Gazeteci Ferit Demir anlattı: Narin Güran cinayetinde son gelişmeler neler?

Mahkemede verilen bir mahkumiyet kararı var. Çok önemli bir delil çıkar ve ‘katil budur’ denir, o zaman her şey mümkündür. Bunun kanıtlanması lazım. Görüntülerden kimseyi teşhis edemeyiz. Bu görüntülerin bilişim uzmanları tarafından incelenmesi gerekiyor. İsimsiz hesaplar bu olayda doğruları yazan gazetecileri ya da belirli kişileri sürekli algı yapıyorlar küfür ve hakaretlerle. Bize böyle yaparak ne olacak onu aklım almıyor. Katil Nevzat dendiği zaman biz karşı mı çıkacağız. Katil korunabilir mi? Mahkeme ne karar verirse odur. Gazetecinin bir çıkarı olmaz.