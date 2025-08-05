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FUTBOL SAATİ
Türk futbolu ve dünya liglerindeki gelişmelerinde verilerle anlatıyoruz. Futbol takımlarının istatistikleri, futbolcuların performanları, Serhat Ayan ve Selin Yazıcı ile Futbol Saati’nde tartışılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/besiktasli-is-adamlari-derneginden-radyo-sputnike-odul--1098373052.html
Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden Radyo Sputnik’e ödül
Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden Radyo Sputnik’e ödül
Sputnik Türkiye
Futbol Saati programında Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'ın konuğu Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun oldu. Torsun, Radyo Sputnik’te yayınlanan... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T14:22+0300
2025-08-05T14:22+0300
futbol saati̇
radyo sputnik
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radyo
serhat ayan
futbol
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Radyo Sputnik'te her salı yayınlanan Futbol Saati programının konuğu olan Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun, programa “Yılın En Bilgilendirici Spor Programı” ödülünü verdi. Torsun, canlı yayın esnasında ödülü programın sunucuları olan Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'a takdim etti.
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, futbol, ödül
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, futbol, ödül

Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden Radyo Sputnik’e ödül

14:22 05.08.2025
Futbol Saati
Futbol Saati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Futbol Saati programında Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'ın konuğu Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun oldu. Torsun, Radyo Sputnik’te yayınlanan Futbol Saati programına “Yılın En Bilgilendirici Spor Programı” ödülünü verdi.
Radyo Sputnik'te her salı yayınlanan Futbol Saati programının konuğu olan Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun, programa “Yılın En Bilgilendirici Spor Programı” ödülünü verdi.
Torsun, canlı yayın esnasında ödülü programın sunucuları olan Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'a takdim etti.
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