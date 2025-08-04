Füsun Sarp Nebil, e-imza skandalını anlattı: 'BTK Başkanı ile alay etmişler’
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ekonomist Öner Günçavdı, Gazeteci Füsun Sarp Nebil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Gazeteci Güçlü Özgan oldu.
Ekonomist Öner Günçavdı, doçentlik için gereken sözlü sınavın kaldırılmasını; Gazeteci Füsun Sarp Nebil, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ‘sahte diploma’ konusunda yaşanan bilinmeyenleri ve son gelişmeleri aktardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İskenderun’da yaşamını yitiren iki asker olayını anlatırken Gazeteci Güçlü Özgan ise Bolu Kartalkaya otel yangınında yaşanan son gelişmeleri paylaştı.
‘Anadolu’nun bir yerinde doçent olmuş bir adamı profesör olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne getirebiliyorsunuz ki şekilde görülüyor.’ diyen Ekonomist Öner Günçavdı şunları söyledi:
Hazırlıksız bir şekilde Anadolu’da dünya kadar üniversite açtılar. Giresun, Ordu’da dağ köylerinde yüksek okullar var. Oralarda bilim olur mu? Esnaflık gibi üniversite şubeleri açıyorsunuz köylerde. Fabrika açamayan devlet onun yerine üniversite fakülteleri açıyor ve o bölgede öğrencilerin yaratmış olduğu ekonomik katmadeğerden bölgenin kalkınmasını sağlamaya çalışıyor. Böyle bilim olur mu?
Benim gördüğüm kadarıyla asıl problem budur ve hazırlıksızsınız ve hiçbir kadronuz yok. Kadronun olmadığı yerde, profesör doçent yok sonra yıllarca siz o bölgedeki insanlardan aklı başında olan ağzı laf yapan insanları hoca yapıyorsunuz ders verdiriyorsunuz. Sonra bunlara ünvan da veriyorsunuz. Anadolu’daki üniversitelerde bölgedeki avukatlar hoca oldu. Sonra bunlara doktoralar verdi kendin pişir kendin ye gibi akademik kadrolaşma verildi. Bunlara ünvan verildikten sonra kağıt üzerinde ‘profesör’ var mı var. Bu adam bu güne kadar bilimde ne yapmış, söylediği bir laf var mı, yok. Siz onların ünvanına bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bu da profesör.
Bu sefer de büyük üniversiteler kendilerini ayrıştırabilmek için kadroya atanmak için ek koşullar getirmeye başladılar. Bu yöntemle Anadolu’nun bir yerinde doçent olmuş bir adamı profesör olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne getirebiliyorsunuz ki şekilde görülüyor. Boğaziçi Üniveristesi’nde rüyasında göremeyecek olan insanlar buraya gidiyor. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden üyeler için de bunlar söylendi.
'BTK Başkanı ile alay etmişler'
Gazeteci Füsun Sarp Nebil e-imza yöntemiyle sahte diploma yapılmasını anlattı. Nebil, ' BTK’nın başkanı ile alay etmişler’ ifadelerini kullandı. Nebil, şöyle konuştu:
Gülmek isterdim çok komik bir olay var ama gülemeyeceğim. E-imzanın kanunu 2004’te çıktı. 20 yıldır e-imza Türkiye’de kullanılıyor. Bu şirketlerin yetkilendirilmesinden sorumlu kurum BTK. BTK’nın başkanı ile alay etmişler. BTK’da asıl sorumlusu kurumun başkanının imzasını kopyalamışlar. BTK, ilgilenmiyor. Site engellemekle, erişim engellemekle uzun zamandır uğraşıyor. İnsanların istihbaratıyla uğraşıyor. Asıl yapması gerekn fiber kabloların döşenmesiyle alası yok. E-imza onun sorumluluğu altında ama görüldüğü gibi o da yok.
‘'Denetleyenler bedel ödetmeli'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İskenderun’da yaşamını yitiren iki asker olayınıanlattı. Ölümün nedenlerini aktaran Bağcıoğlu, şunları söyledi:
İstifa müessesesi işlemedi ama idare tahkikat sonuçlanır. Benim tahminim görevden alma yönünde bazı iradenin oluşacağı yönündeyim. İdeali bu olmalı. İstifa mekanizması işletilecekse kendi taktirleridir. Bunu denetleyenler bunun bedelini de ödetmeliler. Bir harekat yok. Karşı tarafın olumsuzluğuna kalmadı bu çocuklar. Tamamen edilgen, emir alıyorlar, tabura geç diyorlar 3-4 saat bekliyorlar sonra hayatlarını kaybediyorlar. 10 binlerce insan dağda görev yapıyor kontrolde sıkıntı çıkmıyor ama bu çocukları İskenderun’un göbeğinde barış şartlarında rutin bir eğitim faaliyeti yaparken kaybediyoruz. Bu kabul edilemez bir durum.