Füsun Sarp Nebil, e-imza skandalını anlattı: 'BTK Başkanı ile alay etmişler’

Benim gördüğüm kadarıyla asıl problem budur ve hazırlıksızsınız ve hiçbir kadronuz yok. Kadronun olmadığı yerde, profesör doçent yok sonra yıllarca siz o bölgedeki insanlardan aklı başında olan ağzı laf yapan insanları hoca yapıyorsunuz ders verdiriyorsunuz. Sonra bunlara ünvan da veriyorsunuz. Anadolu’daki üniversitelerde bölgedeki avukatlar hoca oldu. Sonra bunlara doktoralar verdi kendin pişir kendin ye gibi akademik kadrolaşma verildi. Bunlara ünvan verildikten sonra kağıt üzerinde ‘profesör’ var mı var. Bu adam bu güne kadar bilimde ne yapmış, söylediği bir laf var mı, yok. Siz onların ünvanına bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bu da profesör.