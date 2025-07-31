Kızıldeniz'in saklı hazinesi: Big Brother Adaları

Kızıldeniz’in güney rotasında yer alan Big Brother Adaları, güçlü akıntıları ve zengin deniz yaşamıyla dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.
Kızıldeniz’in güney rotasında yer alan Big Brother Adaları, güçlü akıntıları ve zengin deniz yaşamıyla dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.
Bölge, yalnızca biyolojik çeşitliliğiyle değil, su altında sakladığı tarihiyle de öne çıkıyor.
Bölge, yalnızca biyolojik çeşitliliğiyle değil, su altında sakladığı tarihiyle de öne çıkıyor.
Adaların en dikkat çekici dalış noktaları arasında, 1901 yılında İngilizler tarafından inşa edilen deniz fenerine malzeme taşıyan yaklaşık 138 metre uzunluğundaki Numidia ile fırtınalı hava koşulları nedeniyle battığı bilinen Aida II adlı gemilerin batıkları yer alıyor.
Adaların en dikkat çekici dalış noktaları arasında, 1901 yılında İngilizler tarafından inşa edilen deniz fenerine malzeme taşıyan yaklaşık 138 metre uzunluğundaki Numidia ile fırtınalı hava koşulları nedeniyle battığı bilinen Aida II adlı gemilerin batıkları yer alıyor.
Yıllar içinde mercanlarla kaplanan batıklar, pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan doğal bir resife dönüşmüş olmasıyla da dikkat çekiyor.
Yıllar içinde mercanlarla kaplanan batıklar, pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan doğal bir resife dönüşmüş olmasıyla da dikkat çekiyor.
Dalgıçlar, su altındaki bu görkemli yapıları keşfederken hem tarihi dokuyu hem de bölgenin eşsiz ekosistemini yakından gözlemleme fırsatı buluyor.
Dalgıçlar, su altındaki bu görkemli yapıları keşfederken hem tarihi dokuyu hem de bölgenin eşsiz ekosistemini yakından gözlemleme fırsatı buluyor.