Gazze'de açlık büyüyor: Yardım bekleyen siviller hedefte

İsrail'in saldırı altında tuttuğu Gazze'de, gıda bulmak için saatlerce çöplüklerde bekleyen Filistinliler, yardım noktalarında hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte en az 29 kişi öldü.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aylardır süren saldırıları ve ağırlaştırdığı abluka, bölgede derin bir insani krize yol açtı. Gıdaya erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze’de, Filistinliler hayatta kalabilmek için yardım dağıtım noktalarına akın ediyor. Ancak bu alanlar da artık saldırıların hedefinde.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aylardır süren saldırıları ve ağırlaştırdığı abluka, bölgede derin bir insani krize yol açtı. Gıdaya erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze’de, Filistinliler hayatta kalabilmek için yardım dağıtım noktalarına akın ediyor. Ancak bu alanlar da artık saldırıların hedefinde.
Ancak bazıları için bu çaba, hayatta kalmaya yetmedi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 18’i ABD-İsrail güdümündeki 'insani yardım merkezi' yakınında bekleyen siviller olmak üzere, en az 29 Filistinli yaşamını yitirdi.
Ancak bazıları için bu çaba, hayatta kalmaya yetmedi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 18’i ABD-İsrail güdümündeki 'insani yardım merkezi' yakınında bekleyen siviller olmak üzere, en az 29 Filistinli yaşamını yitirdi.
Kısıtlanan yardım geçişleri ve süren abluka nedeniyle birçok kişi, çareyi çöplüklerde arıyor. Gazze’nin kuzeyindeki Firas Çarşısı çevresindeki atık alanlarına yönelen siviller, yanlarındaki çocuklarıyla birlikte saatlerce ağır kokuya rağmen yiyecek artıkları ya da satılabilecek malzeme arıyor.
Kısıtlanan yardım geçişleri ve süren abluka nedeniyle birçok kişi, çareyi çöplüklerde arıyor. Gazze’nin kuzeyindeki Firas Çarşısı çevresindeki atık alanlarına yönelen siviller, yanlarındaki çocuklarıyla birlikte saatlerce ağır kokuya rağmen yiyecek artıkları ya da satılabilecek malzeme arıyor.