete geçti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 23 Aralık 2024'ten bu yana Kilauea'da toplam 30 patlama gerçekleştiğini açıkladı.
Hawaii'de yer alan ve dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Kilauea, yeniden faaliyete geçti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 23 Aralık 2024'ten bu yana Kilauea'da toplam 30 patlama gerçekleştiğini açıkladı.
Son patlamayla birlikte yanardağ, lav püskürtmeye devam ederken bölgedeki hareketlilik dikkatle izleniyor.
Son patlamayla birlikte yanardağ, lav püskürtmeye devam ederken bölgedeki hareketlilik dikkatle izleniyor.
Kilauea Yanardağı'nın belgelenen ilk patlaması 1823 yılında gerçekleşti.
Kilauea Yanardağı'nın belgelenen ilk patlaması 1823 yılında gerçekleşti.
2018 yılında meydana gelen büyük patlamalardan birinde yüzlerce ev kül olmuş, bölge halkı tahliye edilmişti.
2018 yılında meydana gelen büyük patlamalardan birinde yüzlerce ev kül olmuş, bölge halkı tahliye edilmişti.