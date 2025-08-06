https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/british-museum-icin-yapilan-dokuz-tarihi-eser-kacakciligi-1098407243.html

British Museum için yapılan dokuz tarihi eser kaçakçılığı

British Museum için yapılan dokuz tarihi eser kaçakçılığı

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum’da sergilenen eserlerin büyük bir kısmı, sömürgecilik ve tarihi yağmalamalar sonucunda İngiltere’ye... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T18:57+0300

2025-08-06T18:57+0300

2025-08-06T18:57+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

avrupa

british museum

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

i̇ngiltere

londra

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Birçok ülke, uzun yıllardır tartışma konusu olan bu eserlerin ait oldukları topraklara iade edilmesi için girişimlerde bulunuyor. Sputnik, British Museum için yapılan dokuz eser kaçakçılığı olayına dair bilgileri, bir infografikte topladı.

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i̇nfografi̇k, avrupa, british museum, muhafazakar parti (i̇ngiltere), i̇ngiltere, londra, инфографика