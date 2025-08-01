https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ak-partiden-dizi-arastirmasi-en-cok-izlenen-dizi-uzak-sehir-oldu-1098300431.html
AK Parti’den dizi araştırması: En çok izlenen dizi ‘Uzak Şehir’ oldu
AK Parti’den dizi araştırması: En çok izlenen dizi ‘Uzak Şehir’ oldu
Sputnik Türkiye
AK Parti seçmenin medya tercihleri ve dizilere duyulan ilgilerini araştırdı ve ankette toplumun tercih ettiği diziler incelendi. Çalışmada devletin güçlü... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T12:38+0300
2025-08-01T12:38+0300
2025-08-01T12:38+0300
türki̇ye
türkiye
ak parti
televizyon
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dizi
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tv dizisi
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AK Parti toplumun nabzını tutmak için araştırmalar yapmayı sürdürüyor. AK Parti’nin masasında yer alan bir ankette toplumun dizi tercihleri analiz edildi. Toplumun dizi tercihlerinde devletin güçlü olduğu, adaletin sağlandığı, düzenin kurulduğu kurguların öne çıktığı ifade edildi.Toplumun dizi tercihlerine ilişkin; siyasal düzlemde de benzer bir düzen ve huzur arzusunun izlerini taşıdığı vurgulandı. Toplumun, gerçek dünyada eksikliğini hissettiği toplumsal güven ve anlam duygusunu ekranlar aracılığıyla kolektif bir telafi mekânına dönüştürdüğü tespitine de yer verildi.En çok izlenen dizilerBu tespitler sonrasında çalışmada toplumun dizi tercihleri sıralandı. Çalışmaya katılanlar arasında dizi izlemediğini ifade edenlerin oranı yüzde 32 olurken, dizi izleyenler arasında en çok izlenen dizi ‘Uzak Şehir’ oldu. Dizi izleyenlerin yüzde 13,1 bu diziyi izlediklerini ifade etti. Yabancı dizi izleyenlerin oranı ise yüzde 1,5 oldu.Ankette en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bugun-vizyona-giren-yeni-filmler-komediden-aksiyona-korku-dan-animasyona-11-film-gosterime-girdi-1098299734.html
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en çok izlenen diziler 2025, ak parti dizi anketi, türk halkının dizi tercihleri, dizi izleme alışkanlıkları türkiye, uzak şehir dizisi izlenme oranı
en çok izlenen diziler 2025, ak parti dizi anketi, türk halkının dizi tercihleri, dizi izleme alışkanlıkları türkiye, uzak şehir dizisi izlenme oranı
AK Parti’den dizi araştırması: En çok izlenen dizi ‘Uzak Şehir’ oldu
Özel
AK Parti seçmenin medya tercihleri ve dizilere duyulan ilgilerini araştırdı ve ankette toplumun tercih ettiği diziler incelendi. Çalışmada devletin güçlü olduğu, adaletin sağlandığı, düzenin kurulduğu kurguların daha fazla ilgi gördüğüne dikkat çekildi.
AK Parti toplumun nabzını tutmak için araştırmalar yapmayı sürdürüyor. AK Parti’nin masasında yer alan bir ankette toplumun dizi tercihleri analiz edildi. Toplumun dizi tercihlerinde devletin güçlü olduğu, adaletin sağlandığı, düzenin kurulduğu kurguların öne çıktığı ifade edildi.
Toplumun dizi tercihlerine ilişkin; siyasal düzlemde de benzer bir düzen ve huzur arzusunun izlerini taşıdığı vurgulandı. Toplumun, gerçek dünyada eksikliğini hissettiği toplumsal güven ve anlam duygusunu ekranlar aracılığıyla kolektif bir telafi mekânına dönüştürdüğü tespitine de yer verildi.
Bu tespitler sonrasında çalışmada toplumun dizi tercihleri sıralandı. Çalışmaya katılanlar arasında dizi izlemediğini ifade edenlerin oranı yüzde 32 olurken, dizi izleyenler arasında en çok izlenen dizi ‘Uzak Şehir’ oldu. Dizi izleyenlerin yüzde 13,1 bu diziyi izlediklerini ifade etti. Yabancı dizi izleyenlerin oranı ise yüzde 1,5 oldu.
Ankette en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı:
Mehmed Fetihler Sultanı: 1,5
Yabancı dizi izleyenler: 1,5