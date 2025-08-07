Türkiye
Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
Sputnik Türkiye
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı bir kez daha lav püskürttü. 23 Aralık'tan bu yana 30'uncu patlamanın kaydedildiği bölgede yetkililer, ziyaretçilere gaz salınımı... 07.08.2025
Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

10:51 07.08.2025
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı bir kez daha lav püskürttü. 23 Aralık’tan bu yana 30’uncu patlamanın kaydedildiği bölgede yetkililer, ziyaretçilere gaz salınımı ve güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulundu.
© USGS / N. Deligne

Hawaii'de yer alan ve dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Kilauea, yeniden faaliyete geçti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 23 Aralık 2024'ten bu yana Kilauea'da toplam 30 patlama gerçekleştiğini açıkladı.

© USGS / N. Deligne

Hawaii'de yer alan ve dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Kilauea, yeniden faaliyete geçti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 23 Aralık 2024'ten bu yana Kilauea'da toplam 30 patlama gerçekleştiğini açıkladı.

© USGS / N. Deligne

Son patlamayla birlikte yanardağ, lav püskürtmeye devam ederken bölgedeki hareketlilik dikkatle izleniyor.

© USGS / N. Deligne

Son patlamayla birlikte yanardağ, lav püskürtmeye devam ederken bölgedeki hareketlilik dikkatle izleniyor.

Kilauea Yanardağı'nın belgelenen ilk patlaması 1823 yılında gerçekleşti.

Kilauea Yanardağı'nın belgelenen ilk patlaması 1823 yılında gerçekleşti.

© AP Photo / Anna Johnson

2018 yılında meydana gelen büyük patlamalardan birinde yüzlerce ev kül olmuş, bölge halkı tahliye edilmişti.

© AP Photo / Anna Johnson

2018 yılında meydana gelen büyük patlamalardan birinde yüzlerce ev kül olmuş, bölge halkı tahliye edilmişti.

