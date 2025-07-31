https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/son-50-yilda-dunyada-yasanan-en-buyuk-depremler-hangileri-1098285922.html

Son 50 yılda dünyada yaşanan en büyük depremler hangileri?

Son 50 yılda dünyada yaşanan en büyük depremler hangileri?

Sputnik Türkiye

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, tarihte ölçüm cihazlarıyla kaydedilmiş en büyük 10... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T19:53+0300

2025-07-31T19:53+0300

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hawaii

abd

deprem

tsunami

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Bu sarsıntı, sadece yerel değil küresel ölçekte alarma neden oldu. Tsunami uyarıları Japonya, Hawaii ve ABD'nin batı kıyısına kadar yayıldı.Sputnik, son 50 yılda dünyanın yaşadığı en büyük deprem ve tsunamileri bir infografikle derledi.

kamçatka yarımadası

japonya

hawaii

abd

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2025

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i̇nfografi̇k, kamçatka yarımadası, japonya, hawaii, abd, инфографика, deprem, tsunami