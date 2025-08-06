https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/unlu-sanatci-ilhan-iremin-vasiyeti-davalik-oldu-esi-ve-yegeni-karsi-karsiya-geldi-1098399383.html

Ünlü sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti davalık oldu: Eşi ve yeğeni karşı karşıya geldi

Ünlü sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti davalık oldu: Eşi ve yeğeni karşı karşıya geldi

Sputnik Türkiye

Usta sanatçı İlhan İrem'in geride bıraktığı vasiyetnamesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İrem'in eşi ve yeğeni miras nedeniyle karşı karşıya geldi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T13:17+0300

2025-08-06T13:17+0300

2025-08-06T13:22+0300

yaşam

i̇lhan i̇rem

vasiyet

miras

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Türk müziğinin usta isimlerinden olan ve 2022'de hayatını kaybeden İlhan İrem'in mirasıyla ilgili yaşanan süreçte eşi Hansu İrem ve yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır karşı karşıya geldi. Yeğeni usta sanatçının 'e-posta' yoluyla hazırladığı vasiyetnamesinin iptali için dava açtı. Mahkeme 'vasiyetnameyi iptal edince' bu kez de eşi karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Yeğeni, mirasta hakkı olduğunu belirterek dava açtıİrem'in 28 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının ailesi vasiyetnamenin okunması ve yerine getirilmesi' davası açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede sanatçının tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bıraktığı ortaya çıktı. İrem’in ağabeyi Erkan Aldatmaz ise mahkemeye başvurarak mirası reddetti.İlhan İrem’in e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını öğrenen yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır da mahkemeye başvurarak yengesi Hansu İrem ile iki kişiye ‘vasiyetnamenin iptali’ için dava açtı. Babası Erkan Aldatmaz'ın 'mirası reddetse' dahi yasa gereği kendisinin mirasta hakkı olduğunu dilekçesinde belirten Gökçadır, amcası İlhan İrem’in vefat etmeden önce e-mail yoluyla hazırladığı vasiyetnamenin geçersiz olduğunu iddia etti.E-Posta ile düzenlenen belgeler vasiyetname sayılmadıİstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Güliz Aldatmaz Gökçadır’ın davasını kabul eden mahkeme 2019 ve 2020’de elektronik posta ile düzenlendiği iddia edilen belgelerin vasiyetname niteliğinde olmadığı gerekçesiyle vasiyetnamenin iptaline karar verdi. Karara itiraz eden eşi Hansu İrem dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/tarihi-degistiren-arastirma-8-bin-yil-once-kadinlar-toplumun-belirleyicisiydi-1098396000.html

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i̇lhan i̇rem, vasiyet, miras