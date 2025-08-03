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Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası yapıldı
Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası yapıldı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Pacifica State Beach'te, Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası gerçekleştirildi. Etkinlikte, dünyanın dört bir... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T13:30+0300
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köpek
dünya köpek sörfü şampiyonası
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фото, fotoğraf, köpek, dünya köpek sörfü şampiyonası
фото, fotoğraf, köpek, dünya köpek sörfü şampiyonası

Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası yapıldı

13:30 03.08.2025
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Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Pacifica State Beach'te, Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası gerçekleştirildi. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen köpekler, sörf tahtasında yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
© AA / Tayfun Coşkun

Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Pacifica State Beach'te gerçekleştirildi.

Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, Amerika Birleşik Devletleri&#x27;nin California eyaletindeki Pacifica State Beach&#x27;te gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Tayfun Coşkun

Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Pacifica State Beach'te gerçekleştirildi.

© AA / Tayfun Coşkun

Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen köpekler, sörf tahtasında yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen köpekler, sörf tahtasında yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Tayfun Coşkun

Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen köpekler, sörf tahtasında yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

© AA / Tayfun Coşkun

Köpeklerin sahipleri heyecanla yarışı takip etti.

Köpeklerin sahipleri heyecanla yarışı takip etti. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Tayfun Coşkun

Köpeklerin sahipleri heyecanla yarışı takip etti.

© AA / Tayfun Coşkun

Sörf tahtalarını tutarak destek veren evcil hayvan sahipleri köpeklerden daha fazla heyecanlandı.

Sörf tahtalarını tutarak destek veren evcil hayvan sahipleri köpeklerden daha fazla heyecanlandı. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Tayfun Coşkun

Sörf tahtalarını tutarak destek veren evcil hayvan sahipleri köpeklerden daha fazla heyecanlandı.

© AA / Tayfun Coşkun

İzleyiciler kötü havaya aldırmaksızın yarışmayı takip etti.

İzleyiciler kötü havaya aldırmaksızın yarışmayı takip etti. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Tayfun Coşkun

İzleyiciler kötü havaya aldırmaksızın yarışmayı takip etti.

© AA / Tayfun Coşkun

Evcil hayvan sahipleri köpeklere yarılmada sörf tahtalarını tutarak katıldı.

Evcil hayvan sahipleri köpeklere yarılmada sörf tahtalarını tutarak katıldı. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Tayfun Coşkun

Evcil hayvan sahipleri köpeklere yarılmada sörf tahtalarını tutarak katıldı.

© AA / Tayfun Coşkun

Köpeklerin sörf becerileri izleyicileri şaşırttı.

Köpeklerin sörf becerileri izleyicileri şaşırttı. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Tayfun Coşkun

Köpeklerin sörf becerileri izleyicileri şaşırttı.

© AA / Tayfun Coşkun

Hakemler, köpeklerin tahta üzerinde ne kadar süre kaldıklarını, dengelerini ne kadar koruyabildiklerini ve dalgalar üzerindeyken dönüş gibi herhangi bir numara yapıp yapmadıklarını inceledi.

Hakemler, köpeklerin tahta üzerinde ne kadar süre kaldıklarını, dengelerini ne kadar koruyabildiklerini ve dalgalar üzerindeyken dönüş gibi herhangi bir numara yapıp yapmadıklarını inceledi. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Tayfun Coşkun

Hakemler, köpeklerin tahta üzerinde ne kadar süre kaldıklarını, dengelerini ne kadar koruyabildiklerini ve dalgalar üzerindeyken dönüş gibi herhangi bir numara yapıp yapmadıklarını inceledi.

© AA / Tayfun Coşkun

Yarışmaya katılan köpekler, finallere kalma şansı için benzer büyüklükteki diğer köpeklerle yarıştı.

Yarışmaya katılan köpekler, finallere kalma şansı için benzer büyüklükteki diğer köpeklerle yarıştı. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Tayfun Coşkun

Yarışmaya katılan köpekler, finallere kalma şansı için benzer büyüklükteki diğer köpeklerle yarıştı.

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