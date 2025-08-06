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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/tuketici-konfederasyonundan-radyo-sputnike-odul-1098398000.html
Tüketici Konfederasyo’nundan Radyo Sputnik’e ödül
Tüketici Konfederasyo’nundan Radyo Sputnik’e ödül
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik’e tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T12:35+0300
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okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
tükonfed
tüketici konfederasyonu
ödül
aydın ağaoğlu
tüketici
tüketici hakem heyeti
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programın her çarşamba günü gerçekleştirilen “Tüketici Masası” bölümüne tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi. Ödül, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tarafından Radyo Sputnik adına Okan Aslan’a takdim edildi.
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radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, tüketici konfederasyonu, ödül, aydın ağaoğlu, tüketici, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi, tüketici hakları
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, tüketici konfederasyonu, ödül, aydın ağaoğlu, tüketici, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi, tüketici hakları

Tüketici Konfederasyo’nundan Radyo Sputnik’e ödül

12:35 06.08.2025 (güncellendi: 13:40 06.08.2025)
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Okan Aslan
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Tüketici Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik’e tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programın her çarşamba günü gerçekleştirilen “Tüketici Masası” bölümüne tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi. Ödül, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tarafından Radyo Sputnik adına Okan Aslan’a takdim edildi.

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