Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: ‘Mevsimlik işçi olarak çalıştırılıyoruz, çok yönlü bir sömürü var’

“Mevsimlik işçi olarak çalıştırılıyoruz eğitim kurumlarında. Ben kendi çalıştığım kurumda onuncu ayda işten çıkarıldım. Yaz maaşımı ve kıdem tazminatımı vermemek için işten çıkarttılar. Talep etmeme rağmen gidip dava etmemi söylediler. Çünkü iş mahkemelerinin ne kadar uzun sürdüğünü ve iki üç sene sonra benim alacağım ücretin enflasyonda ne kadar eriyeceğini de biliyor ve beni cezalandırıyor aslında.”