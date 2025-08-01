https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/2-dunya-savasindan-sonra-yeni-uluslararasi-duzenin-temelini-atan-potsdam-konferansinin-80-yil-1098312753.html
2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni uluslararası düzenin temelini atan Potsdam Konferansı'nın 80. yıl dönümü
2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni uluslararası düzenin temelini atan Potsdam Konferansı'nın 80. yıl dönümü
Sputnik Türkiye
Tam 80 yıl önce 1 Ağustos 1945'te Almanya'nın Potsdam şehrinde toplanan konferans kapsamında Potsdam Anlaşması imzalandı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T19:04+0300
2025-08-01T19:04+0300
2025-08-01T19:04+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
2. dünya savaşı
potsdam konferansı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098312555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9b215a350ee7f458dd9ce2156a9fe5c.png
Bu anlaşma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın geleceğini ve Avrupa'daki sınırları belirledi. Konferansın ana gündemini Almanya'nın silahsızlandırılması, dört işgal bölgesine ayrılması ve savaş suçlularının yargılanması gibi konular oluşturdu.Konferansta alınan kararlar, Almanya ve Avusturya'nın geleceği, Polonya'nın sınırları ve Japonya'ya karşı savaşın seyri üzerinde belirleyici rol oynadı.Potsdam Konferansı'nın kronolojisi, önemi ve bugün üzerindeki etkileri, Sputnik'in infografiğinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098312555_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e2b3bdadc2338ca90c7967eb20929e68.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, 2. dünya savaşı, potsdam konferansı, инфографика
i̇nfografi̇k, 2. dünya savaşı, potsdam konferansı, инфографика
2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni uluslararası düzenin temelini atan Potsdam Konferansı'nın 80. yıl dönümü
Tam 80 yıl önce 1 Ağustos 1945'te Almanya'nın Potsdam şehrinde toplanan konferans kapsamında Potsdam Anlaşması imzalandı.
Bu anlaşma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın geleceğini ve Avrupa'daki sınırları belirledi. Konferansın ana gündemini Almanya'nın silahsızlandırılması, dört işgal bölgesine ayrılması ve savaş suçlularının yargılanması gibi konular oluşturdu.
Konferansta alınan kararlar, Almanya ve Avusturya'nın geleceği, Polonya'nın sınırları ve Japonya'ya karşı savaşın seyri üzerinde belirleyici rol oynadı.
Potsdam Konferansı'nın kronolojisi, önemi ve bugün üzerindeki etkileri, Sputnik'in infografiğinde.