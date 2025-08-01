“Market çalışanlarının durumu insan onuruna aykırı, bu bir insanlık suçudur”

Ne kadar geri döner, ne kadar uzun sürer bu davalar, bilmiyoruz. Ama kayda geçirilmesi gerekir. Bir iki video izleyip geçmemek lazım. İnsan onuruna aykırı çalışma, çocuk işçiliği kadar önemli bir mesele. Bazı işler var, çok zordur ama 10 bin dolar maaş alırsınız. Ya da deniz fenerinde unutulursunuz ama karşılığı olur. Burada ise zor şartlar var, ama karşılık yok. Basit bir sandalye bile yok. Kasiyerler ayakta durmak zorunda. Oysa bazı otobüs duraklarında bile yaslanacak şeyler var. Böyle bir düzenleme neye zarar?