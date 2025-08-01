Pandemi ücretsiz izin süreleri kıdem tazminatında geri alınabilir mi?

“Ücretsiz bir pandemi dönemimiz vardı. Maskelerle otobüslere bindiğimiz bir dönemdi. Bu zaman diliminde çok sayıda işçi ücretsiz izne çıkartılmış veya kısmi çalıştırılmıştı. Bu sürelerde kısmi çalışsalar da SGK’ları yatmadı. Yani hiç çalışmıyormuş gibi değerlendirildiler. Daha sonra ihbar sürelerinde veya kıdem tazminatı alırken bu süreleri düştüler bir de. Hem çalıştırıldılar, hem SGK’ları yatmadı, hem işverenler destek parasını aldı hem de kıdem tazminatında bu çalışanların hakları verilmedi. Şimdi bununla ilgili bir karar var. Kıdem tazminatı ve yıllık izin sürecine bu dönem dahil edilecek. Fakat on haftayı aşan durumlar sayılmayacak. Sadece altı hafta için sayılıyor. İşçi istemeden izne çıkarıldığında bir kısmını almış oluyor en azından. Çok mantıklı mı? Bilmiyorum. Bunu sadece kıdeme sayıyor. Borçlanmaya saymıyor. Şikayet unsurlarından sonra geçerli olabilir ancak o da kaç sene sürer? O sırada işten çıkartma olur mu? Kim öle, kim kala...”