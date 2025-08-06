https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/tuketici-konfederasyonundan-radyo-sputnike-odul-1098398000.html

Tüketici Konfederasyo’nundan Radyo Sputnik’e ödül

Tüketici Konfederasyo’nundan Radyo Sputnik’e ödül

Sputnik Türkiye

Tüketici Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik’e tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T12:35+0300

2025-08-06T12:35+0300

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programın her çarşamba günü gerçekleştirilen “Tüketici Masası” bölümüne tüketici hareketine verilen destek ve katkılardan dolayı “Şükran Ödülü” verildi. Ödül, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ve TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tarafından Radyo Sputnik adına Okan Aslan’a takdim edildi.

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2025

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