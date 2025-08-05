Büyükelçi Okçal, 'Davutoğlu' ile konuşmasını anlattı: 'Okulu neden korumuyorsunuz?' dedi
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Tuna Tuğcu, Avukat Onur Akdağ ve Emekli Büyükelçi Hakan Okçal konuk oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Tuna Tuğcu, Türkiye’nin gündemine oturan sahte diploma krizindeki son detayları anlattı. Katledilen Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, cinayet soruşturmasındaki son gelişmeleri aktarırken, Emekli Büyükelçi Hakan Okçal ise Üsküp Büyükelçiliği yaptığı dönemde yaşananları anlattı.
‘Kolaylıkla e-imza almayı başarabilmeleri bizim sistemsel sorunumuzdur.’ diyen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Tuna Tuğcu şunları söyledi:
Biz burada e-imza almak zorlaştırılsın herkes sürünsün demiyoruz. Ancak e-imzanın verilme sürecinin gerekli güvenlik kontrolleri yapılarak ve verildikten sonra o kişilerin güvenli kullanabildiği şekilde yapılması gerekir. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerde, imzası kullanılan yetkililerin bilgileri çalınmadı. Bu kişiler adına, dolandırıcılar yeni e-imza araçları aldı. İkinci bir e-imza araçları alarak o kişinin ismiyle işlem yapıyorlar. O kişinin yetkileri neyse o yetkiye göre usulsüz işlem yapıyorlar. Bu kişilerin kolaylıkla e-imza almayı başarabilmeleri bizim sistemsel sorunumuzdur.
'Biz diğer tarafı açık bırakıp gol yedik'
‘Çok büyük kişisel veri ihlalleri yaşandı ve bunların üzerleri örtüldü.’ ifadelerini kullanan Tuna Tuğcu konuşmasına şöyle devam etti:
Bunun altında yatan önemli sorunlardan biri de Türkiye’nin her gün değişen gündeminde unutulup giden ve devlet yetkililerin sürekli üzerini örtmeye çalıştığı bu ülkede defalarca çok büyük kişisel veri ihlalleri yaşandı ve bunların üzerleri örtüldü. Bunu bizzat Ulaştırma Bakanı önemsiz bir olaymış gibi söyledi, ‘Pandemi döneminden bir olay, önemli değil’ dedi. Bu olayın üzerine gidilmedi. Herkesin kişisel verileri çalındı. Bu veriler çalındığı zaman kendimi o kişi gibi gösterebiliyorum. Eğer kişiye ait bir adet e-imza varsa ben de ikinciyi almış oluyorum. Güvenli bir sistem kurmamışken her şeyimizi elektrik ortama taşımışsak, eğer bunu düzgün yapsaydık bu çok iyi bir şey. Türkiye, birçok ülkeden daha iyi bu konuda. Ancak biz diğer tarafı açık bırakıp, buradan golü yedik.
''Olay BTK Başkanı'na patladı'
'Bu olaydan sorumlu olan kişiler bunun üzerini örttü ama bu olay kendilerine patladı' ifadelerini kullanan Tuna Tuğcu konuşmasını şöyle noktaladı:
Biz zaten bütün ülkenin kişisel verilerini 15 yaşındaki çocuklara kaptırdık. Bu çocukların elinden bu örgütler tüm ulusun bilgilerini almış vaziyette. Üstelik bu bilgileri dark web’te 20 dolara satıyorlar. Tüm ülkenin verileri 20 dolar. Bu işlerin sorumluları da bunları geçiştirmeye, üzerini örtmeye ve unutturmaya çalışıyorlar. Çünkü şuna güveniyorlar: ‘Biz basının büyük çoğunluğu ile istediğimiz gibi gündemi değiştirebiliriz. Biz bunu iki güne unuttururuz.’ Nitekim bu da unutturulacak yakında. Biz bunu konuşmuyor olacağız. Ne zamana kadar, bir daha patlayana kadar. Bu olaydan sorumlu olan kişiler bunun üzerini örttü ama bu olay kendilerine patladı. Bu işin sorumlusu Ulaştırma Bakanı’dır, BTK Başkanı’dır. Bu olaylar geçiştirildiği için BTK Başkanı’nın kendisine patlamış vaziyetti.
‘Davutoğlu beni aradı'
Üsküp Büyükelçiliği yaptığı dönemde Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Emekli Büyükelçi Hakan Okçal, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Sayın Davutoğlu bana telefon etti. Dedi ki ‘Okulu polis basmış, öğrencileri tutuklamış’. Ben de ‘Beyefendi şimdi sizden duydum, izindeyim’ dedim. Ancak ben buna şaşırmadım. Bunun olacağını zaten rektöre defalarca söyledim. Böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz o zaman hepimiz sıkıntıya sokacaksınız dedim. Davutoğlu kızgındır, cevap verilmesinden pek hoşlanmaz. Aramızda tartışma çıktı. ‘Bunların sınırdışı edilmesini sağlayacağız’ dedim. Makedon makamlarıyla konuştuk, sınırdışı ettiler. Gidip vize alanlar geri geldi devam etti. Asıl sorun şurada: Üniversitede zaten iyi bir eğitim yapılmıyordu. Akademik kadro sadece kağıt üzerinde mütevelli heyeti olarak kaldı. Orada ders vermiyorlardı. Davutoğlu, ‘Niye tutuklatıyorsunuz, neden korumuyorsunuz üniversiteyi’ dedi. Adam kanunsuz bir iş yaparsa büyükelçinin yapacağı bir şey yok. Biz defalarca kez uyardık. Orada her istediğimizi yapacacak bir konumda değiliz.