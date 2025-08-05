https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/godfather-filminin-yonetmeni-francis-ford-coppola-hastaneye-kaldirildi-1098383090.html

Godfather filminin yönetmeni Francis Ford Coppola hastaneye kaldırıldı

Godfather filminin yönetmeni Francis Ford Coppola hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

'Godfather (Baba)' üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola, İtalya'da hastaneye kaldırıldı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T22:37+0300

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dünya

francis ford coppola

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İtalyan asıllı Amerikalı film yönetmeni Francis Ford Coppola, İtalya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Yerel medyada bulunan haberlere göre 86 yaşındaki Coppolla, Temmuz ortasından beri son filmi "Megalopolis"i tanıtmak için İtalya'da bulunuyordu. Film festivalindeyken Coppolla, "Gençler bana dünyanın berbat bir yer olduğunu söylüyor , ama ben onlara insanlığın çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığını söylüyorum. Harika bir yeni gelecek inşa etmeliyiz ve bunu çocuklarımız için birlikte yapmalıyız. Ve bu gece geleceğe doğru bir adım atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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2025

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