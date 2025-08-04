https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/istanbul-barajlarinda-son-durum-barajlarda-doluluk-oranlari-yuzde-kac-1098345151.html

İstanbul barajlarında son durum: Barajlarda doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul barajlarında son durum: Barajlarda doluluk oranları yüzde kaç?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı. Buna göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 52'nin altına düştü. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T10:57+0300

2025-08-04T10:57+0300

2025-08-04T10:57+0300

türki̇ye

i̇stanbul

baraj

baraj doluluk

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Yeterli yağışın gelmemesi birçok ilde su kesintilerini gündeme getirirken İstanbul'daki barajların doluluk oranları da açıklandı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51.89 olarak açıklandı. Hangi baraj ne kadar dolu?İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını açıkladı. 4 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,89 olarak ölçüldü.Ömerli Barajı: %51,9Darlık Barajı: %62,73Elmalı Barajı: %68,6Terkos Barajı: %55,77Alibey Barajı: %35,73Büyükçekmece Barajı: %50,39Sazlıdere Barajı: %43,8

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210922/baraj-kurudu-40-yil-once-su-altinda-kalan-bodrum-izmir-yolu-ortaya-cikti-1049141610.html

türki̇ye

i̇stanbul

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