Ömer Fatih Sayan kimdir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/omer-fatih-sayan-kimdir-1098371604.html
Ömer Fatih Sayan kimdir?
Ömer Fatih Sayan kimdir?
Sputnik Türkiye
Ömer Fatih Sayan'ın hayatı ve biyografisi sosyal medyada günün en çok araştırılan başlıklarından biri. 2015 yılında BTK Başkanı, 2018 yılında Bakan Yardımcısı... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T14:17+0300
2025-08-05T14:17+0300
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2015 yılında BTK başkanlığı yapan ve günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı yapan Ömer Fatih Sayan kimdir? Ömer Fatih Sayan hangi okuldan mezun?Ömer Fatih Sayan kimdir?Ömer Fatih Sayan 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur.1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı.Bilişim Hukuku dersi verdiSilikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. EESTEC Avrupa Birliği Elektrik Mühendisleri Öğrencileri İstanbul–Türkiye yerel komitesini kurdu. IEEE üyesi ve EMO Ankara Şubesi üyesidir. Osnabrück Almanya Türk – Alman Dostluk Heyeti ve Türkische Gesprachskreis Başkanlığı yaptı. Mimar Sinan Derneği Başkan Yardımcılığı ve Denetim Kurulu üyeliği yaptı. WSIS Dünya Bilgi Toplumu Konferansları Türkiye Heyet Başkanı olarak görev aldı. Avrupa Birliği Elektronik Düzenleyici Kurumlar Teşkilatı BEREC Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yapay Zeka Türkiye Konferansı Yürütücüsü oldu. Sayan, aynı zamanda USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Başkanı ve 5G Türkiye Forum Başkanı'dır.Ömer Fatih Sayan’ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunuyor.Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulundu2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulundu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim KurumuOcak 2014'te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kurul üyesi olarak atandı. Ağustos 2015 tarihinden Temmuz 2018’e kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanı olarak görev yaptı.Türk Telekom dönemi: Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıEylül 2018'de Türk Telekom'da üye olarak görev yapan Sayan, Aralık 2018 tarihinden Haziran 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Haziran 2024 tarihinden beridir de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürmektedir.Dr. Sayan, Temmuz 2018 itibari ile başladığı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.Ömer Fatih Sayan hangi okullardan mezun?Ömer Fatih Sayan hangi dilleri biliyor?İngilizce, Fransızca, AlmancaSertifikaları neler?
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Ömer Fatih Sayan kimdir?
Ömer Fatih Sayan'ın hayatı ve biyografisi sosyal medyada günün en çok araştırılan başlıklarından biri. 2015 yılında BTK Başkanı, 2018 yılında Bakan Yardımcısı olan Ömer Fatih Sayan kimdir ve hangi okullardan mezun olmuştur?
2015 yılında BTK başkanlığı yapan ve günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı yapan Ömer Fatih Sayan kimdir? Ömer Fatih Sayan hangi okuldan mezun?
Ömer Fatih Sayan kimdir?
Ömer Fatih Sayan 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur.
1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı.
Bilişim Hukuku dersi verdi
Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. EESTEC Avrupa Birliği Elektrik Mühendisleri Öğrencileri İstanbul–Türkiye yerel komitesini kurdu. IEEE üyesi ve EMO Ankara Şubesi üyesidir. Osnabrück Almanya Türk – Alman Dostluk Heyeti ve Türkische Gesprachskreis Başkanlığı yaptı. Mimar Sinan Derneği Başkan Yardımcılığı ve Denetim Kurulu üyeliği yaptı. WSIS Dünya Bilgi Toplumu Konferansları Türkiye Heyet Başkanı olarak görev aldı. Avrupa Birliği Elektronik Düzenleyici Kurumlar Teşkilatı BEREC Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yapay Zeka Türkiye Konferansı Yürütücüsü oldu. Sayan, aynı zamanda USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Başkanı ve 5G Türkiye Forum Başkanı'dır.
Ömer Fatih Sayan’ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunuyor.
Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulundu
2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulundu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Ocak 2014'te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kurul üyesi olarak atandı. Ağustos 2015 tarihinden Temmuz 2018’e kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanı olarak görev yaptı.
Türk Telekom dönemi: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eylül 2018'de Türk Telekom'da üye olarak görev yapan Sayan, Aralık 2018 tarihinden Haziran 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Haziran 2024 tarihinden beridir de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürmektedir.
Dr. Sayan, Temmuz 2018 itibari ile başladığı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Ömer Fatih Sayan hangi okullardan mezun?
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Lisans
Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü Lisans
Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi , İşletme Ön lisans ve Lisans
Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , İktisat Lisans
Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , Kamu Yönetimi Lisans
Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , Uluslararası İlişkiler Lisans
Oxford Üniversitesi St Antony’s School Diplomasi Eğitimi
Dışişleri Bakanlığı Akademisi 44.Dönem
Ömer Fatih Sayan hangi dilleri biliyor?
İngilizce, Fransızca, Almanca
Ankara Üniversitesi “Avrupa Birliği Uzmanlığı” Temel Eğitimi
Oxford Üniversitesi St. Antony’s College – Oxford, “Diplomasi” Eğitim
Dışişleri Bakanlığı Eğitim Akademisi ”Meslek Memurları Eğitimi”
British Council”İletişim ve Müzakere Teknikleri” Eğitim Programı
ASAM “Ulusal Güvenlik Stratejileri” Sertifika Programı
”Proje Yönetimi” – Osnabrück, Almanya
”Müzakere ve Diyalektik Konuşma Yönetimi”– Osnabrück, Almanya
”Moderasyon ve Konuşma Yönetimi” – Osnabrück, Almanya
”International Conference on Cognitive Modelling” – Bamberg, Almanya
”Interdisciplinary College2003” – Günne, Almanya
”Logic and Creativity” - Integrating Categorial Rules and Experience
”Litografi – Çip Üretimi” - Infineon Richmond, VA – ABD
”Car wash sistemleri – Endüstriyel Tasarım” Lüdenscheid – Almanya