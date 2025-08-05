Büyükelçi Okçal, 'Davutoğlu' ile konuşmasını anlattı: 'Okulu neden korumuyorsunuz?' dedi

Biz zaten bütün ülkenin kişisel verilerini 15 yaşındaki çocuklara kaptırdık. Bu çocukların elinden bu örgütler tüm ulusun bilgilerini almış vaziyette. Üstelik bu bilgileri dark web’te 20 dolara satıyorlar. Tüm ülkenin verileri 20 dolar. Bu işlerin sorumluları da bunları geçiştirmeye, üzerini örtmeye ve unutturmaya çalışıyorlar. Çünkü şuna güveniyorlar: ‘Biz basının büyük çoğunluğu ile istediğimiz gibi gündemi değiştirebiliriz. Biz bunu iki güne unuttururuz.’ Nitekim bu da unutturulacak yakında. Biz bunu konuşmuyor olacağız. Ne zamana kadar, bir daha patlayana kadar. Bu olaydan sorumlu olan kişiler bunun üzerini örttü ama bu olay kendilerine patladı. Bu işin sorumlusu Ulaştırma Bakanı’dır, BTK Başkanı’dır. Bu olaylar geçiştirildiği için BTK Başkanı’nın kendisine patlamış vaziyetti.