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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/mehmet-perincek-yanitladi-rusya-suriyede-neler-yapacak-1098363280.html
Mehmet Perinçek yanıtladı: Rusya Suriye’de neler yapacak?
Mehmet Perinçek yanıtladı: Rusya Suriye’de neler yapacak?
Sputnik Türkiye
Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Perinçek, Suriye’de yaşanan son... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T11:09+0300
2025-08-05T11:09+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
haberler
mehmet perinçek
ceyhun bozkurt
rusya
suriye
i̇srail
heyet tahrir şam (htş)
radyo sputnik
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Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, İsrail’in Suriye’ye saldırı başlatmasının ardından bölgedeki son durumu anlattı. Rusya’nın tutumunu da açıklayan­ Perinçek, ‘Rusya Suriye’de neler yapacak?’ sorusuna şu yanıtı verdi:Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, ‘Rusya, İsrail’in saldırgan politikalarına nasıl yaklaşıyor?’ sorusunu ise şöyle cevapladı:
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türkiye, haberler, mehmet perinçek, ceyhun bozkurt, rusya, suriye, i̇srail, heyet tahrir şam (htş), radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, mehmet perinçek, ceyhun bozkurt, rusya, suriye, i̇srail, heyet tahrir şam (htş), radyo sputnik, radyo

Mehmet Perinçek yanıtladı: Rusya Suriye’de neler yapacak?

11:09 05.08.2025
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
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Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Perinçek, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ve İsrail’in süren saldırılarını yorumladı.
Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, İsrail’in Suriye’ye saldırı başlatmasının ardından bölgedeki son durumu anlattı. Rusya’nın tutumunu da açıklayan­ Perinçek, ‘Rusya Suriye’de neler yapacak?’ sorusuna şu yanıtı verdi:
Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesi aslında Rusya açısından Astana sürecinden beri ilkesel konulardan bir tanesiydi. Zaten Rus ordusunun Suriye’ye davet edilmesi, orada üslere sahip olması Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması üzerineydi. Astana süreci oluşturuldu. Bu süreç iktidar değişimiyle ortadan kalktı fakat Suriye’nin toprak bütünlüğü konusu hala güncelliğini koruyor. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusu da Suriye’deki iktidardan bağımsız olarak Rusya açısından önemli. Suriye’nin bölünmesi demek, orada ABD ve İsrail’in bir mevzi kazanması anlamına geliyor. Bu mevzinin de Rusya’ya yönelik üs görevi görecek. Rusya, Şam’daki yeni iktidarla arasına mesafe koymadı. Şam’ın alınması, alındığı zaman kendi üslerinin güvenliği konusunda görüşmelere de başladılar. Bu süreci ileri bir aşamaya geçtiği görülüyor. Rusya, bölgedeki uzun süredir olan askeri güçleriyle bulunması ve HTŞ’nin de doğrudan karşı karşıya gelmemesi iç istikrar açısından doğru. Şara hükümeti, toprak bütünlüğünü koruma konusunda istek ve gerçekçi bir plan ortaya koymak istiyorsa Rusya ile Türkiye ile ortak hareket etmek dışında bir seçeneği yok. Makul olan İran’ın da burada bulunması ama bu biraz zaman alacak. Önümüzdeki günlerde İran’a karşı tutum ciddi bir sınav olarak görülecek.
Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, ‘Rusya, İsrail’in saldırgan politikalarına nasıl yaklaşıyor?’ sorusunu ise şöyle cevapladı:
Rusya, İsrail’in Filistin konusundaki tutumuna karşı en baştan beri tavır gösteren ülkelerden bir tanesi. Oradaki direniş hareketine desteğini gösteren ülkelerden. İsrail’in saldırganlığı ve yığılmacılığının dünya düzenindeki kamplaşmada doğrudan Moskova’yı da hedef aldığını çok net bir şekilde görüyor. Rusya şu an temel dikkatini ve gücünü Ukrayna cephesine göstermiş durumda. İsrail’e karşı bir tavır sergiliyor. Burada Rusya İran’ın da yanında. Savunma alanında işbirlikleri gelişiyor. Ukrayna ile yoğun savaşı İsrail’e karşı somut girişimde bulunmasının önündeki bir engel. Arap dünyası Filistin meselesine sahip çıktığında bölge ülkelerinin inisiyatifiyle çeşitli adımlar atıldığı senaryoda İsrail’e karşı atılacak adımlara Rusya’dan da destek gelecektir.
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