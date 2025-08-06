https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/tuketici-konfederasyonundan-radyo-sputnike-odul-1098398000.html
Tüketici Konfederasyo’nundan Radyo Sputnik’e ödül
Tüketici Konfederasyo’nundan Radyo Sputnik’e ödül
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik’e tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T12:35+0300
2025-08-06T12:35+0300
2025-08-06T13:40+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
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aydın ağaoğlu
tüketici
tüketici hakem heyeti
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programın her çarşamba günü gerçekleştirilen “Tüketici Masası” bölümüne tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi. Ödül, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tarafından Radyo Sputnik adına Okan Aslan’a takdim edildi.
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Okan Aslan
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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Tüketici Konfederasyo’nundan Radyo Sputnik’e ödül
12:35 06.08.2025 (güncellendi: 13:40 06.08.2025)
Tüketici Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik’e tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programın her çarşamba günü gerçekleştirilen “Tüketici Masası” bölümüne tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi. Ödül, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tarafından Radyo Sputnik adına Okan Aslan’a takdim edildi.