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Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
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Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kırklareli, türkiye, kuraklık
фото, fotoğraf, fotoğraf, kırklareli, türkiye, kuraklık

Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı

11:09 06.08.2025
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Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.
© AA / Özgün Tiran

Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.

Kırklareli&#x27;nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Özgün Tiran

Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.

© AA / Özgün Tiran

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi&#x27;nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Özgün Tiran

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.

© AA / Özgün Tiran

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Özgün Tiran

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

© AA / Özgün Tiran

Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.

Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Özgün Tiran

Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.

© AA / Özgün Tiran

Bu fotoğraf, Haziran 2020'de Teke Deresi'nin kirlilikten dolayı gri ve beyaz renge bürünmesi üzerine çekilmişti.

Bu fotoğraf, Haziran 2020&#x27;de Teke Deresi&#x27;nin kirlilikten dolayı gri ve beyaz renge bürünmesi üzerine çekilmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Özgün Tiran

Bu fotoğraf, Haziran 2020'de Teke Deresi'nin kirlilikten dolayı gri ve beyaz renge bürünmesi üzerine çekilmişti.

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