https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/uzaya-giden-3-turk-gokhan-erdem-bireysel-olarak-uzaya-gitmek-isteyenlere-kendi-surecimle-ilgili-1098364315.html

Uzaya giden 3. Türk Gökhan Erdem: 'Bireysel olarak uzaya gitmek isteyenlere kendi sürecimle ilgili bilgi verebilirim'

Uzaya giden 3. Türk Gökhan Erdem: 'Bireysel olarak uzaya gitmek isteyenlere kendi sürecimle ilgili bilgi verebilirim'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olan Erdem, 3 Ağustos'ta gerçekleştirdiği yolculuğa ilişkin "Roket, inanılmaz büyük bir güçle havalanıyor. Dünya altınızda bir... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T12:24+0300

2025-08-05T12:24+0300

2025-08-05T12:24+0300

yaşam

uluslararası uzay i̇stasyonu

türkiye

uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)

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Uzaya giden 3. Türk Gökhan Erdem uzay deneyimlerini anlattı.Fırlatmanın sorunsuz gerçekleştiğini bildiren Erdem, "Roket, inanılmaz büyük bir güçle havalanıyor. Dünya altınızda bir anda küçülmeye başlıyor. Yaklaşık iki dakika sonra ana roket kapanıyor ve müthiş bir sessizlik oluyor. Sonra yine büyük bir gürültüyle roket kapsülden ayrılıyor. Emniyet kemerini çözebileceğimiz an geldiğinde bambaşka bir heyecan yaşadık. Kabinin içinde süzüldüm, takla attım. Yanımda götürdüğüm Türk bayrağını dalgalandırabilmek benim için çok büyük bir gururdu. Benim eşim Sırbistanlı, bana 'Bu zamana kadar bayrağımız uzaya çıkmadı, onu da götürür müsün?' demişti. Sırbistan bayrağını da yanımda götürdüm." diye konuştu.'Dönüşte dünya bizi kucaklıyor gibi hissettik'Erdem, uzaydan dünyaya baktığında, göz alabildiğine siyah olan uzayın içerisinde dünyanın parladığını görmenin kendisini duygulandırdığını anlattı.Dünyaya dönüşe geçtiklerinde yer çekimi kuvvetini tekrar hissetmeye başladıklarını belirten Erdem, "Yer çekiminin gücünü hissetmek güven vericiydi, dönüşte dünya bizi kucaklıyor gibi hissettik." ifadesini kullandı.Erdem, heyecanını ilk andan itibaren kontrol altında tuttuğuna işaret ederek, bunda, uzaya gitmeden önce yaptığı araştırmaların, izlediği roket fırlatmalarının ve astronotlarla yaptığı sohbetlerin etkili olduğunu söyledi. Erdem, uzaydayken, insanoğlunun geldiği mühendislik başarısına hayran kaldığını dile getirdi.'Milli Uzay Programı bana cesaret verdi'Uzaya çok uzun zamandır merakı olduğunu aktaran Erdem, şu değerlendirmede bulundu:'Bilgi verebilirim'Erdem, uzay konusunda bütün milletlerin birlikte barış içinde çalıştığına dikkati çekerek, bunun dünya barışına da destek olması gerektiğini ifade etti.Uzaya ilgisinin bundan sonra da süreceğini ve belki ilerleyen dönemde yatırımlarını bu alana kaydırabileceğini belirten Erdem, "Uzay istasyonlarının kurulması için şirketler yatırımlar yapıyor. Belki biz de bunun bir parçası olabiliriz. Bu çok hızlı büyüyen bir sektör. Dolayısıyla burada yapılan yatırımların gelecek 10-20 yılda önemini göreceğiz. Ben ayrıca uzaya ilgisi olan ve bireysel olarak uzaya gitmek isteyenlere kendi sürecimle ilgili bilgi de verebilirim." dedi.

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