https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/prof-dr-aziz-celik--grev-ertelenince-60-gun-sonra-devam-etmek-mumkun-degil-1098271086.html

Prof. Dr. Aziz Çelik: " Grev ertelenince, 60 gün sonra devam etmek mümkün değil"

Prof. Dr. Aziz Çelik: " Grev ertelenince, 60 gün sonra devam etmek mümkün değil"

Sputnik Türkiye

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamnı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T11:41+0300

2025-07-31T11:41+0300

2025-07-31T11:48+0300

yeri̇ ve zamani

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grev hakkı

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Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci, grevlerin ertelenmesi ve ekonomi yönetiminin etkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.Prof. Dr. Aziz Çelik, hükümetin toplu sözleşme sürecini bilerek ve isteyerek uzattığını belirtti ve şunları söyledi:Çelik, hükümetin önce önerdiği zam teklifini geri çektiğini belirterek şöyle konuştu:'Hükümet, işçileri daha düşük oranlara razı etmeye çalışıyor'Asgari ücrette olduğu gibi kamu işçilerine de benzer bir yaklaşım sergilendiğini ifade eden Çelik:Toplu sözleşme sürecinin yalnızca kamu işçilerini değil, memurları ve özel sektör sözleşmelerini de etkilediğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Çelik, grev erteleme kararını da anayasal bir hakkın fiilen ortadan kaldırılması olarak yorumladı:Sendikal cephedeki bölünmeye de dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:Geniş tanımlı işsizliğin 14 milyona yaklaşması üzerine değerlendirmelerde bulunan Çelik, ekonomi politikalarının hatalı teşhislerle yürütüldüğünü savundu:

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2025

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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