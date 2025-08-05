https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/unlu-psikolog-da-sahte-diplomali-cikti-daha-once-hali-yikamaciligi-yapan-isim-seans-ucretiyle-1098362601.html

'Ünlü' psikolog da sahte diplomalı çıktı: Daha önce 'halı yıkamacılığı' yapan isim, seans ücretiyle gündem olmuştu

'Ünlü' psikolog da sahte diplomalı çıktı: Daha önce 'halı yıkamacılığı' yapan isim, seans ücretiyle gündem olmuştu

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlerle yaptığı 'seans'larla gündeme gelen ve 4 bin 500 lira ücret alan 'ünlü psikolog' Abdullah Volkan Uçak'ın da diploması 'sahte' çıktı. Uçak'ın daha... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T10:58+0300

2025-08-05T10:58+0300

2025-08-05T10:58+0300

türki̇ye

sahte diploma

psikolog

terapi

abdullah volkan uçak

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Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşurken soruşturmaya dair bilgiler de ortaya çıkıyor. Seans başına 4 bin 500 lira alan ve ünlü isimlerle yaptığı 'terapi'leri sosyal medyadan paylaşan 'ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın da psikoloji diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Uçak'ın daha önceden 'halı yıkamacısı' olduğu hatta Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi.Uzman kimliğiyle danışan kabul ettiği ortaya çıktıEkonomim'in haberine, sosyal medyada psikoloji alanında yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçiye ulaşan ve “uzman” kimliğiyle danışan kabul eden Abdullah Volkan Uçak’ın aslında herhangi bir psikoloji lisansı bulunmadığı tespit edildi. Eğitim geçmişi incelenen Uçak’ın, resmi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmadığı, kullandığı diplomanın ise geçersiz olduğu anlaşıldı.Yetkisiz şekilde psikolojik danışmanlık hizmeti veren Uçak hakkında yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.Murat Övüç'e yaptığı seansla tanınmıştıEge Üniversitesi'nden sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösteren Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yaptığı seans ile tanınan Uçak'ın seans başı 4 bin 500 TL aldığı kamuoyuna yansımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html

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sahte diploma, psikolog, terapi, abdullah volkan uçak