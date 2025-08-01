Jeoloji Mühendisi Perinçek Gemlik’e dikkat çekti: 6 Şubat depremlerine benzer bir hareketlilik var

“Bu deprem tetikleme yapabilir. Ama Güney’den Kuzey’e; Filipinler’den Japonya’ya, oradan Kamçatka’ya, oradan da Kril Adaları’ndan Amerika’ya uzanan hat boyunca tetikleme yapabilir. Ama bu deprem Türkiye’yi hiçbir şekilde tetiklemez. Yalnız komşu fayları, komşu dalma-batma zonlarını tetikler. Bu depremden önce 7.4’lük bir deprem var bu zon üzerinde, o bunu tetikledi diye söyleniyor. Bu 8.8’den sonra orada bir volkanik bir aktivite başladı. Bu da normal bir şey. Dalma-batma zonlarında yavaş yavaş aşağı dalan okyanusal kabuk aşağı daldıkça ısı artıyor ve eriyor. Sonrasında yukarıya volkan püskürmesi yaşanıyor.

Eğer deprem odak noktaları daire içinde yer alıyorsa o zaman bir magmatik sokulum söz konusu, düz bir şekilde yer alıyorsa fay ile ilgili. Santorini’de bunu yaşadık, dairesel bir alan içinde bu oldu. Hatta bizim en son 23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen deprem çok kısa sürdü, İstanbul’da da duyuldu. Aynı zamanda gözlerden uzakta kalan bir Simav depremleri var. Marmara’daki deprem sayısından daha çok deprem sayısı Simav’ın hemen kuzeyinde yaratıldı ve o depremler de bir dairesel alan içinde oluştu. Sonuç şu; burada da aşağıdan yukarıya magmatik sokulum var. Hemen püskürecek hali yok ama uzun vadede püskürebilir.”