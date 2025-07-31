https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/prof-dr-aziz-celik--grev-ertelenince-60-gun-sonra-devam-etmek-mumkun-degil-1098271086.html
Prof. Dr. Aziz Çelik: " Grev ertelenince, 60 gün sonra devam etmek mümkün değil"
Prof. Dr. Aziz Çelik: " Grev ertelenince, 60 gün sonra devam etmek mümkün değil"
Sputnik Türkiye
Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamnı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T11:41+0300
2025-07-31T11:41+0300
2025-07-31T11:48+0300
yeri̇ ve zamani
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aziz çelik
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radyo
grev
grev hakkı
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Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci, grevlerin ertelenmesi ve ekonomi yönetiminin etkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.Prof. Dr. Aziz Çelik, hükümetin toplu sözleşme sürecini bilerek ve isteyerek uzattığını belirtti ve şunları söyledi:Çelik, hükümetin önce önerdiği zam teklifini geri çektiğini belirterek şöyle konuştu:'Hükümet, işçileri daha düşük oranlara razı etmeye çalışıyor'Asgari ücrette olduğu gibi kamu işçilerine de benzer bir yaklaşım sergilendiğini ifade eden Çelik:Toplu sözleşme sürecinin yalnızca kamu işçilerini değil, memurları ve özel sektör sözleşmelerini de etkilediğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Çelik, grev erteleme kararını da anayasal bir hakkın fiilen ortadan kaldırılması olarak yorumladı:Sendikal cephedeki bölünmeye de dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:Geniş tanımlı işsizliğin 14 milyona yaklaşması üzerine değerlendirmelerde bulunan Çelik, ekonomi politikalarının hatalı teşhislerle yürütüldüğünü savundu:
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
türkiye, aziz çelik, güçlü özgan, radyo sputnik, radyo, radyo, grev, grev hakkı, hak-i̇ş, türk-i̇ş, kamu işçisi
türkiye, aziz çelik, güçlü özgan, radyo sputnik, radyo, radyo, grev, grev hakkı, hak-i̇ş, türk-i̇ş, kamu işçisi
Prof. Dr. Aziz Çelik: " Grev ertelenince, 60 gün sonra devam etmek mümkün değil"
11:41 31.07.2025 (güncellendi: 11:48 31.07.2025)
Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamnı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.
Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci, grevlerin ertelenmesi ve ekonomi yönetiminin etkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Aziz Çelik, hükümetin toplu sözleşme sürecini bilerek ve isteyerek uzattığını belirtti ve şunları söyledi:
İşçileri yordu, bıktırdı ve daha düşük zam oranlarına razı etme hakkı izledi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Süreç, mart ayında tamamlanabilirdi. Ciddi teklif Temmuz ayına kadar sarktı. Bu, kamu yönetiminde görülmüş bir uygulama değildir.
Çelik, hükümetin önce önerdiği zam teklifini geri çektiğini belirterek şöyle konuştu:
5 puanlık farkın toplam maliyeti 6 ayda 8-10 milyar lirayı buluyor. Bu, miktar olarak önemli değil. Esas mesele, kamu sözleşmelerinde resmi enflasyon oranının dahi verilmek istenmemesidir.
'Hükümet, işçileri daha düşük oranlara razı etmeye çalışıyor'
Asgari ücrette olduğu gibi kamu işçilerine de benzer bir yaklaşım sergilendiğini ifade eden Çelik:
Geçmiş dönemin enflasyon oranı bile verilmek istenmiyor. Bu devlet ciddiyetine yakışmaz. Çalışma Bakanı’nın daha önce gerçekleşen enflasyon oranını kabul etti ama daha sonra bu sözünden döndü. Hükümet, işçileri daha düşük oranlara razı etmeye çalışıyor.
Toplu sözleşme sürecinin yalnızca kamu işçilerini değil, memurları ve özel sektör sözleşmelerini de etkilediğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eylül-Ekim aylarında yapılacak metal sözleşmeleri de bu yaklaşımdan etkilenecek. Hedef, ücret politikasını hedef enflasyona sabitlemek.
Çelik, grev erteleme kararını da anayasal bir hakkın fiilen ortadan kaldırılması olarak yorumladı:
Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı hale gelen grev hakkı, artık uygulanamaz durumda. Grev ertelenince, 60 gün sonra devam etmek mümkün değil. Ben sizi greve de çıkartmam, istediğinizi de vermem.
Sendikal cephedeki bölünmeye de dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:
Masada blok bir yapı yok. Türk-İş ve Hak-İş ortak teklif verdiler ama ortak eylem yapmadılar. Hak-İş’in bu konuda ısrarcı olmayacağı, hükümetle çatışma istemediği konuşuluyor. 600 bin işçinin sözleşme beklerken Hak-İş Başkanı’nın Güney Afrika’da bir toplantıya katılıyor. Memleket yanıyor ama konfederasyon başkanı sahada değil.
Geniş tanımlı işsizliğin 14 milyona yaklaşması üzerine değerlendirmelerde bulunan Çelik, ekonomi politikalarının hatalı teşhislerle yürütüldüğünü savundu:
Faiz düşüşüyle yatırımların artacağı varsayılıyor ama ücretlerin baskılanması nedeniyle talep oluşmuyor. Talep yoksa işveren neden yatırım yapsın? Kamu sözleşmeleriyle talep bastırılıyor ve bu durumun istihdama yansıyacak. 13 milyonu aşkın geniş tanımlı işsizin olduğu bir ülkede talebi bastırmak, yatırımları da istihdamı da artırmaz