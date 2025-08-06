https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/amerikan-dogu-bilimci-abd-hirosima-ve-nagazakiye-duzenledigi-bombardimanin-sorumlulugunu-ustlenmeli-1098406269.html
Amerikan doğu bilimci: ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği bombardımanın sorumluluğunu üstlenmeli
Amerikan doğu bilimci: ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği bombardımanın sorumluluğunu üstlenmeli
Sputnik Türkiye
Amerikan doğu bilimci, Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yeşil Parti'den eski ABD başkan adayı Emanuel Pastreich, Sputnik'e açıklamasında 80 yıl önce ABD... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T19:08+0300
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Emanuel Pastreich: ‘Bu acımasız, zalim ve insanlık dışı bir eylemdi ve Amerika Birleşik Devletleri o dönemde yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmelidir’
Sputnik Türkiye
Emanuel Pastreich: ‘Bu acımasız, zalim ve insanlık dışı bir eylemdi ve Amerika Birleşik Devletleri o dönemde yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmelidir’
2025-08-06T19:08+0300
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Amerikan doğu bilimci: ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği bombardımanın sorumluluğunu üstlenmeli
Sputnik Türkiye
Amerikan doğu bilimci: ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği bombardımanın sorumluluğunu üstlenmeli
2025-08-06T19:08+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, abd, yeşil parti, japonya, hiroşima, nagasaki, видео
vi̇deo, abd, yeşil parti, japonya, hiroşima, nagasaki, видео
Amerikan doğu bilimci: ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği bombardımanın sorumluluğunu üstlenmeli
Amerikan doğu bilimci, Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yeşil Parti'den eski ABD başkan adayı Emanuel Pastreich, Sputnik'e açıklamasında 80 yıl önce ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine düzenlenen atom bombası saldırısının sonuçları ve uluslararası toplum üzerindeki etkisini değerlendirdi.