https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/son-50-yilda-dunyada-yasanan-en-buyuk-depremler-hangileri-1098285922.html
Son 50 yılda dünyada yaşanan en büyük depremler hangileri?
Son 50 yılda dünyada yaşanan en büyük depremler hangileri?
Sputnik Türkiye
Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, tarihte ölçüm cihazlarıyla kaydedilmiş en büyük 10... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T19:53+0300
2025-07-31T19:53+0300
2025-08-01T11:53+0300
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kamçatka yarımadası
japonya
hawaii
abd
deprem
tsunami
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Bu sarsıntı, sadece yerel değil küresel ölçekte alarma neden oldu. Tsunami uyarıları Japonya, Hawaii ve ABD'nin batı kıyısına kadar yayıldı.Sputnik, son 50 yılda dünyanın yaşadığı en büyük deprem ve tsunamileri bir infografikle derledi.
kamçatka yarımadası
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i̇nfografi̇k, kamçatka yarımadası, japonya, hawaii, abd, инфографика, deprem, tsunami
i̇nfografi̇k, kamçatka yarımadası, japonya, hawaii, abd, инфографика, deprem, tsunami
Son 50 yılda dünyada yaşanan en büyük depremler hangileri?
19:53 31.07.2025 (güncellendi: 11:53 01.08.2025)
Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, tarihte ölçüm cihazlarıyla kaydedilmiş en büyük 10 depremden biri olarak kayıtlara geçti.
Bu sarsıntı, sadece yerel değil küresel ölçekte alarma neden oldu. Tsunami uyarıları Japonya, Hawaii ve ABD'nin batı kıyısına kadar yayıldı.
Sputnik, son 50 yılda dünyanın yaşadığı en büyük deprem ve tsunamileri bir infografikle derledi.