Gazze'de açlık büyüyor: Yardım bekleyen siviller hedefte

© AA / Dawoud Abo Alkas İsrail'in süregelen saldırıları ve Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle, birçok Filistinli temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kentin kuzeyindeki Firas Çarşısı çevresindeki çöp alanlarına yönelmek zorunda kalıyor. Bazı babalar, yanlarında getirdikleri çocuklarıyla birlikte bu alanda ağır kokuya rağmen yaklaşık 8 saat geçirerek yiyecek artıkları ya da satılabilir malzeme arıyor. ( Dawoud Abo Alkas - Anadolu Ajansı )