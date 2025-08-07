Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı bir kez daha lav püskürttü. 23 Aralık’tan bu yana 30’uncu patlamanın kaydedildiği bölgede yetkililer, ziyaretçilere gaz salınımı ve güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulundu.