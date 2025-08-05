https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/okullar-ne-zaman-acilacak-yaz-tatilinin-bitmesine-kac-gun-kaldi-1098364225.html
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?
Sputnik Türkiye
Millî Eğitim Bakanlığı’ın imzasıyla yayımlanan 2025‑2026 eğitim‑öğretim takvimi, ilkokul birinci sınıflar ve anaokulları için uyum sürecinden başlayarak eğitim... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T12:56+0300
2025-08-05T12:56+0300
2025-08-05T12:56+0300
türki̇ye
okul
açılış
takvim
milli eğitim bakanlığı (meb)
meb
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "2025‑2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri 1‑5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları düzenlenecek.Okullar ne zaman açılıyor ve kaç gün kaldı?Ara tatil ve sömestr tarihleriMEB'in yayımladığı takvime göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.Okullar ne zaman kapanacak?Yeni eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yeniden yaz tatiline girecek.1 Eylül 2025: Öğretmenler için mesleki çalışmalar başlıyor.1-5 Eylül 2025: Uyum haftası (1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için).8 Eylül 2025: Tüm sınıflar için eğitim başlıyor.10-14 Kasım 2025: Birinci dönem ara tatili.19-30 Ocak 2026: Yarıyıl (sömestr) tatili.16-20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili.26 Haziran 2026: Eğitim yılı sona eriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html
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meb 2025-2026 takvimi, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor, ara tatil tarihleri, sömestr tatili 2026, kaç gün kaldı okullar açılıyor, 8 eylül okul açılış tarihi
meb 2025-2026 takvimi, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor, ara tatil tarihleri, sömestr tatili 2026, kaç gün kaldı okullar açılıyor, 8 eylül okul açılış tarihi
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?
Millî Eğitim Bakanlığı’ın imzasıyla yayımlanan 2025‑2026 eğitim‑öğretim takvimi, ilkokul birinci sınıflar ve anaokulları için uyum sürecinden başlayarak eğitim yılının 8 Eylül 2025’te açılacağını duyurdu. Ara tatiller ve sömestr tatili de netleşti.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "2025‑2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri 1‑5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları düzenlenecek.
Okullar ne zaman açılıyor ve kaç gün kaldı?
Eğitim‑öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 5 Ağustos 2025 itibarıyla
, okulların açılmasına 34 gün kaldı.
Ara tatil ve sömestr tarihleri
MEB'in yayımladığı takvime göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
Yeni eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yeniden yaz tatiline girecek.
1 Eylül 2025: Öğretmenler için mesleki çalışmalar başlıyor.
1-5 Eylül 2025: Uyum haftası (1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için).
8 Eylül 2025: Tüm sınıflar için eğitim başlıyor.
10-14 Kasım 2025: Birinci dönem ara tatili.
19-30 Ocak 2026: Yarıyıl (sömestr) tatili.
16-20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili.
26 Haziran 2026: Eğitim yılı sona eriyor.