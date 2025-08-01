Gazeteci Ferit Demir anlattı: Narin Güran cinayetinde son gelişmeler neler?
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Akademisyen Gültekin Çetiner ve Gazeteci Ferit Demir oldu.
Gazeteci Ferit Demir, Narin Güran cinayeti davasının son gelişmelerini ve Palu’da meydana gelen göçük hakkında detaylar paylaştı. Gazeteci Ferit Demir, Narin Güran cinayetinin son gelişmelerini anlattı. ‘Gerçekleri değiştirmeye çalışıyorlar’ diyen Demir, şöyle konuştu:
Ortaya çıkan yeni bir görüntü yok. Daren-2 görüntüsünün iyileştirildiği iddia edildi. Mahkeme görüntüyü TÜBİTAK’a gönderilmiş ve mahkemeye sunulmuştu. Nevzat Bahtiyar ve Güran aileleri rapor hazırlamıştı, karşılıklı. Ancak istinaf bunları reddetmişti. Görüntülerin gerçek olup olmadığı için analiz yapılması lazım. Yargıtay’ın böyle bir tasaruf yapma lüksü yok. 2 nokta görülüyor ancak insan olup olmadığı belli olmuyor. Ancak birileri Nevzat ve Narin’dir diyor. Doğruları söyleyince Türkiye’de tehdit ve linç ediliyorsunuz. Gerçekleri değiştirmeye çalışıyorlar. Mahkemenin karar vermesi için görüntü analizi lazım.
'Algı yapıyorlar'
'Mahkeme ne karar verirse odur. Gazetecinin bir çıkarı olmaz' ifadelerini kullanan Demir, şunları söyledi:
Mahkemede verilen bir mahkumiyet kararı var. Çok önemli bir delil çıkar ve ‘katil budur’ denir, o zaman her şey mümkündür. Bunun kanıtlanması lazım. Görüntülerden kimseyi teşhis edemeyiz. Bu görüntülerin bilişim uzmanları tarafından incelenmesi gerekiyor. İsimsiz hesaplar bu olayda doğruları yazan gazetecileri ya da belirli kişileri sürekli algı yapıyorlar küfür ve hakaretlerle. Bize böyle yaparak ne olacak onu aklım almıyor. Katil Nevzat dendiği zaman biz karşı mı çıkacağız. Katil korunabilir mi? Mahkeme ne karar verirse odur. Gazetecinin bir çıkarı olmaz.
'Çember daralmadı, genişledi'
'Baskıyla, hakaretle gerçekleri ters düz etmeye çalışıyorlar' diyen Ferit Demir, sözlerini şöyle noktaladı:
Bu davada en önemli analizi yapan İstinaf Mahkemesi Başkanı. Karşı oy kullanmıştı. Salim Güran’ın aracında DNA bulundu, işçisi ifade verdi ve bu kanıttır. Bir suçluyu ilan etti. Ancak anne ve kardeşle ilgili elde edilen deliller hukuka uygun değildir dedi. Bu da kolluk görevini yapmadı demek. Zamanında deliller toplanmamış, katilin kim ya da kimler olduğunu belirtecek yeteri kadar kanıt elde edilmemiş. İl Jandarma Komutanı’nın ‘çember daralıyor’ dediği yer vardı. Çember daralmadı genişledi. Davadaki tüm olumsuzluklar kamuoyunda tartışılıyor. Kolluk birinci gün delilleri toplasaydı gerekli işlemleri yapsaydı, Enes birinci gün sorgulansaydı yüzündeki morluklar Adli Tıp’a gönderilseydi bugün tüm gerçekler ortaya çıkmış olurdu. Malesef kolluk görevlerini yapmadı. Şu anda algı ile var olan gerçek değiştirilmeye çalışılıyor. Gerçekler algıyla değişmez. Baskıyla, hakaretle gerçekleri ters düz etmeye çalışıyorlar.