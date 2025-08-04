https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/mutfak-enflasyonu-yedi-ayda-yuzde-25-artti-1098348579.html
'Mutfak enflasyonu yedi ayda yüzde 25 arttı'
'Mutfak enflasyonu yedi ayda yüzde 25 arttı'
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının “Özgür Mikrofon” bölümünde, 2024 Aralık ayından bu yana yaşanan mutfak enflasyonu ele alındı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T14:08+0300
2025-08-04T14:08+0300
2025-08-04T14:08+0300
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gıda
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"Özgür Mikrofon" bölümünde 2024 Aralık ayında 22 bin 104 TL ile yapılan bir temel ev alışverişinin her ay aynı ürünlerle tekrarlandığını ve Temmuz 2025 itibarıyla aynı sepetin 27 bin 600 TL’ye ulaştığı belirtildi. Özgür Mikrofon bölümünde temmuz ayı enflasyonu şu sözlerle aktarıldı:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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radyo sputnik, radyo, radyo, tl, enflasyon, gıda enflasyonu, asgari ücret, gıda
'Mutfak enflasyonu yedi ayda yüzde 25 arttı'
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının “Özgür Mikrofon” bölümünde, 2024 Aralık ayından bu yana yaşanan mutfak enflasyonu ele alındı.
"Özgür Mikrofon" bölümünde 2024 Aralık ayında 22 bin 104 TL ile yapılan bir temel ev alışverişinin her ay aynı ürünlerle tekrarlandığını ve Temmuz 2025 itibarıyla aynı sepetin 27 bin 600 TL’ye ulaştığı belirtildi.
Özgür Mikrofon bölümünde temmuz ayı enflasyonu şu sözlerle aktarıldı:
Cebimizdeki paranın 5 bin 496 liralık kısmı eridi, mutfak enflasyonu yedi ayda yüzde 25 arttı. Söz konusu enflasyon hesabına faturalar, kırtasiye, kira ve sağlık gibi giderlerin dahil değil. Bu sadece mutfak enflasyonu, diğer kalemleri hesaba katsak ortaya çıkacak rakamlar aklımızı kaçırır. . Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yaptığı müdahalelerle pirinç ve mercimek gibi ürünlerde fiyat düşüşleri gözlense de bu durumun genel tabloyu etkilemedi. Bazı ürünlerde kampanyalarla fiyatların geçici olarak düştü ancak gramajları da azaldı. Fiyatlar aynı gibi görünse de gramaj düşürülerek gizli zam yapılıyor. Ayçiçek yağı, çay, peynir, patates, tuvalet kâğıdı ve yumurta gibi temel ürünlerde yüzde 60 ile yüzde 180 arasında artış yaşandı. Peynir 1 kilogram 180 lirayken şimdi 340 lira, en büyük para birimimizle 1 kilo peynir alamıyoruz. Enflasyon verilerinin açıklandığı haftalarda zincir marketlerde kampanyaların artıyor, bu nedenle resmi verilere yansıyan fiyatların gerçek tabloyu yansıtmıyor. Temmuz ayı özelinde mutfak enflasyonunun yüzde 7 ve bu rakamın geçen aya göre iki puanlık bir düşüş içeriyor.