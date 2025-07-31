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Kızıldeniz'in saklı hazinesi: Big Brother Adaları
Kızıldeniz'in saklı hazinesi: Big Brother Adaları
Sputnik Türkiye
Kızıldeniz’in güney rotasında yer alan Big Brother Adaları, güçlü akıntıları ve zengin deniz yaşamıyla dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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kızıldeniz
dalış
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kızıldeniz, dalış
фото, fotoğraf, fotoğraf, kızıldeniz, dalış

Kızıldeniz'in saklı hazinesi: Big Brother Adaları

14:11 31.07.2025
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Kızıldeniz’in güney rotasında yer alan Big Brother Adaları, güçlü akıntıları ve zengin deniz yaşamıyla dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.
© AA / Tahsin Ceylan

Kızıldeniz’in güney rotasında yer alan Big Brother Adaları, güçlü akıntıları ve zengin deniz yaşamıyla dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Kızıldeniz’in güney rotasında yer alan Big Brother Adaları, güçlü akıntıları ve zengin deniz yaşamıyla dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Tahsin Ceylan

Kızıldeniz’in güney rotasında yer alan Big Brother Adaları, güçlü akıntıları ve zengin deniz yaşamıyla dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Bölge, yalnızca biyolojik çeşitliliğiyle değil, su altında sakladığı tarihiyle de öne çıkıyor.

Bölge, yalnızca biyolojik çeşitliliğiyle değil, su altında sakladığı tarihiyle de öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Tahsin Ceylan

Bölge, yalnızca biyolojik çeşitliliğiyle değil, su altında sakladığı tarihiyle de öne çıkıyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Adaların en dikkat çekici dalış noktaları arasında, 1901 yılında İngilizler tarafından inşa edilen deniz fenerine malzeme taşıyan yaklaşık 138 metre uzunluğundaki Numidia ile fırtınalı hava koşulları nedeniyle battığı bilinen Aida II adlı gemilerin batıkları yer alıyor.

Adaların en dikkat çekici dalış noktaları arasında, 1901 yılında İngilizler tarafından inşa edilen deniz fenerine malzeme taşıyan yaklaşık 138 metre uzunluğundaki Numidia ile fırtınalı hava koşulları nedeniyle battığı bilinen Aida II adlı gemilerin batıkları yer alıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Tahsin Ceylan

Adaların en dikkat çekici dalış noktaları arasında, 1901 yılında İngilizler tarafından inşa edilen deniz fenerine malzeme taşıyan yaklaşık 138 metre uzunluğundaki Numidia ile fırtınalı hava koşulları nedeniyle battığı bilinen Aida II adlı gemilerin batıkları yer alıyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Yıllar içinde mercanlarla kaplanan batıklar, pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan doğal bir resife dönüşmüş olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yıllar içinde mercanlarla kaplanan batıklar, pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan doğal bir resife dönüşmüş olmasıyla da dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Tahsin Ceylan

Yıllar içinde mercanlarla kaplanan batıklar, pek çok deniz canlısına ev sahipliği yapan doğal bir resife dönüşmüş olmasıyla da dikkat çekiyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Dalgıçlar, su altındaki bu görkemli yapıları keşfederken hem tarihi dokuyu hem de bölgenin eşsiz ekosistemini yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

Dalgıçlar, su altındaki bu görkemli yapıları keşfederken hem tarihi dokuyu hem de bölgenin eşsiz ekosistemini yakından gözlemleme fırsatı buluyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Tahsin Ceylan

Dalgıçlar, su altındaki bu görkemli yapıları keşfederken hem tarihi dokuyu hem de bölgenin eşsiz ekosistemini yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

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