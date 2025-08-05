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Termometreler 4 derece daha yükselecek: Marmara’da rüzgar kuvvetleniyor
Termometreler 4 derece daha yükselecek: Marmara’da rüzgar kuvvetleniyor
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Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. İç Anadolu’da sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak. Marmara’da rüzgar 50 km/saate çıkarken, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülecek.
2025-08-05T06:47+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 2-4 derece artacak. Marmara'da rüzgarın hızı 50 km/saate ulaşacak. Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklık 31 derece beklenirken İzmir ve Ankara'da 35 derece, Diyarbakır'da ise gölgede 42 derece olacak. MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
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5 ağustos hava durumu, sıcaklık artışı, kuvvetli rüzgar, yerel sağanak yağış, marmara rüzgar, i̇ç anadolu sıcaklık, diyarbakır 42 derece, i̇stanbul hava durumu, ankara sıcaklık, meteoroloji hava tahmini
5 ağustos hava durumu, sıcaklık artışı, kuvvetli rüzgar, yerel sağanak yağış, marmara rüzgar, i̇ç anadolu sıcaklık, diyarbakır 42 derece, i̇stanbul hava durumu, ankara sıcaklık, meteoroloji hava tahmini

Termometreler 4 derece daha yükselecek: Marmara’da rüzgar kuvvetleniyor

06:47 05.08.2025
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Francisco Seco
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5 Ağustos’ta İç Anadolu’da sıcaklıklar 2-4 derece artacak. Marmara'da rüzgarın hızı 50 km/saate ulaşacak. Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in doğusu ve bazı iç bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. İstanbul 31, Ankara ve İzmir 35, Diyarbakır ise 42 dereceyle kavrulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 2-4 derece artacak. Marmara'da rüzgarın hızı 50 km/saate ulaşacak.
Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da sıcaklık 31 derece beklenirken İzmir ve Ankara'da 35 derece, Diyarbakır'da ise gölgede 42 derece olacak.

MARMARA

Balıkesir: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
📌 Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat)

EGE

Afyonkarahisar: 34°C – Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Denizli: 39°C – Parçalı bulutlu
İzmir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 38°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Antalya: 32°C – Öğleden sonra iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağış
Hatay: 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Isparta: 36°C – Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

İÇ ANADOLU

Ankara: 35°C – Zamanla parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 37°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir: 35°C – Öğle sonrası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Konya: 35°C – Zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 33°C – Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce: 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Sinop: 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 28°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Artvin: 29°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun: 31°C – Parçalı, doğusu çok bulutlu
Trabzon: 28°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 40°C – Az bulutlu
Van: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık
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