https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/british-museum-icin-yapilan-dokuz-tarihi-eser-kacakciligi-1098407243.html
British Museum için yapılan dokuz tarihi eser kaçakçılığı
British Museum için yapılan dokuz tarihi eser kaçakçılığı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum’da sergilenen eserlerin büyük bir kısmı, sömürgecilik ve tarihi yağmalamalar sonucunda İngiltere’ye... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T18:57+0300
2025-08-06T18:57+0300
2025-08-06T18:57+0300
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i̇ngiltere
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Birçok ülke, uzun yıllardır tartışma konusu olan bu eserlerin ait oldukları topraklara iade edilmesi için girişimlerde bulunuyor. Sputnik, British Museum için yapılan dokuz eser kaçakçılığı olayına dair bilgileri, bir infografikte topladı.
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i̇nfografi̇k, avrupa, british museum, muhafazakar parti (i̇ngiltere), i̇ngiltere, londra, инфографика
i̇nfografi̇k, avrupa, british museum, muhafazakar parti (i̇ngiltere), i̇ngiltere, londra, инфографика
British Museum için yapılan dokuz tarihi eser kaçakçılığı
İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum’da sergilenen eserlerin büyük bir kısmı, sömürgecilik ve tarihi yağmalamalar sonucunda İngiltere’ye getirilmiş eserlerden oluşuyor.
Birçok ülke, uzun yıllardır tartışma konusu olan bu eserlerin ait oldukları topraklara iade edilmesi için girişimlerde bulunuyor.
Sputnik, British Museum için yapılan dokuz eser kaçakçılığı olayına dair bilgileri, bir infografikte topladı.