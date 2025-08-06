Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı

Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.
Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.
Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.
Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.
Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.
Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.
Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.
Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.
Bu fotoğraf, Haziran 2020'de Teke Deresi'nin kirlilikten dolayı gri ve beyaz renge bürünmesi üzerine çekilmişti.
Bu fotoğraf, Haziran 2020'de Teke Deresi'nin kirlilikten dolayı gri ve beyaz renge bürünmesi üzerine çekilmişti.