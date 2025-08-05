https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/okullar-ne-zaman-acilacak-yaz-tatilinin-bitmesine-kac-gun-kaldi-1098364225.html

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?

Sputnik Türkiye

Millî Eğitim Bakanlığı’ın imzasıyla yayımlanan 2025‑2026 eğitim‑öğretim takvimi, ilkokul birinci sınıflar ve anaokulları için uyum sürecinden başlayarak eğitim... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T12:56+0300

2025-08-05T12:56+0300

2025-08-05T12:56+0300

türki̇ye

okul

açılış

takvim

milli eğitim bakanlığı (meb)

meb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c110c00711ae2b4051e23e7e4762da49.jpg

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "2025‑2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri 1‑5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları düzenlenecek.Okullar ne zaman açılıyor ve kaç gün kaldı?Ara tatil ve sömestr tarihleriMEB'in yayımladığı takvime göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.Okullar ne zaman kapanacak?Yeni eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yeniden yaz tatiline girecek.1 Eylül 2025: Öğretmenler için mesleki çalışmalar başlıyor.1-5 Eylül 2025: Uyum haftası (1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için).8 Eylül 2025: Tüm sınıflar için eğitim başlıyor.10-14 Kasım 2025: Birinci dönem ara tatili.19-30 Ocak 2026: Yarıyıl (sömestr) tatili.16-20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili.26 Haziran 2026: Eğitim yılı sona eriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meb 2025-2026 takvimi, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor, ara tatil tarihleri, sömestr tatili 2026, kaç gün kaldı okullar açılıyor, 8 eylül okul açılış tarihi