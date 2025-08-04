Cebimizdeki paranın 5 bin 496 liralık kısmı eridi, mutfak enflasyonu yedi ayda yüzde 25 arttı. Söz konusu enflasyon hesabına faturalar, kırtasiye, kira ve sağlık gibi giderlerin dahil değil. Bu sadece mutfak enflasyonu, diğer kalemleri hesaba katsak ortaya çıkacak rakamlar aklımızı kaçırır. . Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yaptığı müdahalelerle pirinç ve mercimek gibi ürünlerde fiyat düşüşleri gözlense de bu durumun genel tabloyu etkilemedi. Bazı ürünlerde kampanyalarla fiyatların geçici olarak düştü ancak gramajları da azaldı. Fiyatlar aynı gibi görünse de gramaj düşürülerek gizli zam yapılıyor. Ayçiçek yağı, çay, peynir, patates, tuvalet kâğıdı ve yumurta gibi temel ürünlerde yüzde 60 ile yüzde 180 arasında artış yaşandı. Peynir 1 kilogram 180 lirayken şimdi 340 lira, en büyük para birimimizle 1 kilo peynir alamıyoruz. Enflasyon verilerinin açıklandığı haftalarda zincir marketlerde kampanyaların artıyor, bu nedenle resmi verilere yansıyan fiyatların gerçek tabloyu yansıtmıyor. Temmuz ayı özelinde mutfak enflasyonunun yüzde 7 ve bu rakamın geçen aya göre iki puanlık bir düşüş içeriyor.