https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/3-katli-binanin-merdiveni-coktu-20-kisiyi-itfaiye-kurtardi-bina-yikiliyor-sandik-merdivenimiz-1098300787.html

3 katlı binanın merdiveni çöktü, 20 kişiyi itfaiye kurtardı: Bina yıkılıyor sandık, merdivenimiz çökmüş

3 katlı binanın merdiveni çöktü, 20 kişiyi itfaiye kurtardı: Bina yıkılıyor sandık, merdivenimiz çökmüş

Sputnik Türkiye

Adana'da merdiveni çöken apartmanda mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi, binaya girişler yasaklandı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T13:18+0300

2025-08-01T13:18+0300

2025-08-01T13:18+0300

türki̇ye

adana

merdiven

çökme

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Adana'nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın merdiveni henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Apartman sakinleri mahsur kaldıMerdivenin çökmesi nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, itfaiye merdiveniyle 5 dairedeki 20 kişiyi tahliye etti.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çeşitli kontroller yaptığı binaya giriş yasaklandı.Polis ekipleri, bina etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.'Bina yıkılıyor sandık'İtfaiye ekibince dairesinden tahliye edilenlerden Ekrem Adıyan (59), 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından merdivende çatlaklar oluştuğunu ifade etti.Saat 07.00 sıralarında gürültüye uyandıklarını belirten Adıyan, "Bina yıkılıyor sandık, merdivenimiz çökmüş. Bina sağlam, herhangi bir şey yok. Herhangi bir yaralımız yok. İşe giden bir kızımız kapıyı açtığı sırada ses duyuyor. Biraz geri çekiliyor, bu sırada merdiven yıkılıyor. Sesi duymasa merdivene çıksa Allah göstermesin kötü sonuçlar olabilirdi." diye konuştu.AFAD ve Büyükşehir Belediyesinden gelen ekiplerin kontroller yaptığını dile getiren Adıyan, verilecek karara kadar apartmana girişlerin yasaklandığını bildirdi.Adıyan, gidecekleri yerlerinin olmadığını, yetkililerden konaklama için yardım beklediklerini kaydetti.

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adana, merdiven, çökme