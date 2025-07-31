https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/temmuz-ayi-dogum-yardimi-odemeleri-bugun-yatiyor-mu-1098275576.html

Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün yatıyor mu?

Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün yatıyor mu?

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hesaba geçeceğini açıkladı 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T13:45+0300

2025-07-31T13:45+0300

2025-07-31T14:17+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

doğum yardımı

haber

türkiye

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Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında doğum yardımları üzerine konuşan Okan Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Temmuz ayı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıklamasını aktardı.Aslan, doğan ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5 bin TL yardım yapıldığını, bu desteğin 60 aya kadar sürdüğünü belirtti. Yaklaşık 300 bin annenin hesabına toplamda 2,6 milyar TL yatırıldığını ifade eden Aslan, ödemelerin e-Devlet ve mobil uygulamalar üzerinden sorgulanabileceğini, hiçbir vergi ya da kesintiye tabi olmadığını söyledi. Aslan, sosyal yardımlara duyulan ihtiyacın artmasını eleştirerek şunları söyledi:

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2025

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, doğum yardımı, haber, türkiye