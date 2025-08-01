https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/pandemi-ucretsiz-izin-sureleri-kidem-tazminatinda-geri-alinabilir-mi-1098308764.html
Pandemi ücretsiz izin süreleri kıdem tazminatında geri alınabilir mi?
Pandemi ücretsiz izin süreleri kıdem tazminatında geri alınabilir mi?
Sputnik Türkiye
Covid-19 pandemisi döneminde ücretsiz izin uygulamaları gündem olmuştu. Peki çalışanlar, o dönemki ücretsiz izin sürelerini kıdem tazminatında geri alabilir... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T16:22+0300
2025-08-01T16:22+0300
2025-08-01T16:22+0300
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Koronavirüs pandemisi döneminde ücretsiz izin veya kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar gündem olmuştu. Bugün dahi çalışanlar, Covid-19 kapsamındaki ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne esas kıdem süresine dahil edilmemesi sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır.SGK Uzmanı Melis Elmen, hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında konuya açıklık getirerek şunları söyledi:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
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Pandemi ücretsiz izin süreleri kıdem tazminatında geri alınabilir mi?
Covid-19 pandemisi döneminde ücretsiz izin uygulamaları gündem olmuştu. Peki çalışanlar, o dönemki ücretsiz izin sürelerini kıdem tazminatında geri alabilir mi? Melis Elmen yanıtladı.
Koronavirüs pandemisi döneminde ücretsiz izin veya kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar gündem olmuştu. Bugün dahi çalışanlar, Covid-19 kapsamındaki ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne esas kıdem süresine dahil edilmemesi sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır.
SGK Uzmanı Melis Elmen, hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında konuya açıklık getirerek şunları söyledi:
“Ücretsiz bir pandemi dönemimiz vardı. Maskelerle otobüslere bindiğimiz bir dönemdi. Bu zaman diliminde çok sayıda işçi ücretsiz izne çıkartılmış veya kısmi çalıştırılmıştı. Bu sürelerde kısmi çalışsalar da SGK’ları yatmadı. Yani hiç çalışmıyormuş gibi değerlendirildiler. Daha sonra ihbar sürelerinde veya kıdem tazminatı alırken bu süreleri düştüler bir de. Hem çalıştırıldılar, hem SGK’ları yatmadı, hem işverenler destek parasını aldı hem de kıdem tazminatında bu çalışanların hakları verilmedi. Şimdi bununla ilgili bir karar var. Kıdem tazminatı ve yıllık izin sürecine bu dönem dahil edilecek. Fakat on haftayı aşan durumlar sayılmayacak. Sadece altı hafta için sayılıyor. İşçi istemeden izne çıkarıldığında bir kısmını almış oluyor en azından. Çok mantıklı mı? Bilmiyorum. Bunu sadece kıdeme sayıyor. Borçlanmaya saymıyor. Şikayet unsurlarından sonra geçerli olabilir ancak o da kaç sene sürer? O sırada işten çıkartma olur mu? Kim öle, kim kala...”