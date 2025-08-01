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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/market-calisanlarinin-durumu-insan-onuruna-aykiri-bu-bir-insanlik-sucudur-1098302596.html
“Market çalışanlarının durumu insan onuruna aykırı, bu bir insanlık suçudur”
“Market çalışanlarının durumu insan onuruna aykırı, bu bir insanlık suçudur”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Barış Mutlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T13:45+0300
2025-08-01T13:45+0300
yeri̇ ve zamani
güçlü özgan
radyo sputnik
radyo
radyo
radyo
barış mutlu
asgari ücret
market
türkiye
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Sosyal medyada son günlerde sıkça paylaşılan market çalışanlarına ait görüntüleri değerlendiren gazeteci Barış Mutlu, bu durumun Türkiye’deki emek sömürüsünün geldiği noktayı gözler önüne serdiğini belirtti.Mutlu, görüntülerde çalışanların yaşlarını anlamanın zor olduğunu ancak durumun vehametinin açıkça görüldüğünü söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:Kapitalist sistemin insanı değersizleştirdiğini vurgulayan Mutlu, şunları söyledi:Mutlu, büyük sermaye gruplarına dönüşen bu marketlerin denetlenmesi gerektiğini savunarak, şöyle konuştu:Hukuki mücadelenin önemine de değinen Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu kadar insanın, bu kadar düşük ücretlerle, bu kadar kötü koşullarda çalışması kabul edilemez,” diyen Mutlu, yöneticilerin de sorumluluğu olduğunu belirtti: “Kraldan kralcı müdürler, müdür yardımcıları var. Bir inisiyatif kullansalar, pek çok şey değişir.”
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güçlü özgan, radyo sputnik, radyo, radyo, radyo, barış mutlu, asgari ücret, market, türkiye, haberler
güçlü özgan, radyo sputnik, radyo, radyo, radyo, barış mutlu, asgari ücret, market, türkiye, haberler

“Market çalışanlarının durumu insan onuruna aykırı, bu bir insanlık suçudur”

13:45 01.08.2025
Prof. Dr. Aziz Çelik: " Grev ertelenince, 60 gün sonra devam etmek mümkün değil"
Prof. Dr. Aziz Çelik: Grev ertelenince, 60 gün sonra devam etmek mümkün değil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Barış Mutlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.
Sosyal medyada son günlerde sıkça paylaşılan market çalışanlarına ait görüntüleri değerlendiren gazeteci Barış Mutlu, bu durumun Türkiye’deki emek sömürüsünün geldiği noktayı gözler önüne serdiğini belirtti.

Mutlu, görüntülerde çalışanların yaşlarını anlamanın zor olduğunu ancak durumun vehametinin açıkça görüldüğünü söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu marketler çok ciddi ekonomik büyüklüğe ulaştılar. Şube sayıları 2024’te 40 bini geçmiş durumda. Neredeyse her köyde bir şube var. 300 bin çalışana ulaşmış durumdalar. Ciro 1,5 trilyon lira. Ama çalışanların halini görüyoruz. Bu akıl almaz bir durum. Aslında insanlık suçu da diyebiliriz. Çevremizden de görüyoruz bu durumu. Toplumsal yaklaşım da önemli. Grevlerde de aynı şey oluyor. İnsanlar, ‘Neden ikinci bir kasiyer koymamışlar? Beklemek zorunda mıyız?’ diye düşünür. Oysa artık çalışamayacak durumdaki bir insana böyle yaklaşmak vicdansızlık.

Kapitalist sistemin insanı değersizleştirdiğini vurgulayan Mutlu, şunları söyledi:
O kapitalist iştahın içinde insanlara verilen değer bu. Ama bir de hukuk var ya da hukuk var demek istiyoruz. Bu muameleyi gören insanların hakkını araması gerek. İnsan onuruna aykırı koşullarda çalışmanın kabul edilemez. Bu bir değil, iki değil. Aile lokantasında ya da dededen kalma bakkalda 12 saat çalışılır belki, ama bu öyle bir şey değil.
Mutlu, büyük sermaye gruplarına dönüşen bu marketlerin denetlenmesi gerektiğini savunarak, şöyle konuştu:
Eğer buralarda adım atılmazsa bu işin sonu siyasi bir noktaya gider. İnsanların zihninde ‘bunlara neden dokunulmuyor’ sorusu belirir. Empati yapılması gerekiyor. O insanların o durumda olması, herkesin içini acıtmalı. Herkesin evladı, yakını o duruma düşebilir.
Hukuki mücadelenin önemine de değinen Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ne kadar geri döner, ne kadar uzun sürer bu davalar, bilmiyoruz. Ama kayda geçirilmesi gerekir. Bir iki video izleyip geçmemek lazım. İnsan onuruna aykırı çalışma, çocuk işçiliği kadar önemli bir mesele. Bazı işler var, çok zordur ama 10 bin dolar maaş alırsınız. Ya da deniz fenerinde unutulursunuz ama karşılığı olur. Burada ise zor şartlar var, ama karşılık yok. Basit bir sandalye bile yok. Kasiyerler ayakta durmak zorunda. Oysa bazı otobüs duraklarında bile yaslanacak şeyler var. Böyle bir düzenleme neye zarar?
“Bu kadar insanın, bu kadar düşük ücretlerle, bu kadar kötü koşullarda çalışması kabul edilemez,” diyen Mutlu, yöneticilerin de sorumluluğu olduğunu belirtti: “Kraldan kralcı müdürler, müdür yardımcıları var. Bir inisiyatif kullansalar, pek çok şey değişir.”
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