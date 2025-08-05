Termometreler 4 derece daha yükselecek: Marmara’da rüzgar kuvvetleniyor
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul sıcak hava
© AP Photo / Francisco Seco
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5 Ağustos’ta İç Anadolu’da sıcaklıklar 2-4 derece artacak. Marmara'da rüzgarın hızı 50 km/saate ulaşacak. Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in doğusu ve bazı iç bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. İstanbul 31, Ankara ve İzmir 35, Diyarbakır ise 42 dereceyle kavrulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 2-4 derece artacak. Marmara'da rüzgarın hızı 50 km/saate ulaşacak.
Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da sıcaklık 31 derece beklenirken İzmir ve Ankara'da 35 derece, Diyarbakır'da ise gölgede 42 derece olacak.
MARMARA
Balıkesir: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
📌 Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat)
📌 Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat)
EGE
Afyonkarahisar: 34°C – Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Denizli: 39°C – Parçalı bulutlu
İzmir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Antalya: 32°C – Öğleden sonra iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağış
Hatay: 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Isparta: 36°C – Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
İÇ ANADOLU
Ankara: 35°C – Zamanla parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 37°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir: 35°C – Öğle sonrası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Konya: 35°C – Zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 33°C – Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce: 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Sinop: 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 28°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Artvin: 29°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun: 31°C – Parçalı, doğusu çok bulutlu
Trabzon: 28°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 40°C – Az bulutlu
Van: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık