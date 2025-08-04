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İstanbul barajlarında son durum: Barajlarda doluluk oranları yüzde kaç?
İstanbul barajlarında son durum: Barajlarda doluluk oranları yüzde kaç?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı. Buna göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 52'nin altına düştü. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
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Yeterli yağışın gelmemesi birçok ilde su kesintilerini gündeme getirirken İstanbul'daki barajların doluluk oranları da açıklandı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51.89 olarak açıklandı. Hangi baraj ne kadar dolu?İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını açıkladı. 4 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,89 olarak ölçüldü.Ömerli Barajı: %51,9Darlık Barajı: %62,73Elmalı Barajı: %68,6Terkos Barajı: %55,77Alibey Barajı: %35,73Büyükçekmece Barajı: %50,39Sazlıdere Barajı: %43,8
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210922/baraj-kurudu-40-yil-once-su-altinda-kalan-bodrum-izmir-yolu-ortaya-cikti-1049141610.html
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i̇stanbul, baraj, baraj doluluk
i̇stanbul, baraj, baraj doluluk

İstanbul barajlarında son durum: Barajlarda doluluk oranları yüzde kaç?

10:57 04.08.2025
İstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
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İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı. Buna göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 52'nin altına düştü.
Yeterli yağışın gelmemesi birçok ilde su kesintilerini gündeme getirirken İstanbul'daki barajların doluluk oranları da açıklandı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51.89 olarak açıklandı.

Hangi baraj ne kadar dolu?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını açıkladı. 4 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,89 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %51,9
Darlık Barajı: %62,73
Elmalı Barajı: %68,6
Terkos Barajı: %55,77
Alibey Barajı: %35,73
Büyükçekmece Barajı: %50,39
Sazlıdere Barajı: %43,8
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