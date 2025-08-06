'Gazze'de açlık yok' denilmişti: Filistinli kadınlar yardım kolilerinden dökülen gıdaları ayıklıyor

© AA / Moiz Salhi İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde, Filistinli kadınlar Ümmü Saad ve Ümmü Ahmed, havadan atıldıktan sonra parçalanarak dağılan yardım kolilerindeki pirinç, mercimek ve fasulyeleri toparlayıp temizlemeye çalışıyor. Saad ve Ahmed elek yardımıyla dağılan bakliyatları topraktan ayıklayarak günlük yaşamı sürdürmeye çalışıyor. ( Moiz Salhi - Anadolu Ajansı )