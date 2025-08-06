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'Gazze'de açlık yok' denilmişti: Filistinli kadınlar yardım kolilerinden dökülen gıdaları ayıklıyor
'Gazze'de açlık yok' denilmişti: Filistinli kadınlar yardım kolilerinden dökülen gıdaları ayıklıyor
Sputnik Türkiye
İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Filistinli kadınlar havadan atılan yardım kolilerinden yere saçılan bakliyatları ayıklayarak hayatta kalmaya çalışıyor... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇srail-filistin, açlık, gazze
фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇srail-filistin, açlık, gazze

'Gazze'de açlık yok' denilmişti: Filistinli kadınlar yardım kolilerinden dökülen gıdaları ayıklıyor

11:39 06.08.2025
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İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Filistinli kadınlar havadan atılan yardım kolilerinden yere saçılan bakliyatları ayıklayarak hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'Gazze'de açlık yok' açıklamasına rağmen bölgeden çekilen görüntüler durumun vahametini ortaya koyuyor.
© AA / Moiz Salhi

İsrail’in yoğun bombardımanı ve aylardır süren ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde günlük yaşam, insani dramın boyutlarını gözler önüne seren karelerle devam ediyor.

İsrail’in yoğun bombardımanı ve aylardır süren ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde günlük yaşam, insani dramın boyutlarını gözler önüne seren karelerle devam ediyor. - Sputnik Türkiye
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© AA / Moiz Salhi

İsrail’in yoğun bombardımanı ve aylardır süren ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde günlük yaşam, insani dramın boyutlarını gözler önüne seren karelerle devam ediyor.

© AA / Moiz Salhi

Filistinli kadınlar, havadan atıldıktan sonra parçalanarak dağılan yardım kolilerindeki pirinç, mercimek ve fasulyeleri toparlayıp temizlemeye çalışıyor.

Filistinli kadınlar, havadan atıldıktan sonra parçalanarak dağılan yardım kolilerindeki pirinç, mercimek ve fasulyeleri toparlayıp temizlemeye çalışıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Moiz Salhi

Filistinli kadınlar, havadan atıldıktan sonra parçalanarak dağılan yardım kolilerindeki pirinç, mercimek ve fasulyeleri toparlayıp temizlemeye çalışıyor.

© AA / Moiz Salhi

Kırık eleklerle, kum ve taşlardan ayrıştırmaya çalıştıkları bu gıdalar, abluka altında kalmış bir halkın günlük yaşamına dair çaresizliğin simgesi haline geldi.

Kırık eleklerle, kum ve taşlardan ayrıştırmaya çalıştıkları bu gıdalar, abluka altında kalmış bir halkın günlük yaşamına dair çaresizliğin simgesi haline geldi. - Sputnik Türkiye
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© AA / Moiz Salhi

Kırık eleklerle, kum ve taşlardan ayrıştırmaya çalıştıkları bu gıdalar, abluka altında kalmış bir halkın günlük yaşamına dair çaresizliğin simgesi haline geldi.

© AA / Moiz Salhi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Gazze'de açlık yok' açıklaması, bu görüntülerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu&#x27;nun geçtiğimiz günlerde yaptığı &#x27;Gazze&#x27;de açlık yok&#x27; açıklaması, bu görüntülerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. - Sputnik Türkiye
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© AA / Moiz Salhi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Gazze'de açlık yok' açıklaması, bu görüntülerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

© AA / Moiz Salhi

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler, bölgede açlık sınırının çoktan aşıldığını ve milyonlarca insanın temel gıda maddelerine erişemediğini açıklamıştı.

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler, bölgede açlık sınırının çoktan aşıldığını ve milyonlarca insanın temel gıda maddelerine erişemediğini açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Moiz Salhi

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler, bölgede açlık sınırının çoktan aşıldığını ve milyonlarca insanın temel gıda maddelerine erişemediğini açıklamıştı.

© AA / Moiz Salhiİsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde, Filistinli kadınlar Ümmü Saad ve Ümmü Ahmed, havadan atıldıktan sonra parçalanarak dağılan yardım kolilerindeki pirinç, mercimek ve fasulyeleri toparlayıp temizlemeye çalışıyor. Saad ve Ahmed elek yardımıyla dağılan bakliyatları topraktan ayıklayarak günlük yaşamı sürdürmeye çalışıyor. ( Moiz Salhi - Anadolu Ajansı )
Filistinli kadınlar havadan indirilen yardımlardan dökülen gıdaları ayıklıyor - Sputnik Türkiye
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© AA / Moiz Salhi
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