Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/1098322575.html
Gazze'de açlık büyüyor: Yardım bekleyen siviller hedefte
Gazze'de açlık büyüyor: Yardım bekleyen siviller hedefte
Sputnik Türkiye
İsrail'in saldırı altında tuttuğu Gazze'de, gıda bulmak için saatlerce çöplüklerde bekleyen Filistinliler, yardım noktalarında hayatlarını kaybetmeye devam... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T17:01+0300
2025-08-02T17:01+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
gazze
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61e19165ddf08680c6c027351aa20938.jpg
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c68f4b4a8906987e51c742de551e89a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, gazze, i̇srail-filistin
фото, fotoğraf, fotoğraf, gazze, i̇srail-filistin

Gazze'de açlık büyüyor: Yardım bekleyen siviller hedefte

17:01 02.08.2025
Abone ol
İsrail'in saldırı altında tuttuğu Gazze'de, gıda bulmak için saatlerce çöplüklerde bekleyen Filistinliler, yardım noktalarında hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte en az 29 kişi öldü.
© AA / Hassan Jedi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aylardır süren saldırıları ve ağırlaştırdığı abluka, bölgede derin bir insani krize yol açtı. Gıdaya erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze’de, Filistinliler hayatta kalabilmek için yardım dağıtım noktalarına akın ediyor. Ancak bu alanlar da artık saldırıların hedefinde.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aylardır süren saldırıları ve ağırlaştırdığı abluka, bölgede derin bir insani krize yol açtı. Gıdaya erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze’de, Filistinliler hayatta kalabilmek için yardım dağıtım noktalarına akın ediyor. Ancak bu alanlar da artık saldırıların hedefinde. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Hassan Jedi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aylardır süren saldırıları ve ağırlaştırdığı abluka, bölgede derin bir insani krize yol açtı. Gıdaya erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze’de, Filistinliler hayatta kalabilmek için yardım dağıtım noktalarına akın ediyor. Ancak bu alanlar da artık saldırıların hedefinde.

© AA / Saeed M. M. T. Jaras

Gazze kentinde bir hayır kurumu tarafından düzenlenen yemek dağıtımı sırasında yoğun kalabalıklar oluştu. İnsanlar saatlerce sırada bekledi.

Gazze kentinde bir hayır kurumu tarafından düzenlenen yemek dağıtımı sırasında yoğun kalabalıklar oluştu. İnsanlar saatlerce sırada bekledi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Saeed M. M. T. Jaras

Gazze kentinde bir hayır kurumu tarafından düzenlenen yemek dağıtımı sırasında yoğun kalabalıklar oluştu. İnsanlar saatlerce sırada bekledi.

© AA / Hassan Jedi

Ancak bazıları için bu çaba, hayatta kalmaya yetmedi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 18’i ABD-İsrail güdümündeki 'insani yardım merkezi' yakınında bekleyen siviller olmak üzere, en az 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ancak bazıları için bu çaba, hayatta kalmaya yetmedi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 18’i ABD-İsrail güdümündeki &#x27;insani yardım merkezi&#x27; yakınında bekleyen siviller olmak üzere, en az 29 Filistinli yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Hassan Jedi

Ancak bazıları için bu çaba, hayatta kalmaya yetmedi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 18’i ABD-İsrail güdümündeki 'insani yardım merkezi' yakınında bekleyen siviller olmak üzere, en az 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

© AA / Dawoud Abo Alkas

Kısıtlanan yardım geçişleri ve süren abluka nedeniyle birçok kişi, çareyi çöplüklerde arıyor. Gazze’nin kuzeyindeki Firas Çarşısı çevresindeki atık alanlarına yönelen siviller, yanlarındaki çocuklarıyla birlikte saatlerce ağır kokuya rağmen yiyecek artıkları ya da satılabilecek malzeme arıyor.

Kısıtlanan yardım geçişleri ve süren abluka nedeniyle birçok kişi, çareyi çöplüklerde arıyor. Gazze’nin kuzeyindeki Firas Çarşısı çevresindeki atık alanlarına yönelen siviller, yanlarındaki çocuklarıyla birlikte saatlerce ağır kokuya rağmen yiyecek artıkları ya da satılabilecek malzeme arıyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Dawoud Abo Alkas

Kısıtlanan yardım geçişleri ve süren abluka nedeniyle birçok kişi, çareyi çöplüklerde arıyor. Gazze’nin kuzeyindeki Firas Çarşısı çevresindeki atık alanlarına yönelen siviller, yanlarındaki çocuklarıyla birlikte saatlerce ağır kokuya rağmen yiyecek artıkları ya da satılabilecek malzeme arıyor.

© AA / Dawoud Abo Alkasİsrail'in süregelen saldırıları ve Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle, birçok Filistinli temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kentin kuzeyindeki Firas Çarşısı çevresindeki çöp alanlarına yönelmek zorunda kalıyor. Bazı babalar, yanlarında getirdikleri çocuklarıyla birlikte bu alanda ağır kokuya rağmen yaklaşık 8 saat geçirerek yiyecek artıkları ya da satılabilir malzeme arıyor. ( Dawoud Abo Alkas - Anadolu Ajansı )
Gazze - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Dawoud Abo Alkas
© AA / Saeed M. M. T. Jarasİsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapıldı. Gazze kentinde gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu. ( Saeed M. M. T. Jaras - Anadolu Ajansı )
Gazze - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Saeed M. M. T. Jaras
© AA / Hassan Jediİsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan gıda malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoruna akın etti. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
Gazze - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Hassan Jedi
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала