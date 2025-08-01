https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ak-partiden-dizi-arastirmasi-en-cok-izlenen-dizi-uzak-sehir-oldu-1098300431.html

AK Parti’den dizi araştırması: En çok izlenen dizi ‘Uzak Şehir’ oldu

AK Parti’den dizi araştırması: En çok izlenen dizi ‘Uzak Şehir’ oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti seçmenin medya tercihleri ve dizilere duyulan ilgilerini araştırdı ve ankette toplumun tercih ettiği diziler incelendi. Çalışmada devletin güçlü... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T12:38+0300

2025-08-01T12:38+0300

2025-08-01T12:38+0300

türki̇ye

türkiye

ak parti

televizyon

radyo ve televizyon üst kurulu

dizi

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tv dizisi

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AK Parti toplumun nabzını tutmak için araştırmalar yapmayı sürdürüyor. AK Parti’nin masasında yer alan bir ankette toplumun dizi tercihleri analiz edildi. Toplumun dizi tercihlerinde devletin güçlü olduğu, adaletin sağlandığı, düzenin kurulduğu kurguların öne çıktığı ifade edildi.Toplumun dizi tercihlerine ilişkin; siyasal düzlemde de benzer bir düzen ve huzur arzusunun izlerini taşıdığı vurgulandı. Toplumun, gerçek dünyada eksikliğini hissettiği toplumsal güven ve anlam duygusunu ekranlar aracılığıyla kolektif bir telafi mekânına dönüştürdüğü tespitine de yer verildi.En çok izlenen dizilerBu tespitler sonrasında çalışmada toplumun dizi tercihleri sıralandı. Çalışmaya katılanlar arasında dizi izlemediğini ifade edenlerin oranı yüzde 32 olurken, dizi izleyenler arasında en çok izlenen dizi ‘Uzak Şehir’ oldu. Dizi izleyenlerin yüzde 13,1 bu diziyi izlediklerini ifade etti. Yabancı dizi izleyenlerin oranı ise yüzde 1,5 oldu.Ankette en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı:

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