https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/godfather-filminin-yonetmeni-francis-ford-coppola-hastaneye-kaldirildi-1098383090.html
Godfather filminin yönetmeni Francis Ford Coppola hastaneye kaldırıldı
Godfather filminin yönetmeni Francis Ford Coppola hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
'Godfather (Baba)' üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola, İtalya'da hastaneye kaldırıldı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T22:37+0300
2025-08-05T22:37+0300
2025-08-05T22:45+0300
dünya
francis ford coppola
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İtalyan asıllı Amerikalı film yönetmeni Francis Ford Coppola, İtalya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Yerel medyada bulunan haberlere göre 86 yaşındaki Coppolla, Temmuz ortasından beri son filmi "Megalopolis"i tanıtmak için İtalya'da bulunuyordu. Film festivalindeyken Coppolla, "Gençler bana dünyanın berbat bir yer olduğunu söylüyor , ama ben onlara insanlığın çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığını söylüyorum. Harika bir yeni gelecek inşa etmeliyiz ve bunu çocuklarımız için birlikte yapmalıyız. Ve bu gece geleceğe doğru bir adım atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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francis ford coppola,
Godfather filminin yönetmeni Francis Ford Coppola hastaneye kaldırıldı
22:37 05.08.2025 (güncellendi: 22:45 05.08.2025)
'Godfather (Baba)' üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola, İtalya'da hastaneye kaldırıldı.
İtalyan asıllı Amerikalı film yönetmeni Francis Ford Coppola, İtalya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Yerel medyada bulunan haberlere göre 86 yaşındaki Coppolla, Temmuz ortasından beri son filmi "Megalopolis"i tanıtmak için İtalya'da bulunuyordu.
Film festivalindeyken Coppolla, "Gençler bana dünyanın berbat bir yer olduğunu söylüyor , ama ben onlara insanlığın çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığını söylüyorum. Harika bir yeni gelecek inşa etmeliyiz ve bunu çocuklarımız için birlikte yapmalıyız. Ve bu gece geleceğe doğru bir adım atıyoruz"
ifadelerini kullanmıştı.