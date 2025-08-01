Lindsay Lohan ve Jamie Lee Curtis yıllar sonra yeniden buluştu: 'Freakier Friday' Londra’da prömiyer yaptı

© AA / Wiktor Szymanowicz

Yeni film Freakier Friday, aynı beden değişimi temasını bu kez farklı bir aile yapısı ve günümüz teknolojileriyle harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Orijinal kadrodan Lohan ve Curtis’in yeniden rollerine döndüğü yapımda, aralarındaki dinamik daha olgun bir çerçevede ele alınıyor. Filmde ayrıca iki karakterin çocuklarının da dahil olduğu yeni bir kuşak çatışması yer alıyor.