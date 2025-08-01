Lindsay Lohan ve Jamie Lee Curtis yıllar sonra yeniden buluştu: 'Freakier Friday' Londra’da prömiyer yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra, 2000’lerin sevilen gençlik filmlerinden biri olan Freaky Friday’in devam filmi Freakier Friday’in dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. Filmin başrol oyuncuları Lindsay Lohan ve Jamie Lee Curtis, kırmızı halıda birlikte poz vererek yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin heyecanını paylaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra, 2000’lerin sevilen gençlik filmlerinden biri olan Freaky Friday’in devam filmi Freakier Friday’in dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. Filmin başrol oyuncuları Lindsay Lohan ve Jamie Lee Curtis, kırmızı halıda birlikte poz vererek yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin heyecanını paylaştı.
2003 yılında gösterime giren Freaky Friday, annesiyle sürekli çatışma yaşayan bir genç kızın, bir gün gizemli bir şekilde annesiyle bedenlerinin yer değiştirmesiyle gelişen olayları konu alıyordu. Film, hem komedi unsurlarıyla hem de aile bağlarına dair mesajlarıyla dönemin en beğenilen gençlik yapımlarından biri olmuştu.
2003 yılında gösterime giren Freaky Friday, annesiyle sürekli çatışma yaşayan bir genç kızın, bir gün gizemli bir şekilde annesiyle bedenlerinin yer değiştirmesiyle gelişen olayları konu alıyordu. Film, hem komedi unsurlarıyla hem de aile bağlarına dair mesajlarıyla dönemin en beğenilen gençlik yapımlarından biri olmuştu.
Yeni film Freakier Friday, aynı beden değişimi temasını bu kez farklı bir aile yapısı ve günümüz teknolojileriyle harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Orijinal kadrodan Lohan ve Curtis’in yeniden rollerine döndüğü yapımda, aralarındaki dinamik daha olgun bir çerçevede ele alınıyor. Filmde ayrıca iki karakterin çocuklarının da dahil olduğu yeni bir kuşak çatışması yer alıyor.
Yeni film Freakier Friday, aynı beden değişimi temasını bu kez farklı bir aile yapısı ve günümüz teknolojileriyle harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Orijinal kadrodan Lohan ve Curtis’in yeniden rollerine döndüğü yapımda, aralarındaki dinamik daha olgun bir çerçevede ele alınıyor. Filmde ayrıca iki karakterin çocuklarının da dahil olduğu yeni bir kuşak çatışması yer alıyor.
Odeon Luxe Leicester Square'de düzenlenen etkinliğe, sağdan sola, genç aktris Sophia Hammons, ABD'li oyuncu ve model Chad Michael Murray, oyuncu Jamie Lee Curtis, oyuncu ve şarkıcı Lindsay Lohan, aktris Julia Butters ve oyuncu Manny Jacinto da katıldı.
Odeon Luxe Leicester Square'de düzenlenen etkinliğe, sağdan sola, genç aktris Sophia Hammons, ABD'li oyuncu ve model Chad Michael Murray, oyuncu Jamie Lee Curtis, oyuncu ve şarkıcı Lindsay Lohan, aktris Julia Butters ve oyuncu Manny Jacinto da katıldı.
Disney yapımı filmde, Jamie Lee Curtis bir kez daha kontrollü ve kuralcı anne Tess Coleman’ı, Lindsay Lohan ise kendi çocuklarıyla sorunlar yaşayan yetişkin bir kadın olarak yeniden Anna karakterini canlandırıyor.
Disney yapımı filmde, Jamie Lee Curtis bir kez daha kontrollü ve kuralcı anne Tess Coleman’ı, Lindsay Lohan ise kendi çocuklarıyla sorunlar yaşayan yetişkin bir kadın olarak yeniden Anna karakterini canlandırıyor.
Yeni oyuncu kadrosunda Sophia Hammons gibi genç yıldızlar da yer alıyor.
Yeni oyuncu kadrosunda Sophia Hammons gibi genç yıldızlar da yer alıyor.