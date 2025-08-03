Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası yapıldı

Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Pacifica State Beach'te gerçekleştirildi.
Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası, Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Pacifica State Beach'te gerçekleştirildi.
Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen köpekler, sörf tahtasında yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen köpekler, sörf tahtasında yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Köpeklerin sahipleri heyecanla yarışı takip etti.
Köpeklerin sahipleri heyecanla yarışı takip etti.
Sörf tahtalarını tutarak destek veren evcil hayvan sahipleri köpeklerden daha fazla heyecanlandı.
Sörf tahtalarını tutarak destek veren evcil hayvan sahipleri köpeklerden daha fazla heyecanlandı.
İzleyiciler kötü havaya aldırmaksızın yarışmayı takip etti.
İzleyiciler kötü havaya aldırmaksızın yarışmayı takip etti.
Evcil hayvan sahipleri köpeklere yarılmada sörf tahtalarını tutarak katıldı.
Evcil hayvan sahipleri köpeklere yarılmada sörf tahtalarını tutarak katıldı.
Köpeklerin sörf becerileri izleyicileri şaşırttı.
Köpeklerin sörf becerileri izleyicileri şaşırttı.
Hakemler, köpeklerin tahta üzerinde ne kadar süre kaldıklarını, dengelerini ne kadar koruyabildiklerini ve dalgalar üzerindeyken dönüş gibi herhangi bir numara yapıp yapmadıklarını inceledi.
Hakemler, köpeklerin tahta üzerinde ne kadar süre kaldıklarını, dengelerini ne kadar koruyabildiklerini ve dalgalar üzerindeyken dönüş gibi herhangi bir numara yapıp yapmadıklarını inceledi.
Yarışmaya katılan köpekler, finallere kalma şansı için benzer büyüklükteki diğer köpeklerle yarıştı.
Yarışmaya katılan köpekler, finallere kalma şansı için benzer büyüklükteki diğer köpeklerle yarıştı.