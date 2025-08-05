https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/besiktasli-is-adamlari-derneginden-radyo-sputnike-odul--1098373052.html

Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden Radyo Sputnik’e ödül

Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden Radyo Sputnik’e ödül

Sputnik Türkiye

Futbol Saati programında Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'ın konuğu Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun oldu. Torsun, Radyo Sputnik’te yayınlanan... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T14:22+0300

2025-08-05T14:22+0300

2025-08-05T14:22+0300

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Radyo Sputnik'te her salı yayınlanan Futbol Saati programının konuğu olan Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Torsun, programa “Yılın En Bilgilendirici Spor Programı” ödülünü verdi. Torsun, canlı yayın esnasında ödülü programın sunucuları olan Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'a takdim etti.

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2025

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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