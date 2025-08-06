Hatay Barosu Başkanı: ‘Depremde vefat eden avukatlarımız adına kayıt yaptırılıp diploma alınmış’

“İlk duyduğumda yüreğim kanadı. Bir afette vefat eden insanların yerine kendi adını yazdırıp oradan diploma almak hiçbir şeyle, hiçbir değerle açıklanamaz. Bu insanı ürperten bir şey. Süreci sonuna kadar takip edip şikayetçi olacağız. Bir insanın kendini güvende bulması için hukukun doğru işlemesi gerekiyor. Bu durumun üzerine gidilmesi ve sonuna kadar araştırılması gerekiyor.”