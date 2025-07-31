https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/temmuz-ayi-dogum-yardimi-odemeleri-bugun-yatiyor-mu-1098275576.html
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün yatıyor mu?
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün yatıyor mu?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hesaba geçeceğini açıkladı 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T13:45+0300
2025-07-31T13:45+0300
2025-07-31T14:17+0300
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radyo
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
doğum yardımı
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında doğum yardımları üzerine konuşan Okan Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Temmuz ayı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıklamasını aktardı.Aslan, doğan ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5 bin TL yardım yapıldığını, bu desteğin 60 aya kadar sürdüğünü belirtti. Yaklaşık 300 bin annenin hesabına toplamda 2,6 milyar TL yatırıldığını ifade eden Aslan, ödemelerin e-Devlet ve mobil uygulamalar üzerinden sorgulanabileceğini, hiçbir vergi ya da kesintiye tabi olmadığını söyledi. Aslan, sosyal yardımlara duyulan ihtiyacın artmasını eleştirerek şunları söyledi:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, doğum yardımı, haber, türkiye
radyo sputnik, radyo, radyo, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, doğum yardımı, haber, türkiye
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün yatıyor mu?
13:45 31.07.2025 (güncellendi: 14:17 31.07.2025)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hesaba geçeceğini açıkladı
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında doğum yardımları üzerine konuşan Okan Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Temmuz ayı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıklamasını aktardı.
Aslan, doğan ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5 bin TL yardım yapıldığını, bu desteğin 60 aya kadar sürdüğünü belirtti.
Yaklaşık 300 bin annenin hesabına toplamda 2,6 milyar TL yatırıldığını ifade eden Aslan, ödemelerin e-Devlet ve mobil uygulamalar üzerinden sorgulanabileceğini, hiçbir vergi ya da kesintiye tabi olmadığını söyledi.
Aslan, sosyal yardımlara duyulan ihtiyacın artmasını eleştirerek şunları söyledi:
Bir ülkede insanlar sosyal yardıma muhtaç olmaktan kurtarılırsa, iktidar işini o zaman güzel yapmış diyebiliriz. Yardım miktarlarının artışıyla övünmenin değil, insanların kendi kazançlarıyla yaşamlarını sürdürebildiği bir sistemin kurulmasının esas başarıdır.