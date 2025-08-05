https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/termometreler-4-derece-daha-yukselecek-marmarada-ruzgar-kuvvetleniyor-1098357100.html

Termometreler 4 derece daha yükselecek: Marmara’da rüzgar kuvvetleniyor

Termometreler 4 derece daha yükselecek: Marmara’da rüzgar kuvvetleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. İç Anadolu’da sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak. Marmara’da rüzgar 50 km/saate çıkarken, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülecek.

2025-08-05T06:47+0300

2025-08-05T06:47+0300

2025-08-05T06:47+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 2-4 derece artacak. Marmara'da rüzgarın hızı 50 km/saate ulaşacak. Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklık 31 derece beklenirken İzmir ve Ankara'da 35 derece, Diyarbakır'da ise gölgede 42 derece olacak. MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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