https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/hatay-barosu-baskani-depremde-vefat-eden-avukatlarimiz-adina-kayit-yaptirilip-diploma-alinmis-1098399634.html
Hatay Barosu Başkanı: ‘Depremde vefat eden avukatlarımız adına kayıt yaptırılıp diploma alınmış’
Hatay Barosu Başkanı: ‘Depremde vefat eden avukatlarımız adına kayıt yaptırılıp diploma alınmış’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Hatay Barosu Başkanı Hatay Tut oldu. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T13:39+0300
2025-08-06T13:39+0300
2025-08-06T13:39+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
hatay
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
avukat
sahte diploma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098196610_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cda8de57835a1df5cc1142888683a865.jpg
Sahte e-imza üreterek yüzlerce sahte üniversite diploması alındığı iddiaları kapsamında, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silinip yerine başkalarının kaydedildiği iddiaları da gündeme geldi. Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.Baro olarak davalara müdahil olacaklarını belirten Tut, şöyle konuştu:‘Bu durum hiçbir değerle açıklanamaz’
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2025
Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, hatay, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, avukat, sahte diploma
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, hatay, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, avukat, sahte diploma
Hatay Barosu Başkanı: ‘Depremde vefat eden avukatlarımız adına kayıt yaptırılıp diploma alınmış’
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Hatay Barosu Başkanı Hatay Tut oldu.
Sahte e-imza üreterek yüzlerce sahte üniversite diploması alındığı iddiaları kapsamında, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silinip yerine başkalarının kaydedildiği iddiaları da gündeme geldi. Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Baro olarak davalara müdahil olacaklarını belirten Tut, şöyle konuştu:
“Hatay Barosu olarak depremde 60 meslektaşımızı yitirdik. Diğer kentler açısından ise toplam 100’ün üstünde avukatı kaybettik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili soruşturma başlattı. Davaya dönüşen soruşturmalarda deprem bölgesinden kimse yok, hukuk mezunu ve diploma almış ancak baroya kayıtlı değil. Devam eden üçüncü soruşturmada ise deprem bölgesinde vefat eden avukatlarımız adına kayıt yaptırıldığı tespit edilmiş. Hatay Barosu olarak davalara müdahil olacağız ve takipçisiyiz.”
‘Bu durum hiçbir değerle açıklanamaz’
“İlk duyduğumda yüreğim kanadı. Bir afette vefat eden insanların yerine kendi adını yazdırıp oradan diploma almak hiçbir şeyle, hiçbir değerle açıklanamaz. Bu insanı ürperten bir şey. Süreci sonuna kadar takip edip şikayetçi olacağız. Bir insanın kendini güvende bulması için hukukun doğru işlemesi gerekiyor. Bu durumun üzerine gidilmesi ve sonuna kadar araştırılması gerekiyor.”