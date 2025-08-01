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2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni uluslararası düzenin temelini atan Potsdam Konferansı'nın 80. yıl dönümü
2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni uluslararası düzenin temelini atan Potsdam Konferansı'nın 80. yıl dönümü
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Tam 80 yıl önce 1 Ağustos 1945'te Almanya'nın Potsdam şehrinde toplanan konferans kapsamında Potsdam Anlaşması imzalandı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T19:04+0300
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i̇nfografi̇k
2. dünya savaşı
potsdam konferansı
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Bu anlaşma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın geleceğini ve Avrupa'daki sınırları belirledi. Konferansın ana gündemini Almanya'nın silahsızlandırılması, dört işgal bölgesine ayrılması ve savaş suçlularının yargılanması gibi konular oluşturdu.Konferansta alınan kararlar, Almanya ve Avusturya'nın geleceği, Polonya'nın sınırları ve Japonya'ya karşı savaşın seyri üzerinde belirleyici rol oynadı.Potsdam Konferansı'nın kronolojisi, önemi ve bugün üzerindeki etkileri, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, 2. dünya savaşı, potsdam konferansı, инфографика
i̇nfografi̇k, 2. dünya savaşı, potsdam konferansı, инфографика

2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni uluslararası düzenin temelini atan Potsdam Konferansı'nın 80. yıl dönümü

19:04 01.08.2025
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Tam 80 yıl önce 1 Ağustos 1945'te Almanya'nın Potsdam şehrinde toplanan konferans kapsamında Potsdam Anlaşması imzalandı.
Bu anlaşma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın geleceğini ve Avrupa'daki sınırları belirledi. Konferansın ana gündemini Almanya'nın silahsızlandırılması, dört işgal bölgesine ayrılması ve savaş suçlularının yargılanması gibi konular oluşturdu.
Konferansta alınan kararlar, Almanya ve Avusturya'nın geleceği, Polonya'nın sınırları ve Japonya'ya karşı savaşın seyri üzerinde belirleyici rol oynadı.
Potsdam Konferansı'nın kronolojisi, önemi ve bugün üzerindeki etkileri, Sputnik'in infografiğinde.
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