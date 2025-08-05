Mehmet Perinçek yanıtladı: Rusya Suriye’de neler yapacak?

Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesi aslında Rusya açısından Astana sürecinden beri ilkesel konulardan bir tanesiydi. Zaten Rus ordusunun Suriye’ye davet edilmesi, orada üslere sahip olması Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması üzerineydi. Astana süreci oluşturuldu. Bu süreç iktidar değişimiyle ortadan kalktı fakat Suriye’nin toprak bütünlüğü konusu hala güncelliğini koruyor. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusu da Suriye’deki iktidardan bağımsız olarak Rusya açısından önemli. Suriye’nin bölünmesi demek, orada ABD ve İsrail’in bir mevzi kazanması anlamına geliyor. Bu mevzinin de Rusya’ya yönelik üs görevi görecek. Rusya, Şam’daki yeni iktidarla arasına mesafe koymadı. Şam’ın alınması, alındığı zaman kendi üslerinin güvenliği konusunda görüşmelere de başladılar. Bu süreci ileri bir aşamaya geçtiği görülüyor. Rusya, bölgedeki uzun süredir olan askeri güçleriyle bulunması ve HTŞ’nin de doğrudan karşı karşıya gelmemesi iç istikrar açısından doğru. Şara hükümeti, toprak bütünlüğünü koruma konusunda istek ve gerçekçi bir plan ortaya koymak istiyorsa Rusya ile Türkiye ile ortak hareket etmek dışında bir seçeneği yok. Makul olan İran’ın da burada bulunması ama bu biraz zaman alacak. Önümüzdeki günlerde İran’a karşı tutum ciddi bir sınav olarak görülecek.