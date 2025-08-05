https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/besiktasli-is-adamlari-derneginden-radyo-sputnike-odul--1098373052.html
Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden Radyo Sputnik’e ödül
Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden Radyo Sputnik’e ödül
Sputnik Türkiye
Futbol Saati programında Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'ın konuğu Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun oldu. Torsun, Radyo Sputnik’te yayınlanan... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T14:22+0300
2025-08-05T14:22+0300
2025-08-05T14:22+0300
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futbol
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Radyo Sputnik'te her salı yayınlanan Futbol Saati programının konuğu olan Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun, programa “Yılın En Bilgilendirici Spor Programı” ödülünü verdi. Torsun, canlı yayın esnasında ödülü programın sunucuları olan Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'a takdim etti.
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, futbol, ödül
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, futbol, ödül
Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden Radyo Sputnik’e ödül
Futbol Saati programında Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'ın konuğu Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun oldu. Torsun, Radyo Sputnik’te yayınlanan Futbol Saati programına “Yılın En Bilgilendirici Spor Programı” ödülünü verdi.
Radyo Sputnik'te her salı yayınlanan Futbol Saati programının konuğu olan Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun, programa “Yılın En Bilgilendirici Spor Programı” ödülünü verdi.
Torsun, canlı yayın esnasında ödülü programın sunucuları olan Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'a takdim etti.