https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/unlu-psikolog-da-sahte-diplomali-cikti-daha-once-hali-yikamaciligi-yapan-isim-seans-ucretiyle-1098362601.html
'Ünlü' psikolog da sahte diplomalı çıktı: Daha önce 'halı yıkamacılığı' yapan isim, seans ücretiyle gündem olmuştu
'Ünlü' psikolog da sahte diplomalı çıktı: Daha önce 'halı yıkamacılığı' yapan isim, seans ücretiyle gündem olmuştu
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlerle yaptığı 'seans'larla gündeme gelen ve 4 bin 500 lira ücret alan 'ünlü psikolog' Abdullah Volkan Uçak'ın da diploması 'sahte' çıktı. Uçak'ın daha... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T10:58+0300
2025-08-05T10:58+0300
2025-08-05T10:58+0300
türki̇ye
sahte diploma
psikolog
terapi
abdullah volkan uçak
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Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşurken soruşturmaya dair bilgiler de ortaya çıkıyor. Seans başına 4 bin 500 lira alan ve ünlü isimlerle yaptığı 'terapi'leri sosyal medyadan paylaşan 'ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın da psikoloji diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Uçak'ın daha önceden 'halı yıkamacısı' olduğu hatta Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi.Uzman kimliğiyle danışan kabul ettiği ortaya çıktıEkonomim'in haberine, sosyal medyada psikoloji alanında yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçiye ulaşan ve “uzman” kimliğiyle danışan kabul eden Abdullah Volkan Uçak’ın aslında herhangi bir psikoloji lisansı bulunmadığı tespit edildi. Eğitim geçmişi incelenen Uçak’ın, resmi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmadığı, kullandığı diplomanın ise geçersiz olduğu anlaşıldı.Yetkisiz şekilde psikolojik danışmanlık hizmeti veren Uçak hakkında yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.Murat Övüç'e yaptığı seansla tanınmıştıEge Üniversitesi'nden sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösteren Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yaptığı seans ile tanınan Uçak'ın seans başı 4 bin 500 TL aldığı kamuoyuna yansımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html
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sahte diploma, psikolog, terapi, abdullah volkan uçak
sahte diploma, psikolog, terapi, abdullah volkan uçak
'Ünlü' psikolog da sahte diplomalı çıktı: Daha önce 'halı yıkamacılığı' yapan isim, seans ücretiyle gündem olmuştu
Ünlü isimlerle yaptığı 'seans'larla gündeme gelen ve 4 bin 500 lira ücret alan 'ünlü psikolog' Abdullah Volkan Uçak'ın da diploması 'sahte' çıktı. Uçak'ın daha önce halı yıkama işiyle uğraştığı belirlendi.
Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşurken soruşturmaya dair bilgiler de ortaya çıkıyor. Seans başına 4 bin 500 lira alan ve ünlü isimlerle yaptığı 'terapi'leri sosyal medyadan paylaşan 'ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın da psikoloji diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Uçak'ın daha önceden 'halı yıkamacısı' olduğu hatta Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi.
Uzman kimliğiyle danışan kabul ettiği ortaya çıktı
Ekonomim'in haberine, sosyal medyada psikoloji alanında yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçiye ulaşan ve “uzman” kimliğiyle danışan kabul eden Abdullah Volkan Uçak’ın aslında herhangi bir psikoloji lisansı bulunmadığı tespit edildi. Eğitim geçmişi incelenen Uçak’ın, resmi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmadığı, kullandığı diplomanın ise geçersiz olduğu anlaşıldı.
Yetkisiz şekilde psikolojik danışmanlık hizmeti veren Uçak hakkında yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.
Murat Övüç'e yaptığı seansla tanınmıştı
Ege Üniversitesi'nden sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösteren Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yaptığı seans ile tanınan Uçak'ın seans başı 4 bin 500 TL aldığı kamuoyuna yansımıştı.